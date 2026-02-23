Politic și Alibec, luați la țintă Becali îi critică chiar și după ce au plecat de la FCSB: „N-am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta” +29 foto
Denis Alibec și Dennis Politic FOTO Sport Pictures
Politic și Alibec, luați la țintă Becali îi critică chiar și după ce au plecat de la FCSB: „N-am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 14:22
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 14:22
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, regretă că i-a cedat pe Denis Alibec (35 de ani) la Farul și pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt. Motivul, mai jos.
  • Totodată, finanțatorul campioanei l-a lăudat pe arbitrul Istvan Kovacs (41 de ani).

FCSB are nevoie de o victorie, astăzi, cu Metaloglobus, pentru a putea spera în continuare la calificarea în play-off.

Totuși, lupta pentru accederea în top 6 a devenit mult mai grea după succesul celor de la FC Argeș cu Farul, scor 1-0.

Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Gigi Becali: „De două lucruri îmi pare rău”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că regretă că l-a vândut pe Denis Alibec la Farul și că l-a împrumutat pe Dennis Politic la Hermannstadt, până la finalul sezonului.

„De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic, și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt.

Nu ai văzut aseară? (n.r. - duminică) Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo. Gigi Becali, despre Denis Alibec

Gigi Becali a continuat și l-a criticat pe Ianis Zicu, antrenorul Farului, pentru strategia folosită în meciul cu FC Argeș.

„A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți”.

FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (29 imagini)

FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
+29 Foto
Gigi Becali: „Șanse mai sunt multe”

Gigi Becali a vorbit și despre șansele celor de la FCSB de a prinde play-off-ul, cu trei etape înainte de încheierea sezonului regulat.

„Șanse mai sunt multe. Putem să fim și pe locul 4. Până acum au fost și ghinioane. Dacă te bate Argeș de două ori, dacă te bate Metaloglobus, te bate Slobozia… Am intrat prea campioni anul ăsta. Poate ne deșteptăm acum”, a mai spus Becali.

În ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB le va întâlni pe UTA Arad (pe 1 martie) și pe U Cluj (data nu este stabilită).

Becali, despre Istvan Kovacs: „A avut dreptate”

Patronul de la FCSB consideră că Istvan Kovacs a procedat corect în momentul când nu i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș.

Tudose a primit „galben” în minutul 13, iar apoi, în minutul 41, Kovacs ar fi putut să îl elimine după o intrare imprudentă asupra lui Ișfan.

„Ce a făcut el, el a făcut dreptate. El i-a dat galben degeaba lui Tudose și după nu l-a mai dat pe al doilea. Eu zic că a împlinit dreptatea. Trebuia să îi dea galben, dar el a împlinit dreptatea. L-a dat pe primul degeaba și îi dădea roșu. Nu era corect. Eu sunt adeptul dreptății în orice condiții.

Aici a avut dreptate Kovacs, dar după nu am înțeles. L-a chemat la VAR că nu e gol. Când te cheamă la VAR înseamnă că sigur nu e. La faza aia chiar nu mă pricep. Se vede că îl oprește, dar chiar dacă nu era ăla acolo, tot dădea cu capul.

Nu cred că a influențat. Când a dat ăla gol, chiar dacă nu era jucătorul din ofsaid sau dacă se dădea la o parte, tot era gol. Eu nu cred că a influențat. E adevărat a stat în fața lui.

Iar Kovacs, care e expert, a zis că nu a influențat. E în ofsaid și nu îl lasă să treacă, dar nu scrie nicăieri că trebuie să te dai la o parte să treacă adversarul. Până la urmă s-a împlinit dreptatea. I-a făcut praf (n.r. – Argeș pe Farul)”, a mai spus Gigi Becali.

Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport
Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (9 imagini)

Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport
+9 Foto
23:00
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
22:57
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
22:00
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
23:15
„Va fi pe viață și pe moarte” Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
