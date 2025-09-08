„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”

Ran Ben Shimon, 54 de ani, din iunie 2024 antrenorul naționalei israeliene, a spus ce crede despre războiul din Gaza. Reacția lui Gennaro Gattuso, selecționerul Italiei.

E război de aproape doi ani în Orientul Mijlociu. După masacrul Hamas, pe 7 octombrie 2023, armata israeliană a distrus Gaza de atunci, omorând zeci de mii de civili, o mulțime de copii.

Asociația antrenorilor italieni a cerut la FIFA și UEFA excluderea naționalei lui Ran Ben Shimon (și a echipelor de club), după modelul Rusiei în conflictul din Ucraina. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Israel joacă în grupa I a preliminariilor CM 2026. Și are dublă partidă în această toamnă chiar împotriva Italiei.

Turul, pe 8 septembrie, în Ungaria, la Debrecen.

Returul, pe 14 octombrie, la Udine.

2 este locul ocupat acum de Israel (4 meciuri) în grupă, cu 9 puncte, la 3 în spatele liderului Norvegia, dar cu 3 peste Italia (3 jocuri)

Selecționer Israel: „ Nu-i răspund acestei persoane. Arată de care parte este”

Ben Shimon, din 24 mai 2024 selecționerul naționalei alb-albastre, fost întrebat la conferință despre situația din Gaza și despre presiunile făcute pentru suspendarea temporară a formațiilor israeliene în fotbal.

Ran Ben Shimon are 6 victorii, un egal și 6 înfrângeri la naționala Israelului Foto: Imago

„Nu voi răspunde persoanei care mi-a pus întrebarea, modul în care a formulat-o arată de care parte este.

Mă voi adresa oamenilor noștri minunați care sunt în spatele meu. Și asta mă motivează mai mult”, a declarat antrenorul în vârstă de 54 de ani, potrivit Gazzetta.it. Pe un ton mai tensionat, accentuează reporterul italian.

Ben Shimon: „Îi susțin total pe soldați pentru ce fac”

Israelianul nu s-a oprit: „Sunt antrenor de fotbal și am venit pentru un meci de fotbal. Ne sprijină o țară fantastică, pentru care jucăm și care ne împinge înainte”.

A încheiat astfel: „Mă uit la oamenii noștri și sunt mândru de ei, îi respect enorm. Avem o cultură clară: am încredere în soldații mei și îi susțin total pentru ce fac”.

Soldați israelieni în misiune de luptă Foto: Imago

Gattuso: „Doare să vezi când copiii suferă”

Gennaro Gattuso, 47 de ani, fostul campion mondial ca jucător care de-abia a debutat pe banca squadrei azzurra, nu a evitat întrebarea legată de dezastrul umanitar din Gaza.

„Îmi pare rău că Israel e în grupa noastră, pentru că e o echipă bună, care poate provoca probleme”, a răspuns el inițial la Sky Sport Italia.

„Și știm restul: doare să vezi ce se întâmplă acum, când oamenii și copiii suferă. Este multă durere”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport