Hagi și Lucescu acum un an
Hagi, devastat Fostul mare fotbalist a vorbit despre Mircea Lucescu: „Am fost un copil pe care l-a crescut, va fi întotdeauna în sufletul meu”

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 23:12
  • Gheorghe Hagi a vorbit despre moartea lui Mircea Lucescu, 80 de ani, survenită în această seară, la Spitalul Universitar
  • Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

„Regele” a fost extrem de afectat în intervenția telefonică pe acest subiect, precizând că Il Luce i-a fost „ca un părinte”.

Venirea lui Hagi se amână FRF a anunțat primele măsuri după decesul lui Mircea Lucescu: „O zi neagră pentru România"
Venirea lui Hagi se amână FRF a anunțat primele măsuri după decesul lui Mircea Lucescu: „O zi neagră pentru România"
Venirea lui Hagi se amână FRF a anunțat primele măsuri după decesul lui Mircea Lucescu: „O zi neagră pentru România”

Gheorghe Hagi: „A fost mai mult decât un antrenor”

„A fost un om... o persoană foarte dragă, care m-a susținut. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte.

A fost mai mult decât un antrenor, a fost un părinte care m-a învățat mult.

Am fost un copil pe care l-a crescut, va fi întotdeauna în sufletul meu. Mi-e greu să vorbesc”, a spus Hagi la Digi 24.

2008. O imagine de colecție cu Lucescu alături de alți 3 titani - Anghel Iordănescu, Emeric Ienei și Gică Hagi. Foto - sportpictures.eu.jpg
1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
Hagi: „O personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri”

Apoi, Gheorghe Hagi a făcut și o postare pe Facebook despre Lucescu:

„Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale.

Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță.

Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează.

Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”.

FRF a amânat ședința de numire a lui Hagi ca selecționer

Comitetul Executiv al FRF urma să valideze miercuri, 8 aprilie, numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale, după ce FRF a anunțat oficial, pe 2 aprilie, încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Federația a transmis însă în această seară că: „în acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”.

„Nu-l vedeam murind vreodată" Mihai Stoica a povestit un episod inedit cu Mircea Lucescu: „I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe"
„Nu-l vedeam murind vreodată" Mihai Stoica a povestit un episod inedit cu Mircea Lucescu: „I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe"
Cât de mare a fost antrenorul Lucescu? Lângă Ferguson și Guardiola! A doborât record după record
Cât de mare a fost antrenorul Lucescu? Lângă Ferguson și Guardiola! A doborât record după record
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor" ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare": „2-3 clase peste tatăl său"
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor" ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare": „2-3 clase peste tatăl său"
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză"
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză"
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
„Golul nu va putea fi umplut niciodată" Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…"
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului" UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Îmi aducea mâncare, mă proteja" Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest"
„Nu avea ce să caute la Istanbul" L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»"
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui" , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui", chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria"
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria"
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
