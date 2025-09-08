„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”

- Ran Ben Shimon, 54 de ani, din iunie 2024 antrenorul naționalei israeliene, a spus ce crede despre războiul din Gaza. Reacția lui Gennaro Gattuso, selecționerul Italiei.
E război de aproape doi ani în Orientul Mijlociu. După masacrul Hamas, pe 7 octombrie 2023, armata israeliană a distrus Gaza de atunci, omorând zeci de mii de civili, o mulțime de copii.
Asociația antrenorilor italieni a cerut la FIFA și UEFA excluderea naționalei lui Ran Ben Shimon (și a echipelor de club), după modelul Rusiei în conflictul din Ucraina. Ceea ce nu s-a întâmplat.
Israel joacă în grupa I a preliminariilor CM 2026. Și are dublă partidă în această toamnă chiar împotriva Italiei.
- Turul, pe 8 septembrie, în Ungaria, la Debrecen.
- Returul, pe 14 octombrie, la Udine.
Selecționer Israel: „Nu-i răspund acestei persoane. Arată de care parte este”
Ben Shimon, din 24 mai 2024 selecționerul naționalei alb-albastre, fost întrebat la conferință despre situația din Gaza și despre presiunile făcute pentru suspendarea temporară a formațiilor israeliene în fotbal.
„Nu voi răspunde persoanei care mi-a pus întrebarea, modul în care a formulat-o arată de care parte este.
Mă voi adresa oamenilor noștri minunați care sunt în spatele meu. Și asta mă motivează mai mult”, a declarat antrenorul în vârstă de 54 de ani, potrivit Gazzetta.it. Pe un ton mai tensionat, accentuează reporterul italian.
Ben Shimon: „Îi susțin total pe soldați pentru ce fac”
Israelianul nu s-a oprit: „Sunt antrenor de fotbal și am venit pentru un meci de fotbal. Ne sprijină o țară fantastică, pentru care jucăm și care ne împinge înainte”.
A încheiat astfel: „Mă uit la oamenii noștri și sunt mândru de ei, îi respect enorm. Avem o cultură clară: am încredere în soldații mei și îi susțin total pentru ce fac”.
Gattuso: „Doare să vezi când copiii suferă”
Gennaro Gattuso, 47 de ani, fostul campion mondial ca jucător care de-abia a debutat pe banca squadrei azzurra, nu a evitat întrebarea legată de dezastrul umanitar din Gaza.
„Îmi pare rău că Israel e în grupa noastră, pentru că e o echipă bună, care poate provoca probleme”, a răspuns el inițial la Sky Sport Italia.
„Și știm restul: doare să vezi ce se întâmplă acum, când oamenii și copiii suferă. Este multă durere”.