Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și  bonus la semnătură
Alibek Aliev, în stânga foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și bonus la semnătură

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 20:57
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 20:58
  • Alibek Aliev (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii ajunși în această iarnă la CFR Cluj.
  • Deși clubul trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, atacantul suedez este unul dintre cel mai bine plătiți jucători din Superliga.

La jumătatea lunii decembrie 2025, GOLAZO.ro publica un material despre problemele financiare de la CFR Cluj și datoriile cu care se confrunta clubul.

Cu toate acestea, formația din Gruia oferă salarii uriașe pentru Liga 1, situație despre care a vorbit și fostul antrenor Ioan Andone.

Alibek Aliev, salariu de top la CFR Cluj

Aliev a ajuns la CFR la începutul acestui an, drept înlocuitor pentru Louis Munteanu, pentru care clubul a încasat 6 milioane de euro de la DC United.

Pentru a-l convinge să semneze, gruparea din Gruia i-a oferit un salariu de top lui Alibek Aliev, 20.000 de euro lunar, fiind unul dintre jucătorii care câștigă cei mai mulți bani la CFR, scrie gsp.ro.

În plus, atacantul suedez ar mai fi încasat și un bonus la semnarea contractului, în valoare de 50.000 de euro.

Alibek a bifat până acum două apariții pentru CFR, reușind deja un gol, cel din victoria scor 4-1 cu FCSB, dar și o pasă decisivă.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Recent, președintele Iuliu Mureșan a anunțat că a rezolvat o parte dintre problemele financiare ale clubului, după ce CFR a încasat în total 8,1 milioane de euro pentru Munteanu, Hindrich și Emerllahu.

CFR Cluj liga 1 Probleme Financiare salariu alibek aliev
