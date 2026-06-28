Ibrahimovic, copleșit de emoții VIDEO. Zlatan, cu lacrimi în ochi după calificarea fostei adversare a României în 16-imile CM: „Îmi dă fiori”

Fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a fost copleșit de emoții, după calificarea Bosniei în 16-imile Cupei Mondiale.

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Aflată la doar a doua prezență la un turneu final de CM, selecționata antrenată de Sergej Barbarez a învins Qatar, scor 3-1, în ultimul meci din grupa B.

Bosnia a prins unul dintre cele opt locuri de calificare rezervate celor mai bune echipe clasate pe poziția a treia, după ce a obținut 4 puncte în faza grupelor.

Zlatan Ibrahimovic, cu lacrimi în ochi după calificarea Bosniei în 16-imi

Analist TV pentru postul de televiziune american FOX Sports pe durata Cupei Mondiale, Zlatan Ibrahimovic și-a ținut cu greu lacrimile în frâu după performanța fostei adversare a României din preliminariile pentru CM 2026, în condițiile în care tatăl său, Sefik, este originar din Bosnia.

„Asta înseamnă fotbalul în esența sa: să unească oamenii. Mai ales pentru Bosnia, având în vedere cât de mult a suferit această țară, să văd această bucurie mă emoționează foarte tare.

Îmi dă fiori, pentru că acolo sunt rădăcinile tatălui meu, iar să văd 70.000 de oameni cântând… Probabil că suporterii bosniaci au câștigat deja Cupa Mondială în inimile lor. Mă face fericit și foarte mândru de ei.

Zlatan got goosebumps after Bosnia and Herzegovina won its final group stage match 🇧🇦@Ibra_official pic.twitter.com/52o54gntOh — FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026

Să-i văd calificându-se și din faza grupelor este ceva special, dar cel mai special moment este atunci când fanii cântă.

Asta mă emoționează. Nici măcar nu reușesc să mă exprim cum trebuie acum, dar este un moment extrem de emoționant și sunt pur și simplu fericit. Sunt pur și simplu fericit”, a spus Ibrahimovic, citat de goal.com.

Am venit aici din postura unor outsideri absoluți. Am încercat să realizăm ceva măreț, iar acum acest lucru a devenit realitate. Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

În 16-imi, Bosnia va întâlni SUA, una dintre gazdele turneului final. Partida se va disputa joi, 2 iulie, începând cu ora 03:00 (ora României), în San Francisco.

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