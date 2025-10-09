„E nevoie de un suflu nou” Jean Vlădoiu vrea schimbarea lui Lucescu: „Această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr”

Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul secund al celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre situația echipei naționale.

România și Moldova se întâlnesc joi, 9 octombrie, într-un meci amical care se va disputa pe Arena Națională.

Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV, cu începere de la ora 21:00.

Jean Vlădoiu a fost prezent la Campionatul Mondial din 1994 alături de „Generația de Aur”. El a jucat 28 de meciuri și a marcat de două ori în tricoul României.

Jean Vlădoiu, despre echipa națională: „Această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr”

Fostul internațional este de părere că actualul lot de la echipa națională ar avea nevoie de un antrenor tânăr și a oferit exemplul lui Edi Iordănescu, selecționerul alături de care România a ajuns în optimile Campionatului European din 2024.

„Avem nevoie de un antrenor care să vină cu un suflu nou, cum a fost Edi. Deși Lucescu este unul dintre cei mai experimentați, parcă văd că această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr, cum a fost Edi.

Mă așteptam la mai mult după ce ne-a oferit Edi Iordănescu acea perioadă fantastică. Eu am fost unul dintre oamenii care l-au susținut și m-am bucurat că a reușit”, a declarat Vlădoiu, conform orangesport.ro.

750.000 de euro a plătit Koln, în 1996, pentru transferul lui Vlădoiu de la Steaua

De-a lungul carierei, Jean Vlădoiu a jucat pentru FC Argeș, Steaua, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, UTA Arad, Koln și Kickers Offenbach (Germania).

Ulterior, a antrenat echipele FC Snagov, FC Național, Dinamo (secund) și FC Argeș (a fost și președinte al clubului). A lucrat și pentru FRF ca președinte Fan Club România.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport