Probleme la Chelsea Campioana lumii, pe urmele lui Manchester City: 74 de capete de acuzare! Ce riscă londonezii
Chelsea. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionate

Probleme la Chelsea Campioana lumii, pe urmele lui Manchester City: 74 de capete de acuzare! Ce riscă londonezii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 18:07
  • Federația Engleză de Fotbal acuză Chelsea că a încălcat regulamentul său.
  • Clubului londonez i-au fost aduse 74 de capete de acuzare.

Încălcările regulamentului ar fi fost între sezoanele 2010/2011 și 2015/2016, atunci când Chelsea era deținută de miliardarul rus Roman Abramovich, anunță Sky News.

Cicliștii schimbă regulile  Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor
Citește și
Cicliștii schimbă regulile Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor
Citește mai mult
Cicliștii schimbă regulile  Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor

Chelsea, 74 de capete de acuzare

Acuzațiile se referă la încălcări ale regulamentului în ceea ce privește agenții de jucători, intermediarii și implicarea unor terți în drepturile de proprietate ale unui jucător.

Aceste probleme au fost descoperite de noii proprietari ai lui Chelsea, Todd Boehly, Behdad Egbali și consorțiul Clearlake, în timpul procesului de preluare a clubului, în mai 2022, când au constatat că raportul financiar este incomplet..

Inițial, ancheta s-a concentrat asupra plăților legate de transferurile lui Samuel Eto'o și Willian, în 2013, precum și mutarea lui Eden Hazard, în 2012.

Chelsea are termen până pe 19 septembrie să răspundă acuzațiilor.

Sky Sports susține că Chelsea nu riscă o depunctare sau o altă sancțiune sportivă și s-ar putea alege doar cu o amendă semnificativă.

Chelsea: „Clubul a dat dovadă de o transparență fără precedent”

Imediat după comunicatul Federației Engleze, Chelsea a venit cu un răspuns pe site-ul oficial al clubului.

„Chelsea FC vă poate confirma că angajamentul său față de FA în legătură cu aspectele raportate de club se apropie de final.

Grupul de proprietari ai clubului a finalizat achiziția clubului la 30 mai 2022. În timpul unui proces riguros înainte de finalizarea achiziției, grupul de proprietari a constatat existența unor raportări financiare potențial incomplete privind tranzacții istorice și alte posibile încălcări ale regulilor FA. Imediat după finalizarea achiziției, clubul a raportat aceste aspecte tuturor autorităților de reglementare relevante, inclusiv FA.

Clubul a dat dovadă de o transparență fără precedent în timpul acestui proces, inclusiv prin acordarea accesului complet la dosarele și datele istorice ale clubului. Vom continua să colaborăm cu FA pentru a încheia această chestiune cât mai repede posibil. Dorim să exprimăm recunoștința noastră față de FA pentru implicarea sa în acest caz complex, care s-a concentrat pe aspecte care au avut loc în urmă cu peste un deceniu”, a transmis clubul londonez.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Cicliștii schimbă regulile  Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor
Ciclism
16:38
Cicliștii schimbă regulile Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor
Citește mai mult
Cicliștii schimbă regulile  Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
chelsea Roman Abramovich acuzare
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share