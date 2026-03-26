România fără Mondial! „Tricolorii” sunt eliminați de Turcia la baraj și stăm acasă la al 7-lea CM consecutiv. VIDEO Lucescu și-a pus mâinile-n cap +24 foto
alt-text Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 22:29
  • Turcia - România 1-0. O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial
Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

A greșit Lucescu? VIDEO+FOTO. Legendele au remarcat reacția lui Stanciu: „Sigur se aștepta să fie titular"
A greșit Lucescu? VIDEO+FOTO. Legendele au remarcat reacția lui Stanciu: „Sigur se aștepta să fie titular"
A greșit Lucescu? VIDEO+FOTO. Legendele au remarcat  reacția lui Stanciu: „Sigur se aștepta să fie titular”

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

Lucescu a forțat câteva schimbări ofensive pe final de meci, însă acestea nu au avut impact.

Următorul meci pentru România va fi doar un amical, cu învinsa duelului Slovacia - Kosovo, iar în toamnă o luăm de la capăt în Liga Națiunilor.

Turcia - România 1-0

  • A marcat: Ferdi Kadioglu 53

VIDEO Dialog Lucescu - Montella și Calhanoglu, după meci

  • Final de meci, suntem eliminați în semifinala barajului, Turcia merge mai departe.
  • min 90+3 Akturkoglu e și el avertizat
  • min 90+2 Irfan ia galben
  • min. 90 Turcii fac și ei două mutări: intră Kabak și Irfan în locul lui Guler și Calhanoglu
  • min. 87 Dublă schimbare în naționala noastră: Bîrligea e înlocuit de Miculescu, Mihăilă de Baiaram
  • min. 86 Ciocnire în careu între Bancu și Yuksek, turcul cere penalty, dar arbitrul face semn că nu e cazul
  • min. 86 Calhanoglu șutează puternic din afara careului, mingea e deviată în corner
  • min. 82 Dragomir șutează pe lângă poartă
  • min. 78 Schimbare la gazde: Baris Alper Yilmaz e înlocuit de Orkun Kokcu
  • min. 77 Stanciu trimite în bară, dar asistentul semnalează oricum o poziție anterioară de ofsaid
  • min. 77 Șutul lui Rațiu de la marginea careului e deviat în corner
  • min. 75 Bîrligea e faultat dur de Bardakci, care nu este sancționat de arbitru
  • min. 72 Ionuț Radu respinge spectaculos șutul excelent al lui Arda Guler
  • min. 71 A doua schimbare în echipa României: Ianis Hagi e înlocuit de Nicolae Stanciu, care preia și banderola de căpitan
  • min. 66 Schimbare ofensivă a lui Lucescu: Răzvan Marin e înlocuit de Florin Tănase
  • min. 63 Șutul lui Ismail Yuksek se duce peste poartă
  • min. 61 Kenan șutează în bara transversală după o nouă fază periculoasă marca Ferdi
  • min. 60 Hagi șutează direct pe poartă dintr-o lovitur liberă din poziție laterală, dar mingea se duce pe lângă
  • min. 59 Șut în plasa laterală al lui Hakan Calhanoglu
  • min. 56 Ianis Hagi șutează puțin pe lângă poartă, din 10 metri

VIDEO Reacția lui Lucescu la golul marcat de Turcia: și-a pus mâinile în cap!

  • 1-0, gol Turcia! min. 53 Pasă fabuloasă a lui Arda Guler, Ferdi Kadioglu preia în careu și deschide scorul la Istanbul! Reacția tribunei:
  • min. 49 Șut slab al lui Ismail Yuksek, pe lângă poartă
  • min. 46 Începe repriza secundă

VIDEO Concluziile primei reprize din Turcia - România, de la trimișii GOLAZO.ro la Istanbul

  • Final de repriză, 0-0
  • min. 36 Hakan Calhanoglu șutează pe lângă poartă
  • min. 36 Dennis Man coboară excelent și-l blochează pe Arda, la o fază extrem de periculoasă a turcilor
  • min. 34 Rațiu e din nou depășit de Kenan, Drăgușin trimite în corner
  • min. 32 Rațiu îl scapă pe Kenan în banda stângă, Arda trimite peste din marginea careului
  • min. 30 Mihăilă îl faultează din spate pe Mert Muldur și scapă fără galben
  • min. 24 Bîrligea și Dragomir scapă spre poartă, mijlocașul trimite mingea în bară din centrarea atacantului, apoi Cakir reține șutul lui Burcă. Bîrligea și Dragomir erau însă în poziție de ofsaid
  • min. 23 Șutul lui Ianis Hagi e deviat în corner de Yuksek
  • min. 19 Radu prinde mingea deviată de Răzvan Marin, la șutul lui Bardakci
  • min. 18 Dragomir ia cartonaș galben după un fault la Arda Guler
  • min. 16 Akturkoglu scoate o lovitură liberă după un duel cu Drăgușin, la aproximativ 25 de metri de poartă. Execută Calhanoglu, peste

  • min. 9 Radu respinge la o acțiune a turcilor în banda dreapta a atacului lor
  • min. 7 Răzvan Marin pierde o minge la mijlocul terenului și turcii scapă pe contraatac, centrează în careu însă nu era nimeni la șut
  • min. 4 Lovitură liberă bătută slab de Calhanoglu, iese Radu și reține fără probleme
  • min. 1 A început meciul!

Echipele de start

  • Turcia: Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu
  • Rezerve: Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan
  • Antrenor: Vincenzo Montella
  • România: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
  • Rezerve: Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Stadion: Beșiktaș Park (Istanbul)
  • Arbitru: Francois Letexier. Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Arbitru de rezervă: Benoit Bastien

18:55 Atmosfera creată de fanii români prezenți la Istanbul

18:52 Imnul Turciei, cântat de tot stadionul

18:50 „Același spirit, aceeași atmosferă”

Scenografie spectaculoasă turcilor, care reprezintă generația ce a dus țara la Mondialul din 2002 și generația de azi, care vrea să ajungă la CM 2026, cu mesajul „Același spirit, aceeași atmosferă”.

18:30 Atmosferă senzațională la Istanbul

18:20 Lucescu s-a îmbrățișat cu Montella, la încălzirea jucătorilor

18:10 Ionuț Radu a ieșit la încălzire

Portarul român a fost fluierat copios de fanii gazdelor:

18:06 Suporterii naționalei României se înghesuie la porțile de acces, cu aproximativ o oră înainte de meci

18:00 Vizibilitate zero pentru o parte dintre fanii români

Suporterii care au bilete la baza sectorului rezervat oaspeților nu pot vedea nimic din cauza panourilor de plexiglas zgâriate care încadrează zona. Aceștia trebuie să urce pe alte locuri, pentru a putea urmări partida în condiții normale:

17:50 Fanfara tradițională de la meciurile Turciei și-a făcut apariția pe stadion

17:43 Oficialii FRF, surprinși de atmosfera din jurul stadionului

Vlad Munteanu, director sportiv FRF, a declarat pentru GOLAZO.ro: „Nu am mai văzut în viața mea o asemenea nebunie!”.

17:41 Primele imagini de pe stadionul unde se va juca Turcia - România

17:40 Ianis Hagi, liderul naționalei

Căpitanul României în această seară va fi Ianis Hagi, 27 de ani. Fiul unuia dintre cei mai iubiți jucători din istoria României, dar și a turcilor de la Galatasaray, Hagi junior speră să califice naționala în finala barajului chiar în orașul în care s-a născut, Istanbul.

17:30 Gică Hagi a fost aclamat la sosirea la stadion

„I love you, Hagi”, i-au strigat turcii, care au arătat o bucurie de nedescris la vederea „Regelui”:

17:25 Edogan a sosit la Beșiktaș Park

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, 72 de ani, a sosit la arenă, păzit de numeroși agenți de securitate, în mașini speciale:

17:20 Autocarul turcilor a ajuns la stadion

17:18 Continută perchezițiile serioase pentru suporterii români

Un fan aflat la fața locului a spus pentru GOLAZO.ro: „E bătaie de joc la accesul nostru în tribune. M-au controlat în 6 filtre până la turnicheți, iar aici sunt deschise doar jumătate. După turnicheți mai ai un control unde te descalță și te pune să arunci tot la gunoi. Doar acte la tine. Atât. Au făcut saci de țigări electronice, baterii și aparate foto”.

17:15 Membrii Generației de Aur au plecat spre stadion

17:10 Autocarul României a ajuns la stadion, jucătorii și selecționerul au ieșit să inspecteze terenul

17:00 Adrian Ilie și Ciprian Marica au vorbit despre partida din această seară

16:50 Fanii români, descălțați la porțile stadionului

Înainte de a pătrunde pe arena lui Beșiktaș, unde se va juca Turcia - România, fanii sunt percheziționați la sânge.

Stewarzii îi pun pe suporteri să se descalțe, pentru a se asigura că nu introduc materiale pirotehnice în arenă.

16:20 Fanii români au plecat spre Beșiktaș Park

Suporterii tricolori se îndreaptă spre arena pe care se joacă Turcia - România, escortați de forțe de ordine.

16:15 Măsuri de securitate excepționale

Forțele de ordine din Turcia se asigură că regulile sunt respectate. Un număr impresionant de polițiști au fost trimiși pe străzile din Istanbul.

Constantin Budescu îi va susține pe jucătorii români din peluza fanilor noștri: „Sperăm să ne calificăm și să mergem și la următorul meci”. (n.r. - cu Slovacia sau Kosovo).

15:13 Forțele de ordine veghează

Pe străzi au apărut și polițiștii specializați pe sport. Fanii noștri din toată piața și de pe străduțele din jur sunt adunați și vor fi escortați în parcul Gezi, unde există loc îngrădit pentru ei.

14:30 Cerere în căsătorie, înainte de meci

Un moment aparte a avut loc astăzi. Unul dintre fanii care au făcut deplasarea pentru baraj și-a cerut iubita în căsătorie.

15:00 Turcii vor se ne intre pe sub piele

Voie bună la terasele din Istanbul, unde fanii români s-au oprit să mănânce și să bea o cafea înainte de meci. Turcii, buni afaceriști, au pus muzică românească pentru a-i face pe oaspeți să se simtă ca acasă.

Nu lipsesc comercianții de ocazie, care vând stegulețe și eșarfe tricolore.

14:30 Fanii români încep să anime atmosfera în Istanbul

Reporterii GOLAZO.ro au surprins pe străzile din Istanbul numeroși suporteri români entuziasmați, care flutură steaguri și scandează pentru echipa națională.

Atmosfera este una foarte frumoasă, cu fani care cântă și își încurajează favoriții înaintea meciului.

Totuși, au existat și derapaje izolate, unele scandări cu caracter xenofob fiind auzite în cor de la o terasă.

13:30 Fanii români încep să anime atmosfera în Istanbul

Un grup de suporteri români a intrat deja în febra meciului. Fanii au venit cu un banner dedicat lui Andrei Rațiu, fundașul de la Rayo Vallecano, prin care îi cer tricoul.

Bannerul îl înfățișează pe Sonic, ariciul albastru din celebrul desen animat, purtând tricoul echipei naționale a României.

Rațiu este poreclit „Sonic” datorită vitezei sale remarcabile pe teren, aceeași calitate care definește personajul animat.

VIDEO. Câțiva fani au venit cu un banner pentru Andrei Rațiu

13:00 FRF a oferit noi detalii despre organizarea meciului Turcia - România

Potrivit unui comunicat, în stadion vor fi prezenți peste 3.000 de suporteri români, iar numărul acestora ar putea chiar să se dubleze, motiv pentru care Federația Română de Fotbal a anunțat câteva detalii importante pentru fani.

9:55 Lucescu a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida cu Turcia

Mircea Lucescu a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida împotriva naționalei Turciei.

  • Portari: Ionuț Radu, Marian Aioani și Laurențiu Popescu
  • Fundași: Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tănase, Ianis Hagi, Dennis Man, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Marius Coman

Jucătorii rămași în afara lotului pentru acest meci sunt: Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila.

Vincenzo Montella: „Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim”

Înaintea meciului, Montella a subliniat respectul său pentru Mircea Lucescu și a afirmat că echipa va aborda meciul ca pe o finală.

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc din nou cu domnul Lucescu, un antrenor pentru care cariera sa vorbește de la sine. Îl respect foarte mult. Se joacă un singur meci, e ca o finală.

Trebuie să facem o partidă completă. Trebuie să fim pregătiți și să ne apărăm, să suferim.

O să facem tot ce putem. Știm că și România va face tot ce poate pentru acest meci, dar dacă vom face jocul pe care îl vrem, cred că o să reușim să îl câștigăm”, a spus fostul mare atacant italian, despre meciul cu România.

După cum știți, domnul Lucescu nu cunoaște doar fotbalul turcesc, cunoaște fotbalul mondial și, din cauza aceasta, îl respect foarte mult și sunt onorat că joc împotriva lui. Pe mine mă motivează și mai mult faptul că joc împotriva unui astfel de antrenor. Vincenzo Montella
  • Montella și Lucescu s-au mai întâlnit anterior în cupele europene, în sezonul 2010-2011 al Ligii Campionilor.
  • În returul optimilor de finală, echipa lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk, a învins-o pe AS Roma, echipa antrenată de Montella, cu 3-0 pe teren propriu pe 8 martie 2011.
  • În tur, echipa italiană fusese condusă de Claudio Ranieri, dar a pierdut, scor 2-3.
14 victorii
a înregistrat România în cele 26 de partide jucate cu Turcia. Adversara de joi a câștigat cinci meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate. „Tricolorii” au marcat 49 de goluri și au primit 24

Ultimul meci direct câștigat de Turcia a fost pe 10 septembrie 2013, scor 2-0, pe Arena Națională din București, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

Ultima victorie a României a fost pe 9 noiembrie 2017, scor 2-0, într-un amical disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.

Mircea Lucescu: „Jucătorii noștri au valoarea de a-și domina adversarii”

Selecționerul naționalei României consideră că „tricolorii” ar fi avut nevoie de un număr mai mare de bilete pentru suporterii români, însă, chiar și în aceste condiții, este de părere că Turcia poate fi dominată.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Mă așteptam să avem mai mulți suporteri, pentru că totuși e un joc de baraj. Aș fi sperat ca cel puțin 30-35% din public să fie din România, pentru că merităm să fim aici, atât noi, cât și Turcia

Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții aceasta țară, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Turcia are mulți jucători care au debutat cu mine, iar astăzi sunt titulari și sunt bucuros pentru ce au reușit”

Meciul se joacă mâine, până atunci nu știm niciunul dintre noi (n.r. nici Lucescu, nici Montella) cine va intra în teren. Pregătirea se face pentru toți, deci, indiferent de cine va juca, jucătorii noștri au valoarea de a-și domina adversarii direcți”, a declarat Lucescu, la conferința de presă

Nu trebuie să discutăm acum despre ce ar putea să se întâmple mâine. Un antrenor își conduce echipa din spatele grupului. S-a scris mult, se va scrie în continuare, dar până la urmă echipele care vor intra mâine vor decide rezultatul final Mircea Lucescu

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Topul celor mai valoroși jucători:

  • România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €
  • Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)
