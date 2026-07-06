Secrete din vestiarul Norvegiei Înaintea meciului cu Brazilia, FIFA a dezvăluit trucul unui fotbalist, după ce îi filmase dezbrăcați pe nordici

Înaintea duelului cu Brazilia, imaginile oficiale oferite de FIFA au scos la iveală faptul că unul dintre fotbaliștii Norvegiei joacă cu ghetele găurite la călcâi.

Această filmare vine după ce, la meciul cu Senegal, operatorii FIFA au făcut o gafă mare și i-au filmat pe Haaland și compania dezbrăcați în direct la TV.

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În dreptul locului unde era aranjat echipamentul mijlocașului Kristian Thorstvedt (nr. 18) au fost filmate două perechi de ghete, care au atras atenția prin faptul că ghetele pentru piciorul drept erau găurite în spate.

Ghete găurite în vestiarul Norvegiei

La o primă vedere, aspectul deteriorat ar putea lăsa impresia că au fost distruse de atacurile dure ale adversarilor asupra fotbalistului de 27 de ani, de la Sassuolo.

Kristian Thorstvedt nu a jucat contra Braziliei. El are doar două aparții la Cupa Mondială 2026, în grupă: 17 minute cu Irak (4-1) și 45 de minute cu Franța (1-4).

Coșmarul fotbaliștilor: Sindromul Haglund și presiunea din călcâi

În realitate însă, orificiile bizare din ghetele lui Kristian Thorstvedt sunt decupate intenționat chiar de către fotbalist.

Este un truc medical la care apelează cei care au în special probleme cu sindromul Haglund. Aceasta este o afecțiune, caracterizată prin apariția unei proeminențe osoase în spatele călcâiului.

Ghetele de fotbal moderne sunt proiectate să fie cât mai ușoare și mai mulate, motiv pentru care producătorii inserează o armătură rigidă din plastic în partea din spate pentru stabilitate. Pentru mulți sportivi, această rigiditate devine însă un calvar.

Atunci când osul se lovește constant de plasticul rigid al ghetei, zona se inflamează violent și provoacă dureri insuportabile. Astfel, prin decuparea ghetei presiunea din călcâi dispare.

Camerele FIFA din vestiar au provocat deja un scandal uriaș în Norvegia!

Dacă detaliul ghetelor găurite este doar o observație tehnică interesantă din culise, prezența camerelor oficiale ale forului mondial în vestiarul scandinavilor a provocat deja o controversă uriașă la acest turneu final.

Totul a explodat după meciul cu Senegal, câștigat de norvegieni cu 3-2.

Potrivit Dagbladet, din cauza regulilor stricte ale FIFA, care obligă echipele să permită filmările la sosirea în vestiare, s-a produs o gafă de proporții în direct la TV.

Fotbaliști filmați dezbrăcați

Semnalul video de la televiziunile NRK și TV 2 a rămas deschis din greșeală, iar imaginile au continuat să fie difuzate pe post în timp ce fotbaliștii se dezbrăcau și se pregăteau pentru încălzire.

Mijlocașul Sander Berge a fost surprins complet dezbrăcat în direct, scrie Dagbladet, fiind „salvat” în ultimul moment de coechipierul său, Fredrik Andre Bjorkan, care a blocat involuntar cadrul regizorilor.

Incidentul a fost comentat cu mult umor de fotbaliștii Alexander Sorloth și Kristian Thorstvedt în emisiunea oficială a echipei, „Spillerhotellet”.

„L-a văzut cineva pe Sander ieri? TV 2 transmitea în direct și a fost la un pas să i se vadă penisul în vestiar”.

Thorstvedt a intervenit imediat: „A fost salvat de Bjorkan.” Sorloth a continuat în aceeași notă: „Capul mare al lui Bjorkan a acoperit imaginea. A fost la un pas ca, în transmisiunea live, să se vadă penisul și testiculele”.

Totuși, la nivel oficial, reprezentanții televiziunilor norvegiene au cerut ferm celor de la FIFA să protejeze intimitatea jucătorilor, iar șeful departamentului de comunicare al naționalei Norvegiei a catalogat incidentul drept o eroare gravă de regie.

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