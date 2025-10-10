„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi

Fatih Kulaksiz (38 de ani), vicepreședintele celor de la Eyupspor, a vorbit despre posibila numire a lui Gică Hagi (60 de ani) ca antrenor.

În ultima perioadă, presa din Turcia a scris că „Regele” ar putea reveni pe banca tehnică.

Acesta ar fi avut discuții cu cei de la Eyupspor, formație aflată la retrogradare, în prima ligă a Turciei.

Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi

Fatih Kulaksiz, vicepreședintele lui Eyupspor, a vorbit despre Hagi și a explicat că ar fi foarte greu că acesta să preia echipa.

„Nu am avut nicio întâlnire cu Hagi. Este una dintre figurile legendare ale fotbalului din țara noastră. Probabilitatea unei întâlniri este mică, dar orice se poate întâmpla în fotbal” , a transmis Fatih Kulkasiz, conform Ekol Sports.

Gheorghe Hagi, fără angajament după retragerea de la Farul

Tehnicianul a renunțat la banca tehnică a Farului în vară, când la echipă a venit Ianis Zicu. „Regele” se ocupă în prezent doar de partea administrativă a formației constănțene.

De-a lungul carierei sale, Gheorghe Hagi a mai antrenat două echipe din Turcia, pe Bursaspor și Galatasaray, formație la care a scris istorie ca fotbalist.

În România, el le-a mai antrenat pe FCSB și Poli Timișoara și a avut un scurt mandat la naționala României, în anul 2001.

Ca antrenor, Gheorghe Hagi a câștigat de două ori campionatul în România, Cupa României și Supercupa României, toate cu Farul/Viitorul Constanța. În Turcia, el a câștigat Cupa cu Galatasaray, în sezonul 2004/2005.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport