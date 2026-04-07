Cât de mare a fost antrenorul Lucescu? Lângă Ferguson și Guardiola! A doborât record după record
Nationala

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 21:34
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 21:42
  • Mircea Lucescu a murit astăzi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.
  • Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025
  • Un nume uriaș pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel mondial, unde e pus lângă alte legende ale sportului.

Fotbalul românesc a rămas fără cel mai mare antrenor din istorie, după decesul de astăzi al lui Mircea Lucescu.

Citește și
Citește mai mult
Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).
2009. Câștigător al Cupei UEFA cu Shakhtar. Foto - Imago.jpg
Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

Lucescu a scris istorie în Turcia…

Deși a petrecut doar 4 ani în Turcia, între 2000 și 2004, Lucescu a reușit să câștige două titluri. Este unul dintre cei doar 5 tehnicieni care a câștigat Super Lig cu două dintre cei mari rivale din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș.

Luce a reușit să câștige în 2002 titlul cu Galatasaray, pentru ca un an mai târziu să o facă și cu Beșiktaș. Mustafa Denizli este singurul tehnician care a luat titlul cu toți cei 3 granzi din Turcia.

Galerie foto (14 imagini)

+14 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul român este însă singurul care a reușit performanță de lua titluri consecutive trecând de la o echipă la rivală.

În 2000 a câștigat și un trofeu continental, Supercupa Europei, după ce a învins-o pe Real Madrid, scor 2-1, grație unui gol de aur marcat în prelungiri de Mario Jardel.

Lucescu a revenit în Turcia în 2017, când a preluat naționala. A stat însă numai doi ani, după ce a ratat calificarea la CM 2018 și a retrogradat inițial din Liga B din Nations League.

… și în Ucraina

Nu mai puțin de 25 din trofeele câștigate de Lucescu au fost obținute în Ucraina. A condus-o pe Shakhtar între 2004 și 2016, timp în care clubul a realizat cele mai bune performanțe din istorie. Cu 22 de trofee, Luce e de departe cel mai mare antrenor din istoria clubului din Donetsk.

A adus mai bine de jumătate dintre trofeele obținute de club în Ucraina, inclusiv pe cel mai important, Cupa UEFA din 2009, când a învins-o în finală pe Werder Bremen. Pe lângă acel triumf, Lucescu a mai dus-o pe Shakhtar în sferturile Ligii Campionilor (2011), semifinalele Cupei UEFA (2016) și a mai disputat-o o finală în Supercupa Europei, 0-1 cu Barcelona.

În 2020, la 4 ani de la plecarea de la Donetsk, Lucescu a luat decizia surprinzătoare de a semna cu marea rivală, Dinamo Kiev.

Succesul nu l-a ocolit nici în Capitală, unde a reușit să câștige din nou toate cele 3 trofee interne, titlul, Cupa și Supercupa.

Citește și

Nationala
15:50
Citește mai mult
Nationala
14:21
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

antrenor mircea lucescu PALMARES deces mircea lucescu a murit
Știrile zilei din sport
Nationala
07.04
Citește mai mult
Superliga
07.04
Citește mai mult
Superliga
07.04
Citește mai mult
Liga Campionilor
07.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
00:16
00:24
23:25
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Nationala
07.04
Citește mai mult
Diverse
07.04
Citește mai mult
Superliga
07.04
Citește mai mult
B365
06.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share