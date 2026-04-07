Cât de mare a fost antrenorul Lucescu? Lângă Ferguson și Guardiola! A doborât record după record

Mircea Lucescu a murit astăzi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Un nume uriaș pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel mondial, unde e pus lângă alte legende ale sportului.

Fotbalul românesc a rămas fără cel mai mare antrenor din istorie, după decesul de astăzi al lui Mircea Lucescu.

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

Lucescu a scris istorie în Turcia…

Deși a petrecut doar 4 ani în Turcia, între 2000 și 2004, Lucescu a reușit să câștige două titluri. Este unul dintre cei doar 5 tehnicieni care a câștigat Super Lig cu două dintre cei mari rivale din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș.

Luce a reușit să câștige în 2002 titlul cu Galatasaray, pentru ca un an mai târziu să o facă și cu Beșiktaș. Mustafa Denizli este singurul tehnician care a luat titlul cu toți cei 3 granzi din Turcia.

Antrenorul român este însă singurul care a reușit performanță de lua titluri consecutive trecând de la o echipă la rivală.

În 2000 a câștigat și un trofeu continental, Supercupa Europei, după ce a învins-o pe Real Madrid, scor 2-1, grație unui gol de aur marcat în prelungiri de Mario Jardel.

Lucescu a revenit în Turcia în 2017, când a preluat naționala. A stat însă numai doi ani, după ce a ratat calificarea la CM 2018 și a retrogradat inițial din Liga B din Nations League.

… și în Ucraina

Nu mai puțin de 25 din trofeele câștigate de Lucescu au fost obținute în Ucraina. A condus-o pe Shakhtar între 2004 și 2016, timp în care clubul a realizat cele mai bune performanțe din istorie. Cu 22 de trofee, Luce e de departe cel mai mare antrenor din istoria clubului din Donetsk.

A adus mai bine de jumătate dintre trofeele obținute de club în Ucraina, inclusiv pe cel mai important, Cupa UEFA din 2009, când a învins-o în finală pe Werder Bremen. Pe lângă acel triumf, Lucescu a mai dus-o pe Shakhtar în sferturile Ligii Campionilor (2011), semifinalele Cupei UEFA (2016) și a mai disputat-o o finală în Supercupa Europei, 0-1 cu Barcelona.

În 2020, la 4 ani de la plecarea de la Donetsk, Lucescu a luat decizia surprinzătoare de a semna cu marea rivală, Dinamo Kiev.

Succesul nu l-a ocolit nici în Capitală, unde a reușit să câștige din nou toate cele 3 trofee interne, titlul, Cupa și Supercupa.

