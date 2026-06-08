I-au cucerit pe mexicani VIDEO. Gest superb făcut de colegii lui Ngezana înainte de CM 2026
Africa de Sud/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

I-au cucerit pe mexicani VIDEO. Gest superb făcut de colegii lui Ngezana înainte de CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 12:56
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 12:56
  • Componenții echipei naționale a Africii de Sud au oferit o scenă impresionantă înaintea Campionatului Mondial.
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Delegația „Bafana Bafana” a ajuns în Mexic, unde va evolua în meciul de deschidere al CM 2026, împotriva selecționatei „El Tricolor”, una dintre gazdele turneului final.

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Gest superb al naționalei Africii de Sud înainte de CM 2026

La hotel, naționala antrenată de belgianul Hugo Broos a fost întâmpinată de un singur fan, mai exact un copil mexican.

În semn de recunoștință, colegii lui Ngezana, împreună cu tot staff-ul au făcut poze cu acesta și i-au dat autografe rând pe rând.

Gestul sud-africanilor s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Înainte de partida de deschidere de la CM 2026, selecționata „Bafana Bafana” a jucat un amical cu Jamaica, încheiat, scor 1-1.

3 zile
au mai rămas până la startul CM 2026 (Mexic - Africa de Sud se joacă joi, de la ora 22:00)

Ngezana n-a prins lotul pentru CM 2026

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul sud-african de la FCSB, s-a confruntat cu mai multe accidentări pe parcusul sezonului 2025 - 2026 și nu a fost inclus de Hugo Broos în lotul de 26 de jucători pentru CM.

Siyabonga Ngezana are 11 selecții pentru naționala Africii de Sud/ Foto: IMAGO Siyabonga Ngezana are 11 selecții pentru naționala Africii de Sud/ Foto: IMAGO
Siyabonga Ngezana are 11 selecții pentru naționala Africii de Sud/ Foto: IMAGO

Lotul Africii de Sud pentru CM 2026:

  • Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
  • Fundași: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/SUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96/Germania), Samukele Kabini (Molde FK/Norvegia), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/SUA);
  • Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugalia)
  • Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (toți de la Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Anglia), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Cipru)

Pe lângă duelul cu Mexic, Africa de Sud va mai întâlni Cehia și Coreea de Sud în faza grupelor, pe 18 și 25 iunie.

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