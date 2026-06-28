Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber +9 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

Popovici, mesaj în italiană pentru fani VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber

alt-text George Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 16:10
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 16:19
  • David Popovici (21 de ani) a participat la o sesiune de autografe, după ce s-a calificat, duminică dimineața, în finala probei de 200 de metri liber, la Trofeul Settecolli, Italia.
  • Ultimul act  se va desfășura de la 20:43, live pe GOLAZO.ro și în direct la TVR Sport.
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David Popovici se pregătește la competiția de la Foro Italico pentru Campionatele Europene de la Paris (10-16 august).

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VIDEO. David Popovici a participat la o sesiune de autografe

David Popovici s-a aflat în seria a opta și a impresionat din nou, reușind să se califice în finala probei de 200m liber. Este cea de-a 62-a ediție a Trofeului Settecolli, din Italia.

El a avut cel mai bun timp din seriile de azi, 1:47,66.

La scurt timp după ce a încheiat proba, Popovici a participat la o sesiune de autografe organizată de Arena l, alături de înotătorii Sara Curtis, Nicolo Martinenghi și Guilherme Santos.

Sportivii le-au oferit autografe micilor fani, au făcut poze cu aceștia și au schimbat câteva cuvinte.

David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg
David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg David Popovici a dat autografe dupa ce s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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Ulterior, David Popovici a avut un mesaj și pentru fanii săi. Acesta a vorbit inițial în engleză, dar a încheiat cu o replică în italiană.

„Mulțumesc că ați venit (n.r. în engleză), ne vedem data viitoare (n.r. în italiană)”, a spus campionul olimpic, european și mondial.

Înainte de proba de azi, David Popovici a mai obținut aurul la 100m liber și argintul la 50m liber.

Diseară, românul va lupta pentru o nouă medalie la Foro Italico, la 200m liber, acolo unde deține recordul competiției, pe care l-a stabilit în 2023, el oprind cronometrul la 1:45,49.

Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber

Celălalt român prezent în calificările pentru 200m, Eric Andrieș, a terminat al doilea în seria lui, cu timpul de 1:50,71, și s-a clasat pe locul 24 la general.

David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg
David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg

Galerie foto (25 imagini)

David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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