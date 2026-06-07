CSM București, bronz în Liga Campionilor! Prestație excelentă în finala mică în fața campioanei Franței! +7 foto
CSM București. Foto: Sportpictures
Handbal

CSM București, bronz în Liga Campionilor! Prestație excelentă în finala mică în fața campioanei Franței!

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 17:45
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 18:04
  • CSM București a câștigat medalia de bronz în acest sezon al Ligii Campionilor, după ce s-a impus în finala mică cu Brest Bretagne, scor 32-26.
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După o primă repriză echilibrată în care a a avut un avantaj minim, CSM București s-a dezlănțuit cu adevărat în partea secundă.

Elizabeth Omoregie, de departe cea mai bună jucătoare de pe teren, și-a pus amprenta asupra jocului și, alături de colegele de echipă, au adus bronzul la București.

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CSM București, bronz în Liga Campionilor! Prestație excelentă în finala mică în fața campioanei Franței!

Este a treia medalie de bronz pentru „tigroaice”, după victoriile din 2017 și 2018.

CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (4) (Custom).jpg
CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (4) (Custom).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (1) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (2) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (3) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (4) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Prima Sport 1 (1).jpg
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Chiar dacă partida s-a terminat cu succesul CSM-ului, pe parcursul meciului a avut loc și un moment trist. Gabriela Moreschi a călcat strâmb, în minutul 42, acuzând o accidentare gravă. Aceasta a fost scoasă de pe teren pe brațe de doctorii echipei.

Brest Bretagne - CSM București 26-32

Min. 59 - CSM punctează pentru a 31-a oară în acest meci și este sigură de victorie.

Min. 56 - Brest punctează și reduce din diferență cu mai puțin de patru minute înainte de final.

Min. 52 - Șase puncte avantaj pentru CSM cu opt minute înainte de final.

Min. 52 - Omoregie ridică sala în picioare la ultimul meci pentru CSM. Înscrie pentru 26-21, iar cu opt minute înainte de final, „tigroaicele” sunt foarte aproape de medalia de bronz.

Min. 50 - Omoregie înscrie din nou un gol superb și reface avantajul de trei puncte, după câteva minute de joc în care Brest preluase controlul.

Min. 45 - Jaukovic primește cartonaș roșu după un atac periculos.

Min. 44 - Omoregie strălucește! A înscris din nou și a dus diferența la +5 goluri în favoarea „tigroaicelor”.

Min. 43 - Omoregie punctează și majorează diferența. CSM se îndreaptă cu pași repezi spre victorie.

Min. 42 - Brunovic duce diferența la trei goluri. La faza imediat următoare Moreschi s-a accidentat grav, fiind cărată pe brațe până la marginea suprafeței de joc.

Min. 40 - CSM păstrează avantajul de două goluri cu 20 de minute înainte de final.

Min. 35 - Omoregie este cea mai eficientă marcatoare a CSM-ului, cu 4 goluri, urmată de Friis și Brnovic, cu câte 3 reușite. La Brest, principala marcatoare este Clarisse Mairot, cu 6 goluri până acum

Min. 32 - Gabriela Moreschi a reușit o paradă superbă și a menținut avantajul CSM-ului, 16-14

Min. 31 - Meciul din Budapesta se reia

Min. 30 - Crina Pintea a marcat la ultima fază a primei reprize și a dus scorul la 15-13 pentru CSM la pauză.

Min. 29 - CSM București a aruncat de 23 de ori la poartă, iar Brest a crescut mult la acest capitol și a ajuns la 23 de aruncări

Min. 18 - Gabriela Moreschi a avut o paradă excelentă și a păstrat-o pe CSM în avantaj, 9-8.

Min. 11 – Brest s-a apropiat la un singur gol, 5-6, după o aruncare de la 7 metri

Min. 7 - Brest are deja șase ratări, iar CSM doar două

Min. 5 – Elizabeth Omoregie a marcat pentru CSM și a dus scorul la 3-1.

Min. 2 – Ana Gros a deschis scorul pentru Brest.

Min. 1 - Jaukovic a încercat o aruncare, dar mingea a lovit bara

Min. 1 - Meciul de la Budapesta începe ACUM. CSM are primul atac!

Pentru CSM, partida cu Brest rămâne importantă, chiar dacă marele obiectiv, trofeul Ligii Campionilor, nu mai poate fi atins.

Bucureștencele au revenit în Final Four după o pauză de opt ani. Ultima prezență la turneul final, în sezonul 2017-2018, s-a încheiat cu locul 3.

CSM București și Brest s-au întâlnit deja de două ori în actuala ediție a Ligii Campionilor. În tur, franțuzoaicele au câștigat acasă, scor 34-31.

La București, CSM a răspuns cu una dintre cele mai solide prestații ale sezonului și s-a impus cu 40-34.

100 de goluri
a marcat Omoregie în actuala ediție a Ligii Campionilor, fiind cea mai eficientă jucătoare a CSM-ului. Ea este urmată de Maslova, cu 77 de reușite, și de Østergaard, cu 71 de goluri

De partea cealaltă, Brest a fost aproape să producă surpriza împotriva celor de la Gyor, însă formația maghiară s-a impus la limită, scor 31-30, și va juca finala mare cu Metz, de la 19:00.

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