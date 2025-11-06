Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma

Daniele De Rossi (42 de ani) a fost numit oficial antrenor la Genoa.

Fostul fotbalist de la AS Roma are misiunea de a menține echipa în Serie A, după startul ratat de campionat.

Genoa este într-o situație critică în Serie A. Din cele zece meciuri jucate, „grifonii” au obținut doar șase puncte și ocupă locul 19 în clasament.

Genoa va fi antrenată de Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma

Ca antrenor, De Rossi le-a condus doar pe SPAL și pe AS Roma, având 17 victorii și 15 egaluri în 47 de meciuri oficiale.

Tehnicianul italian s-a întâlnit deja cu noii săi jucători și va conduce antrenamentul programat în această după-amiază la Centrul Sportiv Signorini, conform anunțului clubului.

„Genoa îi urează un călduros bun venit lui Daniele De Rossi și colaboratorilor săi, mulțumindu-le totodată lui Roberto Murgita și Domenico Criscito (n.r. - antrenorii secunzi care au pregătit echipa) pentru încă o dovadă de atașament față de culorile clubului”.

Crescut de AS Roma, De Rossi a evoluat aproape întreaga carieră în capitala Italiei, unde a strâns 616 meciuri și 63 de goluri.

Are în palmares două Cupe și o Supercupă cu Roma și titlul mondial cu Italia, la CM 2006.

Prezentarea oficială a lui Daniele De Rossi, alături de Diego Lopez, directorul sportiv al clubului, va avea loc vineri la Villa Rostan și va fi urmată de conferința de presă dinaintea meciului cu Fiorentina, de pe 9 noiembrie.

Deși sub comanda lui Patrick Vieira echipa nu a obținut nicio victorie în acest sezon, cu excepția succesului din Cupa Italiei, 3-1 cu Empoli, după demiterea sa formația a reușit prima victorie în Serie A, 2-1 cu Sassuolo.

