Transferul lui Pușcaș a picat Motivul pentru care polonezii au renunțat la atacantul dorit de Edi: „Oricum nu era ținta numărul 1”

Atacantul român era dorit de Edi Iordănescu (47 de ani) la Varșovia, pentru a acoperi golul din ofensivă, unde are numai două vârfuri.

George Pușcaș a intrat în atenția oficialilor de la Legia Varșovia după ce clubul din capitala Poloniei s-a despărțit de Migouel Alfarela.

Transferul lui George Pușcaș la Legia Varșovia a picat

Michal Zewlakow, directorul sportiv al celor de la Legia Varșovia, a confirmat că a existat interes din partea clubului pentru a-l transfera pe George Pușcaș.

Acesta susține că mutarea a picat din cauza salariului cerut de internaționalul român.

„Ne interesa Pușcaș, dar este un tip similar cu Rajovic și noi am vrut ca jucătorii să se completeze reciproc.

A avut un contract lung în Turcia, dar cerințele sale financiare au fost prea mari. N-a fost oricum ținta noastră numărul 1.

L-am întrebat dacă își mai poate reduce pretențiile și, cu bonusuri de performanță, să atingă suma pe care și-o dorea, dar n-a fost interesat. Per total, propunerea salarială a fost foarte ridicată ”, a declarat Michal Zewlakow, potrivit legia.net.

850.000 de euro per an a câștigat George Pușcaș la Bodrumspor, ultima echipă pentru care a evoluat

Astfel, Edi Iordănescu rămâne doar cu 2 atacanți: Mileta Rajkovic (26 de ani) și Antonio Colak (32 de ani), ambii transferați de Legia Varșovia în această vară.

George Pușcaș, liber de contract de aproape 2 luni

După ce nu a evoluat în nicio partidă amicală, clubul din al doilea eșalon turc a decis să nu îl includă pe George Pușcaș în lotul pentru campionat.

Atacantul cu 46 de prezențe la echipa națională și 11 goluri marcate pentru „tricolori” s-a despărțit de Bodrumspor la începutul lunii august.

George Pușcaș și-a încheiat contractul prematur, întrucât angajamentul său era valabil până în vara anului 2027.

În perioada petrecută pe Bodrum Ilce, atacantul a evoluat în 38 de partide, a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Cariera lui George Pușcaș

Singurele lui angajamente în fotbalul românesc au fost la Liberty Oradea și Bihor Oradea, în divizia secundă.

În vara anului 2013, atacantul a fost transferat de Inter Milano și a fost trimis sub formă de împrumut la mai multe formații.

De-a lungul carierei a evoluat pentru Liberty Oradea, Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa și Bodrumspor.

1,1 milioane de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

