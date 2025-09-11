George Pușcaș (29 de ani) ar putea ajunge la Legia Varșovia.

Echipa antrenată de Edi Iordănescu (47 de ani) tocmai ce s-a despărțit de atacantul Migouel Alfarela (27 de ani) și își caută un nou vârf.

George Pușcaș este liber de contract după ce s-a despărțit de Bodrumspor. Acolo, atacantul român a jucat în 38 de meciuri și a înscris 11 goluri.

George Pușcaș ar putea ajunge la Legia Varșovia

După ce echipa lui Edi Iordănescu s-a despărțit de atacantul Migouel Alfarela, iar perioada de transferuri s-a închis, Legia Varșovia s-ar orienta către jucătorii liberi de contract, iar printre opțiunile lor s-ar afla și George Pușcaș , anunță futbol.pl.

George Pușcaș s-a despărțit de Bodrumspor, echipă unde a petrecut un sezon, după ce a fost adus gratis de la Genoa.

1,1 milioane de euro valorează George Pușcaș, conform Transfermarkt

Edi l-a vrut și pe Ianis Hagi

În această vară, Iordănescu a încercat să-l aducă la Legia pe Ianis Hagi, aflat liber de contract după despărțirea de Rangers.

Mutarea a fost blocată atât de dorințele sale de a evolua într-un campionat mai puternic, cât și de cele financiare.

„Prea multe mi-e greu să spun. Pentru că eu cred că Ianis ar trebui să ia o poziție și să răspundă mai bine. Eu ce vreau să spun, din punctul meu de vedere, este că eram în cantonamentul centralizat din Austria când am vorbit cu el personal.

Înainte de a pleca în cantonament am mai vorbit o dată cu el. Mi-a spus că așteaptă ceva din top 5, acolo își dorește. I-am înțeles dorința. Eu nu judec pe nimeni, nu mă bag în alegerile nimănui.

I-am spus că mai revin peste vreo două săptămâni. Am făcut-o din cantonamentul din Austria, cum spuneam. El a păstrat aceeași linie, că merge în altă parte, mi-a mulțumit, i-ar fi plăcut să lucrăm din nou împreună, dar în el are alte planuri.

Ulterior, nu el, dar niște intermediari care m-au apelat în numele lui mi-au spus că ar lua în calcul să vină, dar banii solicitați și așteptările lui financiare erau mult peste bugetul și posibilitățile Legiei în momentul de față. Și nu numai ale Legiei, ale fotbalului polonez”, a spus Edi Iordănescu, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Ianis Hagi a semnat până la urmă cu Alanyaspor.

Legia Varșovia, în Conference League

Echipa antrenată de Edi Iordănescu va evolua în faza principală a Conference League, acolo unde va juca și Universitatea Craiova.

Programul Legiei Varșovia:

2 octombrie: Legia Varșovia - Samsunspor

23 octombrie: Șahtior - Legia Varșovia

6 noiembrie: Celje - Legia Varșovia

27 noiembrie: Legia Varșovia - Sparta Praga

11 decembrie: Noah - Legia Varșovia

18 decembrie: Legia Varșovia - Lincoln Red Imps

