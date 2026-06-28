Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo, în etapa #16 din prima ligă chineză.

Internaționalul român a deschis scorul în partida cu Shanghai Shenhua, dar echipa sa a pierdut în cele din urmă, scor 1-4.

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Mijlocașul român a fost titular în meciul cu Shanghai Shenhua, și a avut nevoie de doar 9 minute pentru a se face remarcat.

Stanciu, gol de Mondial după doar 9 minute cu Shanghai Shenhua

Dalian Yingbo a deschis scorul la finalul unei faze construite excelent. Ghanezul Frank Acheampong a fost găsit foarte bine în careu și a trimis din prima în fața porții.

Nicolae Stanciu, atent la fază, a accelerat, a intrat în careu și a reluat din voleu, tot din prima.

A fost al patrulea gol marcat de român în actualul sezon din China.

Deși românul a ridicat întregul stadion în picioare cu eurogolul său, avantajul lui Dalian Yingbo a rezistat doar 16 minute.

Shanghai Shenhua a restabilit egalitatea în minutul 25, prin Wu Xi, iar Luis Asue a marcat pentru 2-1 înainte de pauză, în minutul 32.

Rafael Ratao a dus scorul la 3-1 în minutul 59, iar același jucător a stabilit rezultatul final în prelungiri.

Românul a revenit în China la începutul acestui an, după despărțirea de Genoa, clubul patronat de Dan Șucu. În Asia, el mai jucase pentru Wuhan Three Towns, între 2022 și 2023.

13 meciuri a jucat Nicolae Stanciu până acum în actualul sezon din China, din 16 posibile. A fost integralist în majoritatea partidelor, dar în meciul cu Shanghai Shenhua a fost înlocuit la pauză

Dalian Yingbo rămâne pe locul 3 în prima ligă chineză, cu 22 de puncte, la 18 puncte de liderul Chengdu Rongcheng.

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