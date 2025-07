Gervasio Deferr (44 de ani), dublu campion olimpic, neagă acuzațiile de viol care i se aduc.

Gimnastul Gervasio Deferr se apără după ce o femeie l-a acuzat că a fost abuzată și maltratată sexual în perioada de antrenament la Centrul de Înaltă Performanță (CAR) din Barcelona, când era minoră.

Gervasio Deferr: „Nu sunt un violator”

După 7 luni petrecute departe de lumina reflectoarelor, fostul campion olimpic a rupt tăcerea în cadrul unui post de televiziune din Spania.

„Nu puteam lăsa asta nespus. Dacă taci înseamnă că e adevărat. Nu pot rămâne tăcut ca și cum aș accepta o acuzație atât de gravă. Nu este vorba doar de a spune:

«Bine, mă arăți ca pe un violator și accept». Nu. Îmi pare foarte rău, dar nu sunt un violator, punct.

Poți spune că am un caracter puternic, că am fost alcoolic sau că am făcut tot sau orice vrei tu, și voi accepta. Că am fost chiar infidel, bine, da, am fost. Dar chestia e că un lucru e foarte diferit de celălalt”, a spus Gervasio Deferr, citat de marca.com.

Gervasio Deferr: „Știu că nu am făcut nimic”

După ce a fost acuzat de abuz sexual, premiera serialului despre Gervasio Deferr, care îl are în rol principal pe actorul Oscar Casas a fost amânată

Fostul gimnast a dezvăluit că a suferit din cauza „cancel culture” de când au fost publicate acuzațiile împotriva sa.

„Seria pe care o realizasem (El Gran Salto, cu Oscar Casas în rolul principal) fusese oprită, nu puteam continua, dar nu exista nicio plângere, nu era nimeni pe care să-l putem întreba de ce face toate acestea, pentru că totul este anonim…

Așadar, evident, nu aveam nicio posibilitate de a răspunde la acuzații atât de grave. Sunt liniștit și știu că nu am făcut nimic, dar nu se poate să arunci cu pietre”, a afirmat Deferr.

Deffer a recunoscut, vizibil afectat, că „răul pe care mi-l pot face mă afectează puțin, îmi pasă mai puțin de durerea pe care a suferit-o mama mea sau de răul care se produce în casa mea din cauza tuturor acestor lucruri, pe care, în plus, ei nu le înțeleg deloc.

Ei spun: «Dar tu, dacă nu ai avut niciodată probleme de genul acesta. Acum, la 45 de ani, după tot ce ai trecut și prezentând o serie, ei sunt răniți, sunt răniți…»”, a concluzionat gimastul.

