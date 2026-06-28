Mercedes domină Formula 1 George Russell a controlat cursa și s-a impus în Marele Premiu al Austriei. Problema bizară cu care s-a confruntat +20 foto
George Russell. Foto: Imago
Formula 1

Mercedes domină Formula 1 George Russell a controlat cursa și s-a impus în Marele Premiu al Austriei. Problema bizară cu care s-a confruntat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 19:30
  • George Russell (28 de ani) a câștigat Marele Premiu al Austriei, după o cursă controlată de la început până la final.
  • Pilotul Mercedes a plecat din pole-position și a trecut linia de sosire în fața lui Max Verstappen (28 de ani) și Kimi Antonelli (19 ani).
  • Mercedes a ajuns la șapte victorii în opt curse în acest sezon.
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George Russell a obținut a doua victorie a sezonului 2026 de Formula 1, la Red Bull Ring din Austria, după ce a rezistat în fața presiunii puse de Max Verstappen în cea de-a doua parte a cursei.

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Russell a câștigat Marele Premiu al Austriei

George Russell a terminat la 1,611 secunde în fața pilotului de la Red Bull, în timp ce Kimi Antonelli, colegul său de echipă și liderul clasamentului general, a completat podiumul, la doar 0,375 secunde în spatele lui Verstappen.

Succesul din Austria este al șaptelea din cariera pilotului britanic, într-un sezon în care Mercedes a câștigat șapte dintre primele opt curse.

Pe lângă succesul de azi, Russell a câștigat prima cursă a acestui sezon, iar Antonelli a adunat alte cinci victorii.

George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1
George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1

Galerie foto (20 imagini)

George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1 George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1 George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1 George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1 George Russell a sărbătorit după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei. Foto: „X” / @F1
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Britanicul a redus diferența față de Antonelli în clasamentul piloților, conform formula1.com.

Top 10 în clasamentul piloților

  • Kimi Antonelli (Mercedes) - 171 puncte
  • George Russell (Mercedes) - 131 puncte
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 puncte
  • Oscar Piastri (McLaren) - 80 puncte
  • Lando Norris (McLaren) - 79 puncte
  • Charles Leclerc (Ferrari) - 79 puncte
  • Max Verstappen (Red Bull) - 73 puncte
  • Isack Hadjar (Red Bull) - 42 puncte
  • Pierre Gasly (Alpine) - 41 puncte
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 puncte
E extraordinar să revin pe prima treaptă a podiumului. A trecut ceva timp de la ultima victorie, așa că mă voi bucura din plin de moment în această seară. Cei de la Red Bull au fost foarte rapizi în acest weekend, trebuie să le recunosc meritele. A trebuit să forțez în fiecare tur. Știam cât de aproape și cât de rapizi erau cei din spatele meu. George Russell, pilot Mercedes

Startul cursei a fost agitat, dar George Russell a reușit să rămână în control. În spatele lui, Max Verstappen a început rapid să recupereze după ce plecase de pe locul 5.

Pilotul Red Bull i-a depășit pe Kimi Antonelli și Charles Leclerc, apoi s-a luptat cu Lewis Hamilton pentru locul 2.

După mai multe schimburi de poziții, Verstappen a trecut de britanic și a început să reducă diferența față de Russell.

Momentul decisiv a venit la ultima oprire la boxe. Russell a intrat primul pentru schimbul de pneuri, iar Verstappen a rămas pe circuit încă cinci tururi.

În acest timp, britanicul a mers mai rapid pe cauciucurile noi și și-a consolidat avantajul.

Când a revenit pe pistă, Verstappen era la aproximativ 10 secunde în spatele lui Russell. Olandezul a recuperat în final, însă nu suficient pentru a ieși victorios.

Russell a gestionat fără greșeală ultimele tururi și a câștigat cursa, chiar dacă a avut și o problemă neobișnuită: sistemul de hidratare nu i-a funcționat într-un weekend în care temperaturile au trecut de 31 de grade Celsius.

Rezultatele Marelui Premiu al Austriei:

  • George Russell (Mercedes) - 1:26:37.979
  • Max Verstappen (Red Bull) - +1.611s
  • Kimi Antonelli (Mercedes) - +1.986s
  • Oscar Piastri (McLaren) - +21.809s
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - +26.393s
  • Isack Hadjar (Red Bull) - +29.399s
  • Lando Norris (McLaren) - +31.505s
  • Charles Leclerc (Ferrari) - +45.659s
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - la un tur
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) - la un tur
  • Gabriel Bortoleto (Audi) - la un tur
  • Nico Hulkenberg (Audi) - la un tur
  • Pierre Gasly (Alpine) - la un tur
  • Oliver Bearman (Haas) - la un tur
  • Franco Colapinto (Alpine) - la un tur
  • Esteban Ocon (Haas) - la două tururi
  • Alexander Albon (Williams) - la două tururi
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - la trei tururi

Abandonuri: Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac).

Clasamentul Constructorilor:

LocEchipaPuncte
1Mercedes302
2Ferrari204
3McLaren159
4Red Bull115
5Alpine57
6Racing Bulls44
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0

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