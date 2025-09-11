Probleme la Chelsea Campioana lumii, pe urmele lui Manchester City: 74 de capete de acuzare! Ce riscă londonezii

Federația Engleză de Fotbal acuză Chelsea că a încălcat regulamentul său.

Clubului londonez i-au fost aduse 74 de capete de acuzare.

Încălcările regulamentului ar fi fost între sezoanele 2010/2011 și 2015/2016, atunci când Chelsea era deținută de miliardarul rus Roman Abramovich, anunță Sky News.

Chelsea, 74 de capete de acuzare

Acuzațiile se referă la încălcări ale regulamentului în ceea ce privește agenții de jucători, intermediarii și implicarea unor terți în drepturile de proprietate ale unui jucător.

Aceste probleme au fost descoperite de noii proprietari ai lui Chelsea, Todd Boehly, Behdad Egbali și consorțiul Clearlake, în timpul procesului de preluare a clubului, în mai 2022, când au constatat că raportul financiar este incomplet..

Inițial, ancheta s-a concentrat asupra plăților legate de transferurile lui Samuel Eto'o și Willian, în 2013, precum și mutarea lui Eden Hazard, în 2012.

Chelsea are termen până pe 19 septembrie să răspundă acuzațiilor.

Sky Sports susține că Chelsea nu riscă o depunctare sau o altă sancțiune sportivă și s-ar putea alege doar cu o amendă semnificativă.

Chelsea: „Clubul a dat dovadă de o transparență fără precedent”

Imediat după comunicatul Federației Engleze, Chelsea a venit cu un răspuns pe site-ul oficial al clubului.

„Chelsea FC vă poate confirma că angajamentul său față de FA în legătură cu aspectele raportate de club se apropie de final.

Grupul de proprietari ai clubului a finalizat achiziția clubului la 30 mai 2022. În timpul unui proces riguros înainte de finalizarea achiziției, grupul de proprietari a constatat existența unor raportări financiare potențial incomplete privind tranzacții istorice și alte posibile încălcări ale regulilor FA. Imediat după finalizarea achiziției, clubul a raportat aceste aspecte tuturor autorităților de reglementare relevante, inclusiv FA.

Clubul a dat dovadă de o transparență fără precedent în timpul acestui proces, inclusiv prin acordarea accesului complet la dosarele și datele istorice ale clubului. Vom continua să colaborăm cu FA pentru a încheia această chestiune cât mai repede posibil. Dorim să exprimăm recunoștința noastră față de FA pentru implicarea sa în acest caz complex, care s-a concentrat pe aspecte care au avut loc în urmă cu peste un deceniu”, a transmis clubul londonez.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport