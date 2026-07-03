Reacția FIFA, după Portugalia - Croația Forul internațional, comunicat oficial despre cum a fost decisă anularea golului care putea trimite meciul în prelungiri +7 foto
Croația. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Reacția FIFA, după Portugalia - Croația Forul internațional, comunicat oficial despre cum a fost decisă anularea golului care putea trimite meciul în prelungiri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 12:02
  • FIFA a venit cu explicații după una dintre cele mai controversate faze ale meciului Portugalia - Croația 2-1, din șaisprezecimile Cupei Mondiale.
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Croația a deschis scorul prin Ivan Perisic, în minutul 53, Ronaldo a egalat din penalty în minutul 68, iar Goncalo Ramos a marcat golul victoriei în prelungiri.

Croații au avut un gol anulat în minutul 103, la reușita lui Josko Gvardiol, după o intervenție VAR pentru ofsaid.

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Comunicatul oficial al FIFA, după faza care a eliminat Croația

Faza a fost întoarsă după ce Matanovic a deviat mingea cu capul la centrarea trimisă în careu, înainte ca balonul să-l atingă și pe portughezul Renato Veiga.

Dacă Matanovic nu ar fi atins-o, nu ar fi fost ofsaid la Pasalic. Dar senzorul din minge a detectat atingerea ușoară a croatului (se vede reacția senzorului pe grafica VAR). De aceea a fost chemat Eskas de VAR la marginea terenului.

Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul. Fotografii: capturi TV
Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul. Fotografii: capturi TV

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Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul. Fotografii: capturi TV Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul. Faptul că balonul l-a atins ulterior pe Veiga nu a mai contat Atinsă succesiv de Matanovic și Veiga, mingea a ajuns la Pasalic, care i-a centrat lui Gvardiol la gol. Anulat pentru ofsaid Golul lui Gvardiol a fost anulat pentru ofsaid
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„Potrivit datelor furnizate de Connected Ball Technology, tehnologia integrată în mingea Adidas Trionda, mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA, s-a dovedit că Igor Matanović, jucătorul Croației, a atins mingea în faza premergătoare golului împotriva Portugaliei, permițându-i arbitrului să stabilească în mod corect ofsaidul și să anuleze golul.

Senzorii IMU integrați în mingea Trionda sunt capabili să determine orice atingere fină, afișată telespectatorilor în transmisiune sub forma unei «grafici de tip heartbeat», și le oferă arbitrilor un nivel fără precedent de date pentru a lua decizii rapide și corecte”, a notat FIFA, în comunicatul emis.

Protestele croaților: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”

După meci, croații au protestat. Mai ales Petar Sucic, jucătorul lui Cristi Chivu la Inter.

„Arbitrul ne-a zis că Matanovic a jucat mingea, că senzorul din minge a indicat asta. Nu știu ce să spun, cineva ar fi trebuit să ne explice.

Pentru mine, Matanovic nu a atins mingea și a fost gol valabil”, a declarat mijlocașul, potrivit Sportske Novosti.

Am simțit că am atins mingea ușor cu părul, nu eram sigur. L-am întrebat pe arbitru ce s-a întâmplat, mi-a răspuns că senzorul din minge a arătat că am atins-o. Igor Matanovic, jucător la Freiburg

Selecționerul croat Zlatko Dalic a spus că finalul a fost greu de acceptat pentru echipa sa.

„Nu e deloc plăcut să primești gol în prelungiri, apoi să alergi, să marchezi în ultimul minut, să crezi că e gol, iar VAR să decidă altceva

E foarte greu de gestionat, iar jucătorilor le este dificil. Emoțiile au fost, pur și simplu, ucise, iar toate aceste decizii iau bucuria jocului. VAR poate ajuta uneori, dar omoară emoția. Omoară tot ce ai în tine și nu e ușor de acceptat.

Fotbalul ar trebui să fie corect, dar am mers prea departe cu VAR. Croația a pierdut meciul și nu mai vreau să vorbesc despre asta”, a spus croatul, conform theguardian.com.

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