Gafă incredibilă în direct VIDEO. O jurnalistă din Italia a cucerit Internetul, după ce a transformat nunta lui Donnarumma într-o înmormântare!

O transmisiune dedicată nunții lui Gianluigi Donnarumma (27 de ani) s-a transformat într-un moment viral în Italia, după o gafă făcută în direct de reportera Donatella Cupertino.

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Gianluigi Donnarumma și Alessia Elefante s-au căsătorit vineri, 24 iulie, în biserica San Giorgio Martire din Locorotondo.

Trimisă la fața locului pentru a prezenta pregătirile dinaintea ceremoniei, reportera Rai Sport a încurcat nunta cu o înmormântare.

O reporteră din Italia a devenit virală după ce a transformat nunta lui Donnarumma într-o înmormântare

„În aproximativ cinci ore vor avea loc funeraliile lui Gigio Donnarumma și ale partenerei sale, Alessia”, a spus Donatella Cupertino în timpul transmisiunii.

Reportera nu a realizat ce greșeală a comis și a continuat intervenția.

Fanii au reacționat imediat pe rețelele de socializare

„Am râs prea mult din cauza felului în care o spune zâmbind”

„Ce mă termină este că nici măcar nu și-a dat seama că a greșit, ba chiar a și zâmbit când a spus «funeraliile».”

„Bine, știm că mariajul este mormântul iubirii, dar totuși…”

„A aflat că Pirlo ar putea fi următorul selecționer al naționalei și nu a rezistat”

„Pot să spun că și eu confund foarte des cuvântul «înmormântare» cu «nuntă» și invers? Solidaritate cu jurnalista”

„Este fana celor de la AC Milan 100%”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Donnarumma și Alessia Elefante formează un cuplu din 2016 și au împreună un băiat, Leo, născut în 2024.

La ceremonie au participat mai multe nume importante din fotbal, printre care Pep Guardiola, Erling Haaland, Sandro Tonali, Paolo Maldini sau Nicolo Barella.

Atacantul norvegian a făcut inclusiv „Viking row” alături de invitați, celebrarea care a devenit cunoscută după Campionatul Mondial din 2026.

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding 🤩 pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026

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