„Nu-l vedeam murind vreodată” Mihai Stoica a povestit un episod inedit cu Mircea Lucescu: „I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu.

, a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer s-a stins în această seară la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Mircea Lucescu a decedat pe patul de spital, după mai multe complicații apărute pe parcursul zilei de marți.

Mihai Stoica, despre decesul lui Mircea Lucescu: „Genul de gigant pe care nu-l vedeam murind vreodată”

Prezent în studioul Prima Sport la emisiunea „Fotbal Show”, moderată de redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro, Dan Udrea, Mihai Stoica a aflat vestea tragică în platou.

Președinte CA de la FCSB și-a găsit cu greu cuvintele și a vorbit la superlativ despre „Il Luce”.

„E greu de vorbit. Era genul de gigant pe care nu-l vedeam murind vreodată. Omul ăsta, în afară de faptul că a fost un fotbalist foarte mare, a fost și un antrenor de excepție.

Dacă trecem în revistă numele jucătorilor pe care i-a antrenat... ne-ar fi mai ușor să trecem în revistă trofeele pe care le-a cucerit, pentru că este acum și în topul antrenorilor europeni.

A reușit să-i predea ștafeta lui Răzvan alergând. Răzvan a devenit și el un antrenor mare, dar nea Mircea a continuat să antreneze”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „ I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe”

Mihai Stoica a vorbit și despre o întâmplare pe care a avut-o cu Mircea Lucescu în anul 1998, pe vremea când „Il Luce” ajungea pe banca celor de la Inter.

„Am avut un singur conflict, iar când a ajuns la Inter în 1998, eu, fiind fanul lor, i-am scris de mână și i-am trimis un fax:

«Domnule Mircea Lucescu, cu toate că, din păcate, nu mă număr printre persoanele pe care le simpatizați, vă rog să primiți felicitările sincere ale unui fan, care este mândru că un român a ajuns să antreneze o grupare de asemenea nivel».

Nu știam dacă o să ajungă la el. A doua zi, la Galați, am primit un fax de la hotelul la care era cazat Lucescu, într-un scris de o caligrafie cum scriau cei vechi, și tata avea o caligrafie perfectă: «MM, te asigur că te numeri printre persoanele pe care le simpatizez». Mesajul ăla m-a impresionat foarte mult.

Când a venit la petrecerea federației, în preajma Crăciunului, toate camerele erau pe Mircea Lucescu, iar el i-a dat la o parte și m-a luat în brațe. Pot să spun că am reușit în viață. A fost uriaș!” , a concluzionat Mihai Stoica.

