Dani Coman, încrezător Președintele de la FC Argeș , înainte de meciul cu FCSB: „Sunt favoriți, dar ne jucăm șansa”

FCSB - FC ARGEȘ. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, este încrezător înaintea partidei.

Coman crede că FC Argeș poate scoate un rezultat pozitiv din meciul cu FCSB, dar recunoaște că roș-albaștrii pornesc cu prima șansă.

FCSB - FC ARGEȘ. Dani Coman: „Întâlnim campioana România, dar ne jucăm șansa noastră”

„Din punctul meu de vedere, FCSB a făcut 80 de minute foarte bune cu Rapid. Eu cred că încep să-și revină din toate punctele de vedere.

Clar, sunt favoriți cu noi în această seară. Întâlnim campioana România, dar ne jucăm șansa noastră.

Nu contează cine nu joacă la ei, FCSB are un lot bun și ne va fi foarte greu. Au experiență în campionat și cupele europene.

Întâlnim, poate, cea mai bună echipă din campionat și au demonstrat asta în ultimii doi ani.

Au fost cei mai buni. Am avut și noi anumite probleme cu jucătorii, dar vor fi pe bancă”, a spus Dani Coman, potrivit digisport.ro

Am avut o săptămână liniștită să ne antrenăm, să ne pregătim pentru ce va fi mâine seară. Sper să facem un meci bun, să ne bucurăm de fotbal pe un stadion frumos și contra celui mai puternic adversar din campionat. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Înaintea partidei de pe Arena Națională, FC Argeș ocupă locul 9, cu tot atâtea puncte, în timp ce FCSB este pe 12, cu 5 puncte după primele 6 etape.

