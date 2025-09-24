Transferul lui Pușcaș a picat Motivul pentru care polonezii au renunțat la atacantul dorit de Edi: „Oricum nu era ținta numărul 1”

- Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Legia Varșovia a picat!
- Atacantul român era dorit de Edi Iordănescu (47 de ani) la Varșovia, pentru a acoperi golul din ofensivă, unde are numai două vârfuri.
George Pușcaș a intrat în atenția oficialilor de la Legia Varșovia după ce clubul din capitala Poloniei s-a despărțit de Migouel Alfarela.
Transferul lui George Pușcaș la Legia Varșovia a picat
Michal Zewlakow, directorul sportiv al celor de la Legia Varșovia, a confirmat că a existat interes din partea clubului pentru a-l transfera pe George Pușcaș.
Acesta susține că mutarea a picat din cauza salariului cerut de internaționalul român.
„Ne interesa Pușcaș, dar este un tip similar cu Rajovic și noi am vrut ca jucătorii să se completeze reciproc.
A avut un contract lung în Turcia, dar cerințele sale financiare au fost prea mari. N-a fost oricum ținta noastră numărul 1.
L-am întrebat dacă își mai poate reduce pretențiile și, cu bonusuri de performanță, să atingă suma pe care și-o dorea, dar n-a fost interesat. Per total, propunerea salarială a fost foarte ridicată”, a declarat Michal Zewlakow, potrivit legia.net.
Astfel, Edi Iordănescu rămâne doar cu 2 atacanți: Mileta Rajkovic (26 de ani) și Antonio Colak (32 de ani), ambii transferați de Legia Varșovia în această vară.
George Pușcaș, liber de contract de aproape 2 luni
După ce nu a evoluat în nicio partidă amicală, clubul din al doilea eșalon turc a decis să nu îl includă pe George Pușcaș în lotul pentru campionat.
Atacantul cu 46 de prezențe la echipa națională și 11 goluri marcate pentru „tricolori” s-a despărțit de Bodrumspor la începutul lunii august.
George Pușcaș și-a încheiat contractul prematur, întrucât angajamentul său era valabil până în vara anului 2027.
În perioada petrecută pe Bodrum Ilce, atacantul a evoluat în 38 de partide, a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.
Cariera lui George Pușcaș
Singurele lui angajamente în fotbalul românesc au fost la Liberty Oradea și Bihor Oradea, în divizia secundă.
În vara anului 2013, atacantul a fost transferat de Inter Milano și a fost trimis sub formă de împrumut la mai multe formații.
De-a lungul carierei a evoluat pentru Liberty Oradea, Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa și Bodrumspor.