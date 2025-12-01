„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”

Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, povestește cum fata lui a cedat psihic din cauza comportamentului barbar al lui Tadici: „A intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze”

În dialogul cu GOLAZO.ro, părintele dă detalii incredibile despre modul în care Tadici le tratează pe jucătoare: de la condițiile inumane în care locuiesc până la jigniri, abuzuri fizice și acuzații de fals în acte

Cum răspunde Gheorghe Tadici acestor acuzații, în rândurile de mai jos

După ce gimnastica românească a fost zguduită de imaginile revoltătoare publicate de GOLAZO.ro și în care o antrenoare, Camelia Voinea, își abuzează fizic și psihic un sportiv, care îi e și fiică, pe Sabrina, acum și handbalul feminin explodează. Cauza: acuzații extrem de grave făcute la adresa unuia dintre cei mai cunoscuți oameni din fenomen: Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenor la Zalău, dar care a fost multă vreme și selecționerul României.

În weekend, au apărut primele informații. Într-un material publicat de gsp.ro, mai multe handbaliste din lotul Zalăului, sub protecția anonimatului, dezvăluiau ce lucruri teribile li se întâmplă. Tadici a reacționat și a respins acuzațiile.

GOLAZO.ro publică astăzi mărturiile unui tată, care a acceptat să-și dezvăluie identitatea și care îl acuză de lucruri extrem de grave pe Tadici:

Că i-a abuzat psihic fata, pe Francesca Bălan, într-un asemenea hal, încât aceasta a avut nevoie consiliere psihologică și psihiatrică. „Le controlează până și viața privată, după un meci pierdut le-a luat mâncarea și le-a lăsat flămânde”

Că a falsificat document, mai precis acordul de transfer de la Vâlcea, iar în acest sens prezintă dovezi, pe care GOLAZO.ro le publică astăzi

Că i-a transmis că „am federația de handbal la degetul mic, pot să fac ce vreau"

Că și-a bătut joc de fata lui, pe care a cazat-o în condiții mizere la Zalău, „într-un cămin în care garsoniera avea 17 metrui pătrați”

Cel care a acceptat să vorbească toate aceste lucruri e Marian Bălan, tată Francescăi, o jucătoare de doar 19 ani, care în vară trecuse de la Vâlcea la Zalău. Unde a rezistat însă mai puțin de două luni.

Domnule Bălan, de ce a renunțat fata dumneavoastră atât de repede la colaborarea cu HC Zalău?

Pentru că după ce a fost umilită și abuzată, efectiv a cedat psihic și a intrat în depresie. Am fost nevoiți să o ducem la psiholog, nu mai putea să doarmă, nu mai dorea să iasă din cameră. Am fost trimiși cu ea inclusiv la psihiatru și de atunci face ședințe de consiliere.

E un subiect sensibil. V-a povestit ce a adus-o în acest punct?

Comportamentul acestui… n-am cum să-i spun om, Gheorghe Tadici. Vă rog să mă credeți că mă cenzurez foarte tare în ce spun, fiindcă sunt furios! Când s-a pus problema să o luăm pe fată și să plecăm de la Zalău, după ce am aflat ce i s-a întâmplat, nici nu m-am dus să vorbesc cu Tadici fiindcă nu cred că m-aș fi putut stăpâni și o dădeam în altele. A mers doar soția mea și nici măcar nu i-am zis că din cauza lui a cedat fata.

De ce nu i-a zis?

Pentru că Tadici nu e om normal, cu el nu se poate discuta rațional. El bubuie imediat, plus că e foarte ranchiunos. Păi, ce le face fetelor… Doamne ferește!

„Tadici le abuza inclusiv fizic!”

Detaliați.

Le abuzează, asta face! Inclusiv fizic! Le strânge de mână, le ciupește, sunt toate învinețite. Acum nu le mai dă cu pumnul cum făcea cu Pintea pe vremuri, s-a mai șmecherit și el. Dar ce face e umilitor! Urlă de la începutul antrenamentului până la final, le face proaste, le controlează viața privată.

În ce sens?

Uite un exemple. Într-o seară, la 21:30, fata mea a dorit să meargă la supermarket să-și facă niște cumpărături, iar portarul de la cămin i-a zis: „dacă nu vii până la 22:00, lași mașina afară și îți arăt eu pe unde să sari gardul, că altfel am probleme cu Tadici dacă vede că intri după ora 22:00 cu mașina”.

În contract ni s-a spus că va primi o garsonieră confort 1 și a fost trimisă într-un cămin, într-o garsonieră de 17 metri pătrați. Bucătăria era improvizată din două plăci și avea, vă dau cuvântul de onoare, un metru pe un metru. O bătaie de joc, realmente inuman! A și început să plângă când a văzut condițiile Tatăl handbalistei Francesca Bălan

Tadici, acuzat: „Le spunea fetelor că nu merită nici mâncarea pe care o primesc de la club”

Gheorghe Tadici le vorbea urât?

Urât? Le vorbea incalificabil. Le zicea: „Mizerabilele dracu’, penibilelor, sunteți niște proaste, nu meritați nici mâncarea pe care o primiți!”. După un meci la Buzău, când au pierdut, le-a luat mâncarea și le-a lăsat flămânde. Le-a zis că asta a e pedeapsa!

Când a început fata să vă spună despre tratamentul de care are parte acolo?

Nu mi-a spus de la început. Dar cu trecerea timpului o vedeam schimbată, până când într-o zi a început să plângă și să ne spună că ea nu mai poate să meargă la antrenament. A căzut imediat într-o depresie, am dus-o la psiholog, însă ni s-a spus că e de competența unui psihiatru. Ne-am speriat teribil! Nu mai ieșea din casă, nu mai putea să doarmă. Acum și-a revenit, ședințele de consiliere au ajutat-o enorm. Bine, când am vrut să mergem la medicul ei de familie, care era în București, am aflat cu stupoare că fusese mutată fără știrea ei.

Unde?

La Zalău, la un medic de familie de acolo. Nu a fost întrebată, nu și-a dat acordul, am aflat că e acolo după ce am întrebat la Casa de Sănătate. Cum e posibil așa ceva într-o țară normală? Când i-am întrebat pe cei de la Zalău cum a fost posibil să fie mutată la alt medic de familie, ni s-a replicat că „așa se procedează la noi”. Suntem în epoca primitivă?

A falsificat Tadici un contract?

Dar de ce ați acceptat să o duceți la Zalău, nu știați ce imagine are Tadici?

Chiar ni s-a zis să nu mergem acolo. Eu voiam Spania sau Franța, unde erau niște echipe interesate, dar soția a vrut să o aibă mai aproape, a zis că aici, la Zalău, se urcă în mașină și ajunge repede.

Acum sunteți în litigiu cu Tadici?

Da, la comisiile Federației. La prima comisie ne-au dat câștig de cauză, adică jucătoarea să fie liberă. Bine, dacă vă povestesc și cum a falsificat acordul de transfer de la Vâlcea... Acest om chiar se crede stăpân atotputernic.

Cum adică a falsificat?

Vă trimit documentele să vedeți. Cei de la Vâlcea mi-au zis clar: „oriunde vreți să plecați vă cer suma minimă din grilă, de 2.000 de euro. Dar dacă alegeți să mergeți la Zalău solicităm grila normală de 7.500 de euro, doar pentru că Tadici e un obraznic și îi plătim cu aceeași monedă”. Acordul avea două pagini, Tadici a luat pagina unde era semnătura celor de la Vâlcea și a trecut cu pixul că trebuie să achite 3.000 de euro până la 30 august și alți 4.500 până la 11 octombrie. I-a falsificat semnătura Francescăi, a semnat în dreptul copilului ca și cum ar fi semnat ea. Acest acord fals l-a trimis la Federație. O să-l dau în judecată pentru fals în acte, pentru că eu am de la Vâlcea acordul bun, pe care ei l-au trimis, nu cel modificat de Tadici.

Documentele puse la dispoziție de tatăl handbalistei Francesca Bălan

Tadici susține că Francesca urma ședințe de terapie înainte de a ajunge la Zalău.

Minciună! Copilul meu a trecut cu bine vizita medicală, efectuată chiar la Zalău. Apoi, a fost una dintre cele mai bune jucătoare la Campionatul Național de tineret, disputat înainte de a ajunge la Zalău. Cum putea să joace foarte bine dacă ar fi fost de atunci în depresie?

Tadici e un mincinos și când zice că eu fac pe impresarul. Fata mea are un impresar, care mi-a și zis în vară să nu-mi duc copilul la Zalău că e calvar acolo. A avut dreptate Tatăl handbalistei Francesca Bălan

V-a amenințat Tadici după ce ați introdus memoriu la Federație?

Da! Mi-a zis că el e în Comitetul FRH, că are federația la degetul mic. Mi-a și dat un exemplu: „ai văzut ce am făcut cu Bujor?” (n.r. jucătoare de handbal aflată în conflict cu Tadici). Eu am încredere în oamenii din federație, mai ales că la prima comisie am câștigat. Tadici mi-a și dat mesaj după verdict și mi-a zis că nu s-a terminat. Ăsta chiar se crede Dumnezeu! Poate chiar este acolo, în Zalău, dar eu nu am permis și nici nu voi permite nimănui să-și bată joc de copilul meu. În orice țară normală din această lume, un asemenea abuzator ar fi fost imediat îndepărtat!

Cum răspunde Tadici acestor acuzații

„O să o rezolv în Instanță. 95 la sută din ce spune acest om sunt mârșăvii. N-are nici o dovadă. Fetele de la echipă vor să dea un comunicat, o scrisoare deschisă în care să spună ce probleme au avut cu fata domnului care vorbește și acuză. Niște aberații ce susține”

„Nu poate dovedi nimic din ce zice. Știți cum e, dintr-o sută de jucătoare care îmi trec prin mână, 92 progresează și ajung mari, dar ca orice pădure în care există uscăciune, 7-8 jucătoare sunt interesate doar de ziua de salariu”

„Nu e adevărat că a avut condiții mizerabile de cazare. Acela nu e cămin, e un bloc ANL, unde ne-a dat apartamente și garsoniere Consiliul Județean. Acolo stau și 18 familii de medici, iar bucătăria nu are un metru pe un metru, ci 3 metri pe doi, parcă, n-am măsurat exact”

„Zice că am falsificat acordul de transfer? Foarte bine, să mă dea în judecată. Jucătoarea a plecat pe 24 august de la noi, termenul de plată era 30 august, pentru ce să mai plătesc?”

„Sunt doar calomnii ce debitează acest om. N-a existat să le ia cineva mâncarea, n-a existat așa ceva, căpitanul de echipă face meniul, au la masă ce vor ele”

„Referitor la limbajul meu. Dă-te naibii nu e înjurătură. Nu le-am băgat, nu le-am scos, dar eu știu că performanța se face cu muncă și disciplină. Mi-au trecut prin mână zeci de jucătoare care au ajuns mari, un fir de păr nu le-am mișcat”.

