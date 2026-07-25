„Dinamo e slăbită” Rodion Cămătaru avertizează înainte de derby-ul „câinilor” cu U Craiova: „Și-au pierdut antrenorul și jucătorii” +9 foto
Rodion Cămătaru. Foto: Sportpictures
Superliga

„Dinamo e slăbită” Rodion Cămătaru avertizează înainte de derby-ul „câinilor” cu U Craiova: „Și-au pierdut antrenorul și jucătorii”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 13:48
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 13:48
  • Rodion Cămătaru (68 de ani), fostul mare atacant al Universității Craiova și al lui Dinamo, consideră că formația olteană pornește cu prima șansă în derby-ul programat astăzi, de la 20:30.
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Fostul câștigător al Ghetei de Aur se așteaptă însă ca Filipe Coelho să facă mai multe schimbări în primul „11”, având în vedere returul cu Levski Sofia din cupele europene, după înfrângerea din tur, scor 0-1.

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Rodion Cămătaru avertizează înainte de derby-ul Dinamo - U Craiova: „Și-a pierdut antrenorul și jucătorii”

Cămătaru crede că Dinamo este mai vulnerabilă decât în sezonul trecut, după schimbările produse la nivelul lotului și al băncii tehnice.

„Va fi un meci deschis oricărui rezultat. Adevărul este, totuși, că Dinamo este ceva mai slăbită față de anul trecut din multe puncte de vedere.

Nu mai este nici antrenorul, au pierdut și jucători, iar achizițiile nu prea sunt. Craiova ar avea, astfel, prima șansă în meciul de sâmbătă, doar că fotbalul ne-a demonstrat de multe ori că nu totul este exact cum judecăm noi.

Bănuiesc că cei de la Craiova vor juca cu alți jucători, iar titularii vor sta pe bancă, să se odihnească pentru meciul retur cu Levski, de săptămâna viitoare. Mă gândesc doar, așa aș crede, mai ales că Universitatea are un lot mult mai numeros, dar și mai valoros. Ei pot juca și face față unui meci și cu jucătorii care nu sunt neapărat titulari. Rodion Cămătaru, fost mare atacant

Formația cu care a început FIlipe Coelho în meciul cu Levski:

  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Elisor, Baiaram
  • Rezerve: Sava - Crețu, Nsimba, Băluţă, Badelj, Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Webster
  • Antrenor: Filipe Coelho

FOTO: Levski Sofia - U Craiova 1-0

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Cămătaru consideră că returul cu Levski are o miză mai mare, însă nu crede că oltenii vor trata superficial duelul cu Dinamo.

„Există motivare la un asemenea meci cu Dinamo, o mobilizare specială, pentru că este derby până la urmă. Cred că cel mai important este meciul cu Levski, asta este clar.

Este vorba de cupele europene, este vorba de bani, este normal. Dar în niciun caz nu vor lăsa garda jos în meciul cu Dinamo, este exclus. Craiova a demonstrat că a făcut față pe mai multe fronturi, cum a fost și sezonul trecut, și la fel va fi și acum”, a mai spus fostul mare atacant.

Am sentimente mai mari pentru Craiova, aici mi-am început cariera și am jucat atâția ani. Dacă stăm să facem un simplu calcul, am jucat 11 ani la Craiova și trei la Dinamo. Nu cred că are rost să spun cu cine țin mai mult, pentru că este evident. Mai și locuiesc în oraș, deci e de înțeles de la sine. Rodion Cămătaru, fost mare atacant

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