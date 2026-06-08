Componenții echipei naționale a Africii de Sud au oferit o scenă impresionantă înaintea Campionatului Mondial.

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Delegația „Bafana Bafana” a ajuns în Mexic, unde va evolua în meciul de deschidere al CM 2026, împotriva selecționatei „El Tricolor”, una dintre gazdele turneului final.

Gest superb al naționalei Africii de Sud înainte de CM 2026

La hotel, naționala antrenată de belgianul Hugo Broos a fost întâmpinată de un singur fan, mai exact un copil mexican.

În semn de recunoștință, colegii lui Ngezana, împreună cu tot staff-ul au făcut poze cu acesta și i-au dat autografe rând pe rând.

Gestul sud-africanilor s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

SE GANAN FANS🇿🇦👏



Jugadores de la Selección de Sudáfrica le firman, uno por uno, el jersey a un aficionado que estaba afuera de su hotel de concentración 🔥⚽️#Futbol #ruta2026 #sudafrica #miselecciónmx #TVCDeportes pic.twitter.com/5IPseS4r6z — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 3, 2026

Înainte de partida de deschidere de la CM 2026, selecționata „Bafana Bafana” a jucat un amical cu Jamaica, încheiat, scor 1-1.

3 zile au mai rămas până la startul CM 2026 (Mexic - Africa de Sud se joacă joi, de la ora 22:00)

Ngezana n-a prins lotul pentru CM 2026

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul sud-african de la FCSB, s-a confruntat cu mai multe accidentări pe parcusul sezonului 2025 - 2026 și nu a fost inclus de Hugo Broos în lotul de 26 de jucători pentru CM.

Siyabonga Ngezana are 11 selecții pentru naționala Africii de Sud/ Foto: IMAGO

Lotul Africii de Sud pentru CM 2026:

Portari : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates) Fundași : Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/SUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96/Germania), Samukele Kabini (Molde FK/Norvegia), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/SUA);

: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/SUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96/Germania), Samukele Kabini (Molde FK/Norvegia), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/SUA); Mijlocași : Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugalia)

: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugalia) Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (toți de la Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Anglia), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Cipru)

Pe lângă duelul cu Mexic, Africa de Sud va mai întâlni Cehia și Coreea de Sud în faza grupelor, pe 18 și 25 iunie.

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