Dan Udrea Nemții părăsesc Mondialul după o fază decisă de o arbitră din Nicaragua, care a încălcat protocolul VAR +5 foto
Opinii

Dan Udrea Nemții părăsesc Mondialul după o fază decisă de o arbitră din Nicaragua, care a încălcat protocolul VAR

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 14:10
  • E pentru al doilea turneu consecutiv când Germania e eliminată în urma unei erori de arbitraj.
  • După Euro 2024, UEFA a avut nevoie de 3 luni ca să admită că Germania a fost defavorizată în sfertul cu Spania. Ce explicații vor da acum FIFA și Collina?
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Concluzia de la care pleacă textul care urmează: protocolul VAR a fost încălcat în meciul Germania - Paraguay, atunci când nemților le-a fost anulat un gol marcat în minutul 102.

Ulterior s-a ajuns la loviturile de departajare, unde sud-americanii s-au calificat în optimile de finală.

De ce cred că protocolul VAR a fost încălcat

De ce în opinia mea nu trebuia să se intervină? În primul rând fiindcă nu e o fază în care să se vadă o eroare în afara oricărui dubiu, argumentul care trebuie să stea la baza unei intervenții a arbitrajului video.

E o fază interpretabilă, dar pe care centralul în teren a judecat-o ca fiind regulamentară. În camera VAR a existat un arbitru care a exagerat dincolo de protocol și l-a chemat pe arbitrul marocan pentru a-și schimba decizia. Și a schimbat-o. Greșeală!

Golul anulat în Germania - Paraguay (5).jpg
Golul anulat în Germania - Paraguay (5).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Golul anulat în Germania - Paraguay (1).jpg Golul anulat în Germania - Paraguay (2).jpg Golul anulat în Germania - Paraguay (3).jpg Golul anulat în Germania - Paraguay (4).jpg Golul anulat în Germania - Paraguay (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Ce caută o arbitră din Nicaragua la un asemenea meci?

Important: în camera VAR, primul arbitru video a fost o arbitră din Nicaragua.

Că șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, a apelat la o femeie, nu e nimic în neregulă, dar că a delegat la un asemenea meci important pe cineva dintr-o țară practic bananieră în fotbal, aceasta e o mare problemă.

În Nicaragua, conform site-ului FIFA, nici măcar nu există sistemul de arbitraj video profesional, ci o alternativă acceptată de FIFA, sistemul FVS, dar Tatiana Guzman a fost delegată în acest rol la un meci eliminatoriu de la Mondial.

Vreți să știți ce meciuri arbitrează în Nicaragua? Dueluri între Matagalpa, Malagua, Jalapa, Ferretti, Diriangen și Real Madriz. Nu Real Madrid, ci Real Madriz, cu z.

Tatiana Guzman, în camera VAR la meciul Germania - Paraguay (FOTO: captură x.com) Tatiana Guzman, în camera VAR la meciul Germania - Paraguay (FOTO: captură x.com)
Tatiana Guzman, în camera VAR la meciul Germania - Paraguay (FOTO: captură x.com)

Explicația delegării stă în acoperirea voturilor pentru Infantino din toate confederațiile

Singura explicație care poate sta în picioare pentru alegerea făcută de Collina e nevoia de a acoperi toate confederațiile în privința arbitrilor.

Votul din Nicaragua pentru alegerea lui Infantino are aceeași valoare ca și cel din Anglia, Brazilia, Japonia sau Statele Unite.

Nicaragua nu a fost niciodată la un Campionat Mondial, dar e prezentă prin intermediul unei arbitre. Naționala s-a clasat în ultimele preliminarii doar peste Belize, Montserrat și Guyana, dar sub Haiti, Honduras și Cost Rica în grupa finală.

În schimb, Nicaragua e și ea la Mondial datorită Tatianei Guzman, astfel că FIFA, via Collina, îi face pe plac și acestei țări. Riscul asumat e că viciază un meci din 16-imi.

Uniformizarea deciziilor arbitrilor e o luptă pierdută definitiv

Problema devine și mai mare atunci când vezi o prăpastie infinită între deciziile de la acest Mondial, la faze cât de cât asemănătoare.

Germania a marcat un gol cu Ecuador, cel de 1-0, după un fault evident în atac, un picior al atacantului a lovit fața adversarului. Nu s-a dictat nimic în teren, de la VAR nu s-a intervenit! O decizie șocantă.

Intervenția lui Pavlovic asupra lui Pedro Vite, nesancționată (Foto: IMAGO) Intervenția lui Pavlovic asupra lui Pedro Vite, nesancționată (Foto: IMAGO)
Intervenția lui Pavlovic asupra lui Pedro Vite, nesancționată (Foto: IMAGO)

Dar acum, un duel fizic între portar și atacant, în care ambii caută să-și obțină poziție și spațiu, e apreciat ca fiind corect de către central, însă VAR-ul intervine și reușește chiar să-i schimbe părerea și celui din teren.

Neuniformizarea deciziilor e practic o luptă pierdută iremediabil.

UEFA și-a recunoscut vina că defavorizat Germania, ce va explica FIFA?

Dar mai mult de atât, rămâne ceva ce șochează lumea fotbalului. Germania, una dintre primele două-trei forțe mondiale în acest sport, pleacă de la ultimele două turnee finale după erori de arbitraj.

La Euro 2024, probabil vă amintiți sfertul de finală cu Spania. La 1-1, în prelungiri, exact ca în acest meci cu Paraguay, nemților li s-a refuzat un penalty clar la hențul lui Cucurella. Spania a marcat în minutul 119 și s-a calificat.

Hențul lui Cucurella (Foto: IMAGO) Hențul lui Cucurella (Foto: IMAGO)
Hențul lui Cucurella (Foto: IMAGO)

UEFA a admis, la 3 luni după acel meci, că a fost o eroare faptul că centralul Taylor nu a acordat pentru pentru Germania.

VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema

Apariția VAR-ului a fost incredibil de benefică. Din păcate, utilizarea lui e făcută tot de oameni. Iar interpretarea acestora, dacă e tot greșită, atunci și VAR pierde și se decredibilizează.

Când la două turnee finale la rând, Germania ajunge victima arbitrilor, atunci fotbalul are o problemă serioasă. Și poate fi orice, dar numai fotbal nu mai e!

Campionatul Mondial germania paraguay var cm 2026
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share