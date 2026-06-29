Gary Lineker, atacuri în serie Fostul golgheter al Angliei nu a avut milă de FIFA și naționala Germaniei

Gary Lineker (65 de ani) a criticat dur decizia luată de FIFA după moartea mamei selecționerului francez Didier Deschamps.

Fostul mare atacant englez a lansat un atac și la adresa Germaniei. Replica lui Kai Havertz (27 de ani), în rândurile de mai jos.

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Deschamps a ratat ultimul meci al grupei I. S-a întors acasă pentru a fi prezent la funeraliile mamei sale. Selecționata „cocoșului galic” s-a descurcat și în absența sa: a învins Norvegia cu 4-1.

Gary Lineker, critici la adresa FIFA

„Secundul” Guy Stephan a primit din partea Norvegiei un buchet de flori în semn de condoleanțe pentru Deschamps, însă FIFA a luat o decizie care l-a enervat pe Lineker.

Forul internațional nu le-a dat voie jucătorilor francezi să poarte banderole negre în timpul meciului. Prezent în America de Nord, de unde comentează Mondialul pentru „The Rest Is Football”, englezul și-a exprimat dezamăgirea.

„Moartea mamei este o tragedie. Este cu adevărat trist, încă nu-mi vine să cred că FIFA nu le-a permis jucătorilor să poarte banderole negre”, a declarat Lineker într-un interviu pentru L'Equipe.

Nu este singurul moment de la Mondial care l-a deranjat pe Lineker. Fostul atacant al Barcelonei a criticat suspendarea de cinci meciuri dictată de FIFA împotriva lui Assim Madibo în urma faultului comis de qatarez asupra canadianului Ismael Kone.

„Asta e o adevărată prostie. A fost în mod evident o intrare accidentală, care nici măcar nu ar fi trebuit să fie sancționată cu cartonaș roșu. De asemenea, a fost profund îndurerat de accidentarea adversarului său. O decizie absurdă”.

Gary Lineker atacă Germania

Germania s-a calificat în 16-imi de pe prima poziție din grupa E, însă nu l-a impresionat pe Lineker.

Dacă va trece de Paraguay, selecționata lui Julian Nagelsmann ar urma să dea în runda următoare peste învingătoarea duelului dintre Franța și Suedia.

„Cred că aceasta este una dintre cele mai slabe echipe ale Germaniei pe care le-am văzut vreodată. Franța ar trebui să ajungă în sferturile de finală fără nicio problemă.

Germania trăiește din gloria trecutului. Amintiți-vă doar că la ultimele două Cupe Mondiale nici măcar nu au reușit să treacă de faza grupelor. Așa că cred că puteți dormi cu toții liniștiți (n.r. - râde)”.

10 goluri a marcat Gary Lineker în 12 meciuri disputate la Campionatul Mondial. A fost golgheterul all-time al Angliei până la meciul cu Panama, când a fost întrecut de Harry Kane (11 reușite în 14 partide)

Kai Havertz, care a reușit o „dublă” în victoria obținută de Germania în fața echipei din Curacao (7-1), a reacționat după ce a auzit declarațiile lui Lineker, notează onefootball.com.

Fiecare are dreptul la propria opinie. Desigur, în timpul unui turneu, mulți oameni încep să vorbească despre tine. Dar nu cred că cineva din lot acordă prea multă atenție acestui lucru. Avem deja destui experți în țara noastră. Dacă și oamenii din alte țări încep să facă la fel, la un moment dat va fi prea mult. Este întotdeauna ușor să ne critici din exterior. Dar, sincer, nu mă interesează deloc. Kai Havertz, atacant Germania

Germania - Paraguay va avea loc astăzi, de la 23:30 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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