Poluantul Infantino Șeful FIFA a parcurs o distanță aiuritoare cu un avion privat pentru a vedea 24 de meciuri de la CM 2026. A zburat 66 de ore!
Campionatul Mondial

Poluantul Infantino Șeful FIFA a parcurs o distanță aiuritoare cu un avion privat pentru a vedea 24 de meciuri de la CM 2026. A zburat 66 de ore!

alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 12:53
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 12:56
  • Gianni Infantino (56 de ani) a fost prezent în tribune la nu mai puțin de 24 din cele 72 de partide disputate în grupele CM 2026, în perioada 11-27 iunie.
  • Șeful FIFA a parcurs peste 50.000 de kilometri la bordul unui avion privat, potrivit BBC.
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Turneul final din acest an se desfășoară în trei țări, SUA, Canada și Mexic, cu 16 orașe gazdă. În 2026 se dispută mai multe meciuri ca niciodată, deoarece numărul de țări participante a fost ridicat de la 32 la 48.

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Gianni Infantino a zburat 66 de ore la CM 2026

BBC a dezvăluit ca un avion privat cu legături cu FIFA și Infantino a efectuat 27 de zboruri către orașele în care șeful FIFA a fost surprins asistând la meciuri.

În total, avionul privat a parcurs cel puțin 50.122 km și a petrecut peste 66 de ore în aer în perioada 11 - 27 iunie.

Președintele FIFA a fost fotografiat folosind un alt avion privat al Qatar Airways înainte de acest turneu, iar potrivit unor informații obținute de BBC, Infantino folosește un Gulfstream G650ER la această Cupă Mondială.

Acest model de avion înregistrează un consum mediu de combustibil de aproximativ 1.817 litri pe oră. Asta înseamnă că deplasările sale din faza grupelor au generat aproximativ 516 tone de echivalent dioxid de carbon (CO2e).

Impactul estimat asupra climei generat de avion pe parcursul acestor două săptămâni este echivalent cu impactul total a 78 de persoane pe parcursul unui an întreg.

Cel mai lung zbor efectuat de Infantino a fost de 4.507 km, de la Vancouver la Miami, pe 13 iunie, după ce a urmărit meciul Australia - Turcia.

Șeful FIFA a efectuat și câteva călătorii foarte scurte. Pe 22 iunie, avionul său a zburat doar 148 km, de la Philadelphia la Aeroportul Teterboro din New Jersey.

Infantino nu a asistat la niciun meci în New Jersey, dar a fost intervievat în dimineața următoare de Fox News. În aceeași zi, șeful FIFA a zburat la Boston și la Toronto pentru a urmări meciurile disputate în orașele respective.

Cea mai lungă zi de călătorie a fost pe 15 iunie, când Infantino a zburat peste 4.000 km, de la Miami la Seattle, pentru a urmări meciul Belgia - Egipt. Apoi a călătorit încă 1.545 km până la Los Angeles, unde a asistat, în seara respectivă, la meciul dintre Iran și Noua Zeelandă.

Meciurile urmărite din tribune de Gianni Infantino:

  • 11 iunie, Mexic - Africa de Sud
  • 11 iunie, Coreea de Sud - Cehia
  • 12 iunie, SUA - Paraguay
  • 13 iunie, Qatar - Elveția
  • 13 iunie, Australia - Turcia
  • 15 iunie, Belgia - Egipt
  • 15 iunie, Iran - Noua Zeelandă
  • 16 iunie, Argentina - Algeria
  • 17 iunie, Portugalia - RD Congo
  • 17 iunie, Uzbekistan - Columbia
  • 18 iunie, Canada - Qatar
  • 19 iunie, Scoția - Maroc
  • 19 iunie, Brazilia - Haiti
  • 20 iunie, Olanda - Suedia
  • 20 iunie, Tunisia - Japonia
  • 21 iunie, Spania - Arabia Saudită
  • 21 iunie, Uruguay - Capul Verde
  • 22 iunie, Franța - Irak
  • 23 iunie, Anglia - Ghana
  • 23 iunie, Panama - Croația
  • 24 iunie, Brazilia - Scoția
  • 25 iunie, Curaçao - Coasta de Fildeș
  • 26 iunie, Egipt - Iran
  • 27 iunie, Columbia - Portugalia

CM 2026, cel mai poluant turneu final din istorie

Un raport din 2025 al organizației Scientists for Global Responsibility a estimat că amprenta de carbon totală a acestei Cupe Mondiale ar putea ajunge la nouă milioane de tone de CO2e.

Această valoare ar reprezenta aproape dublul mediei înregistrate la ultimele Campionate Mondiale. Astfel, turneul din această vară ar urma să fie cel mai poluant din istorie.

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