„Insulte grave, de neimaginat!” Scandal continuă. Israelienii îl acuză pe căpitanul Italiei după incidentele de la Debrecen

Gianluigi Donnarumma, 26 de ani, a fost indicat de jucătorii israelieni drept cel care a provocat tensiunile de la meciul din preliminariile CM 2026. Și acuzat că le-ar fi spus „lucruri greu de pronunțat”.

Încă de la conferința ce a precedat meciul Israel - Italia a fost tensiune.

Întrebat de situația din Gaza și de solicitările de a exclude naționala și cluburile israeliene din competițiile UEFA și FIFA cât va dura asediul teritoriilor palestiniene, selecționerul Ran Ben Shimon a conchis în răspunsul său: „Gaza? Am încredere în soldați. Îi susțin total pentru ce fac”.

Chiar înaintea jocului, fanii italieni au protestat, s-au întors cu spatele la imnul Israelului, au huiduit și au afișat pancarte pe care scria STOP.

Israelienii contra Donnarumma: „Lucruri dincolo de înțelegerea minții umane”

Partida de la Debrecen (Ungaria) a fost încinsă, nu doar pentru că squadra azzurra a fost condusă cu 0-1 și 1-2, apoi egalată de la 4-2 și reușind să câștige cu 5-4 în prelungiri.

La final, mai mulți jucători s-au încăierat. Printre ei, Gianluigi Donnarumma, căpitanul peninsularilor.

Portarul în vârstă de 26 de ani e acuzat că ar fi lovit mai mulți adversari, după ce unul dintre ei l-ar fi înjurat. Așa a explicat goalkeeperul reacția furibundă. A fost ținut de selecționerul Gennaro Gattuso pentru ca situația să nu devină explozivă.

Israelienii au propria versiune a incidentelor. Potrivit presei de la Tel Aviv, jucătorii lui Ben Shimon au susținut că Donnarumma i-a insultat tot meciul. Și nu doar atât. Spun că acele cuvinte ale căpitanului squadrei nu erau simple înjurături.

„Nu au fost doar insulte, sunt lucruri greu de pronunțat. Insulte grave, de neimaginat, dincolo de înțelegerea minții umane”.

Țintele lui Donnarumma. Și planul federației din Israel

Principalele ținte ale răbufnirii lui Donnarumma au fost doi dintre jucătorii israelieni care au intrat pe teren în repriza secundă.

Tai Baribo și Sagiv Yehezkel. Ambii au evoluat din minutul 66.

Primul, 27 de ani, atacantul de la Philadelphia Union (MLS), l-a înlocuit pe Anan Khalaili.

Al doilea, 30 de ani, apărătorul lui Maccabi Tel Aviv, l-a schimbat pe căpitanul Eli Dasa.

Federația israeliană ar plănui inclusiv să facă plângere împotriva lui Donnarumma la UEFA și FIFA.

