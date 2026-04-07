Hagi, devastat Fostul mare fotbalist a vorbit despre Mircea Lucescu: „Am fost un copil pe care l-a crescut, va fi întotdeauna în sufletul meu”

Gheorghe Hagi a vorbit despre moartea lui Mircea Lucescu, 80 de ani, survenită în această seară, la Spitalul Universitar

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

„Regele” a fost extrem de afectat în intervenția telefonică pe acest subiect, precizând că Il Luce i-a fost „ca un părinte”.

Gheorghe Hagi: „A fost mai mult decât un antrenor”

„A fost un om... o persoană foarte dragă, care m-a susținut. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte.

A fost mai mult decât un antrenor, a fost un părinte care m-a învățat mult.

Am fost un copil pe care l-a crescut, va fi întotdeauna în sufletul meu. Mi-e greu să vorbesc”, a spus Hagi la Digi 24.

Hagi: „O personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri”

Apoi, Gheorghe Hagi a făcut și o postare pe Facebook despre Lucescu:

„Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale.

Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță.

Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează.

Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”.

FRF a amânat ședința de numire a lui Hagi ca selecționer

Comitetul Executiv al FRF urma să valideze miercuri, 8 aprilie, numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale, după ce FRF a anunțat oficial, pe 2 aprilie, încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Federația a transmis însă în această seară că: „în acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”.

