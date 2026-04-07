„Nu-l vedeam murind vreodată”  Mihai Stoica a povestit un episod inedit cu Mircea Lucescu:  „I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe” +14 foto
„Nu-l vedeam murind vreodată” Mihai Stoica a povestit un episod inedit cu Mircea Lucescu: „I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe”

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 23:13
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu.
  • Fostul selecționer s-a stins în această seară la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.
  • Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Mircea Lucescu a decedat pe patul de spital, după mai multe complicații apărute pe parcursul zilei de marți.

A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani

Mihai Stoica, despre decesul lui Mircea Lucescu: „Genul de gigant pe care nu-l vedeam murind vreodată”

Prezent în studioul Prima Sport la emisiunea „Fotbal Show”, moderată de redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro, Dan Udrea, Mihai Stoica a aflat vestea tragică în platou.

Președinte CA de la FCSB și-a găsit cu greu cuvintele și a vorbit la superlativ despre „Il Luce”.

„E greu de vorbit. Era genul de gigant pe care nu-l vedeam murind vreodată. Omul ăsta, în afară de faptul că a fost un fotbalist foarte mare, a fost și un antrenor de excepție.

Dacă trecem în revistă numele jucătorilor pe care i-a antrenat... ne-ar fi mai ușor să trecem în revistă trofeele pe care le-a cucerit, pentru că este acum și în topul antrenorilor europeni.

A reușit să-i predea ștafeta lui Răzvan alergând. Răzvan a devenit și el un antrenor mare, dar nea Mircea a continuat să antreneze”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg
2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg

Mihai Stoica: „I-a dat pe toți la o parte și m-a luat în brațe”

Mihai Stoica a vorbit și despre o întâmplare pe care a avut-o cu Mircea Lucescu în anul 1998, pe vremea când „Il Luce” ajungea pe banca celor de la Inter.

„Am avut un singur conflict, iar când a ajuns la Inter în 1998, eu, fiind fanul lor, i-am scris de mână și i-am trimis un fax:

«Domnule Mircea Lucescu, cu toate că, din păcate, nu mă număr printre persoanele pe care le simpatizați, vă rog să primiți felicitările sincere ale unui fan, care este mândru că un român a ajuns să antreneze o grupare de asemenea nivel».

Nu știam dacă o să ajungă la el. A doua zi, la Galați, am primit un fax de la hotelul la care era cazat Lucescu, într-un scris de o caligrafie cum scriau cei vechi, și tata avea o caligrafie perfectă: «MM, te asigur că te numeri printre persoanele pe care le simpatizez». Mesajul ăla m-a impresionat foarte mult.

Când a venit la petrecerea federației, în preajma Crăciunului, toate camerele erau pe Mircea Lucescu, iar el i-a dat la o parte și m-a luat în brațe. Pot să spun că am reușit în viață. A fost uriaș!”, a concluzionat Mihai Stoica.

Cătălin Tolontan A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame
Cătălin Tolontan A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame 
Avocatul FCSB, anunț de ultimă oră Ce se întâmplă cu procesul de aproape 37 de milioane de euro cu Steaua: „Am depus cerere”
Avocatul FCSB, anunț de ultimă oră  Ce se întâmplă cu procesul de aproape 37 de milioane de euro cu Steaua:  „Am depus cerere”

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
