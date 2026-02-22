Ce se întâmplă cu Târnovanu Antrenorul FCSB-ului mizează în continuare pe Matei Popa în locul portarului naționalei: „Este out”

Ștefan Târnovanu (25 de ani), portar la FCSB și la echipa națională, traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa.

După gafele comise în înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4, Târnovanu și-a pierdut locul în poartă.

Gigi Becali, patronul echipei, a insistat să mizeze pe tânărul Matei Popa, eligibil pentru regula U21, ceea ce i-a permis campioanei să folosească între jucătorii de câmp un fotbalist mai experimentat.

Elias Charalambous: „Târnovanu este out”

Matei Popa a bifat 5 meciuri în poarta campioanei României în acest sezon, în care a încasat 5 goluri.

Singurul meci în care a reușit să păstreze poarta intactă a fost victoria cu Csikszereda, 1-0 pentru roș-albaștri.

„E o situație, trebuie să jucăm cu un jucător U21. Acum jucăm cu Popa și trebuie să decidem cine va juca.

Acum Târnovanu este out, dar calitatea lui rămâne, așa că nu știm când va reveni.

Dar, cu siguranță, este un portar care are un viitor mare și nu am niciun dubiu în privința lui Târnovanu”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

4 meciuri a adunat Ștefan Târnovanu în poarta echipei naționale a României

Adus de la Poli Iași în ianuarie 2020, Târnovanu a profitat la momentul respectiv de forma mai puțin convingătoare a lui Andrei Vlad și a devenit treptat prima opțiune între buturile vicecampioanei. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat.

Târnovanu a apărat în 201 meciuri pentru FCSB, în care a primit 222 de goluri, dar a reușit să păstreze poarta intactă în 71 dintre ele.

FCSB se află pe locul 10, cu 40 de puncte, după 27 de meciuri

Campioana României trebuie să câștige în ultimele trei meciuri din sezonul regulat pentru a rămâne în cursa pentru un loc de play-off:

23 februarie : FCSB - Metaloglobus

: FCSB - Metaloglobus 1 martie : UTA - FCSB

: UTA - FCSB 7 martie: FCSB - U Cluj

