„Insulte grave, de neimaginat!” Scandal continuă. Israelienii îl acuză pe căpitanul Italiei după incidentele de la Debrecen +9 foto
Donnarumma e acuzat de jucătorii israelieni că a provocat incidentele la Debrecen Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Insulte grave, de neimaginat!” Scandal continuă. Israelienii îl acuză pe căpitanul Italiei după incidentele de la Debrecen

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 14:00
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 15:40
  • Gianluigi Donnarumma, 26 de ani, a fost indicat de jucătorii israelieni drept cel care a provocat tensiunile de la meciul din preliminariile CM 2026. Și acuzat că le-ar fi spus „lucruri greu de pronunțat”.

Încă de la conferința ce a precedat meciul Israel - Italia a fost tensiune.

Întrebat de situația din Gaza și de solicitările de a exclude naționala și cluburile israeliene din competițiile UEFA și FIFA cât va dura asediul teritoriilor palestiniene, selecționerul Ran Ben Shimon a conchis în răspunsul său: „Gaza? Am încredere în soldați. Îi susțin total pentru ce fac”.

De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"
Citește și
De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"
Citește mai mult
De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"

Chiar înaintea jocului, fanii italieni au protestat, s-au întors cu spatele la imnul Israelului, au huiduit și au afișat pancarte pe care scria STOP.

Israelienii contra Donnarumma: „Lucruri dincolo de înțelegerea minții umane”

Partida de la Debrecen (Ungaria) a fost încinsă, nu doar pentru că squadra azzurra a fost condusă cu 0-1 și 1-2, apoi egalată de la 4-2 și reușind să câștige cu 5-4 în prelungiri.

La final, mai mulți jucători s-au încăierat. Printre ei, Gianluigi Donnarumma, căpitanul peninsularilor.

Un joc fierbinte la Debrecen, cu multe dueluri tari Foto: Imago Un joc fierbinte la Debrecen, cu multe dueluri tari Foto: Imago
Un joc fierbinte la Debrecen, cu multe dueluri tari Foto: Imago

Portarul în vârstă de 26 de ani e acuzat că ar fi lovit mai mulți adversari, după ce unul dintre ei l-ar fi înjurat. Așa a explicat goalkeeperul reacția furibundă. A fost ținut de selecționerul Gennaro Gattuso pentru ca situația să nu devină explozivă.

Israelienii au propria versiune a incidentelor. Potrivit presei de la Tel Aviv, jucătorii lui Ben Shimon au susținut că Donnarumma i-a insultat tot meciul. Și nu doar atât. Spun că acele cuvinte ale căpitanului squadrei nu erau simple înjurături.

Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026
Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026

Galerie foto (9 imagini)

Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026 Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026 Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026 Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026 Israel - Italia 4-5, preliminarii CM 2026
+9 Foto
labels.photo-gallery

„Nu au fost doar insulte, sunt lucruri greu de pronunțat. Insulte grave, de neimaginat, dincolo de înțelegerea minții umane”.

Țintele lui Donnarumma. Și planul federației din Israel

Principalele ținte ale răbufnirii lui Donnarumma au fost doi dintre jucătorii israelieni care au intrat pe teren în repriza secundă.

  • Tai Baribo și Sagiv Yehezkel. Ambii au evoluat din minutul 66. 

Primul, 27 de ani, atacantul de la Philadelphia Union (MLS), l-a înlocuit pe Anan Khalaili.

Al doilea, 30 de ani, apărătorul lui Maccabi Tel Aviv, l-a schimbat pe căpitanul Eli Dasa.

Federația israeliană ar plănui inclusiv să facă plângere împotriva lui Donnarumma la UEFA și FIFA.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

9 goluri și tensiuni Show total în meciul Israel - Italia din preliminariile CM 2026. Gestul făcut de fanii italieni în timpul intonării imnului gazdelor: „Stop!”
Campionatul Mondial
09:31
9 goluri și tensiuni Show total în meciul Israel - Italia din preliminariile CM 2026. Gestul făcut de fanii italieni în timpul intonării imnului gazdelor: „Stop!”
Citește mai mult
9 goluri și tensiuni Show total în meciul Israel - Italia din preliminariile CM 2026. Gestul făcut de fanii italieni în timpul intonării imnului gazdelor: „Stop!”
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”
Campionatul Mondial
13:59
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”
Citește mai mult
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
italia israel INCIDENTE SCANDAL gianluigi donnarumma preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share