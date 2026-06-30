E pentru al doilea turneu consecutiv când Germania e eliminată în urma unei erori de arbitraj.

După Euro 2024, UEFA a avut nevoie de 3 luni ca să admită că Germania a fost defavorizată în sfertul cu Spania. Ce explicații vor da acum FIFA și Collina?

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Concluzia de la care pleacă textul care urmează: protocolul VAR a fost încălcat în meciul Germania - Paraguay, atunci când nemților le-a fost anulat un gol marcat în minutul 102.

Ulterior s-a ajuns la loviturile de departajare, unde sud-americanii s-au calificat în optimile de finală.

De ce cred că protocolul VAR a fost încălcat

De ce în opinia mea nu trebuia să se intervină? În primul rând fiindcă nu e o fază în care să se vadă o eroare în afara oricărui dubiu, argumentul care trebuie să stea la baza unei intervenții a arbitrajului video.

E o fază interpretabilă, dar pe care centralul în teren a judecat-o ca fiind regulamentară. În camera VAR a existat un arbitru care a exagerat dincolo de protocol și l-a chemat pe arbitrul marocan pentru a-și schimba decizia. Și a schimbat-o. Greșeală!

Ce caută o arbitră din Nicaragua la un asemenea meci?

Important: în camera VAR, primul arbitru video a fost o arbitră din Nicaragua.

Că șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, a apelat la o femeie, nu e nimic în neregulă, dar că a delegat la un asemenea meci important pe cineva dintr-o țară practic bananieră în fotbal, aceasta e o mare problemă.

În Nicaragua, conform site-ului FIFA, nici măcar nu există sistemul de arbitraj video profesional, ci o alternativă acceptată de FIFA, sistemul FVS, dar Tatiana Guzman a fost delegată în acest rol la un meci eliminatoriu de la Mondial.

Vreți să știți ce meciuri arbitrează în Nicaragua? Dueluri între Matagalpa, Malagua, Jalapa, Ferretti, Diriangen și Real Madriz. Nu Real Madrid, ci Real Madriz, cu z.

Tatiana Guzman, în camera VAR la meciul Germania - Paraguay (FOTO: captură x.com)

Explicația delegării stă în acoperirea voturilor pentru Infantino din toate confederațiile

Singura explicație care poate sta în picioare pentru alegerea făcută de Collina e nevoia de a acoperi toate confederațiile în privința arbitrilor.

Votul din Nicaragua pentru alegerea lui Infantino are aceeași valoare ca și cel din Anglia, Brazilia, Japonia sau Statele Unite.

Nicaragua nu a fost niciodată la un Campionat Mondial, dar e prezentă prin intermediul unei arbitre. Naționala s-a clasat în ultimele preliminarii doar peste Belize, Montserrat și Guyana, dar sub Haiti, Honduras și Cost Rica în grupa finală.

În schimb, Nicaragua e și ea la Mondial datorită Tatianei Guzman, astfel că FIFA, via Collina, îi face pe plac și acestei țări. Riscul asumat e că viciază un meci din 16-imi.

Uniformizarea deciziilor arbitrilor e o luptă pierdută definitiv

Problema devine și mai mare atunci când vezi o prăpastie infinită între deciziile de la acest Mondial, la faze cât de cât asemănătoare.

Germania a marcat un gol cu Ecuador, cel de 1-0, după un fault evident în atac, un picior al atacantului a lovit fața adversarului. Nu s-a dictat nimic în teren, de la VAR nu s-a intervenit! O decizie șocantă.

Intervenția lui Pavlovic asupra lui Pedro Vite, nesancționată (Foto: IMAGO)

Dar acum, un duel fizic între portar și atacant, în care ambii caută să-și obțină poziție și spațiu, e apreciat ca fiind corect de către central, însă VAR-ul intervine și reușește chiar să-i schimbe părerea și celui din teren.

Neuniformizarea deciziilor e practic o luptă pierdută iremediabil.

UEFA și-a recunoscut vina că defavorizat Germania, ce va explica FIFA?

Dar mai mult de atât, rămâne ceva ce șochează lumea fotbalului. Germania, una dintre primele două-trei forțe mondiale în acest sport, pleacă de la ultimele două turnee finale după erori de arbitraj.

La Euro 2024, probabil vă amintiți sfertul de finală cu Spania. La 1-1, în prelungiri, exact ca în acest meci cu Paraguay, nemților li s-a refuzat un penalty clar la hențul lui Cucurella. Spania a marcat în minutul 119 și s-a calificat.

Hențul lui Cucurella (Foto: IMAGO)

UEFA a admis, la 3 luni după acel meci, că a fost o eroare faptul că centralul Taylor nu a acordat pentru pentru Germania.

VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema

Apariția VAR-ului a fost incredibil de benefică. Din păcate, utilizarea lui e făcută tot de oameni. Iar interpretarea acestora, dacă e tot greșită, atunci și VAR pierde și se decredibilizează.

Când la două turnee finale la rând, Germania ajunge victima arbitrilor, atunci fotbalul are o problemă serioasă. Și poate fi orice, dar numai fotbal nu mai e!