Lewandowski a decis Echipa cu care va semna după despărțirea de Barcelona +11 foto
Robert Lewandowski/ Foto: IMAGO
Campionate

Lewandowski a decis Echipa cu care va semna după despărțirea de Barcelona

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 00:22
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 00:24
  • După ce s-a despărțit de Barcelona, Robert Lewandowski (37 de ani) va semna cu Chicago Fire, echipă ce ocupă locul 3 în Conferința de Est a MLS.
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Atacantul polonez este pregătit de prima sa aventură în afara Europei.

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Robert Lewandowski semnează cu Chicago Fire

Ajuns la 37 de ani, Lewandowski va semna un contract valabil pe doi ani cu Chicago Fire și va fi marea vedetă a echipei, scrie mundodeportivo.com.

Jurnalistul italian specializat în transferuri Fabrizio Romano a confirmat și el transferul. Acesta a precizat că, în urmă cu două săptămâni, polonezul a vizitat clubul și orașul Chicago.

  • Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munchen și Barcelona sunt echipele la care a jucat Lewandowski de-a lungul carierei

Stagiunea din MLS a început în weekend-ul 21-22 februarie. În prezent, sezonul este întrerupt din cauza Campionatului Mondial desfășurat în SUA, Mexic și Canada.

După primele 14 meciuri jucate, Chicago Fire ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 26 de puncte, la 7 în spatele liderului Nashville SC.

Podiumul este completat de Inter Miami. Echipa al cărui star este Lionel Messi (39 de ani) are 31 de puncte, dar un meci în plus disputat.

Mesajul lui Lewandowski la despărțirea de Barcelona

„După patru ani plini de provocări și muncă grea, a venit momentul să merg mai departe.

Plec cu sentimentul că mi-am îndeplinit misiunea: 4 sezoane, 3 titluri de campion. Nu voi uita niciodată dragostea pe care am primit-o din partea fanilor încă din primele mele zile aici.

Catalonia este locul meu pe acest pământ. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe parcursul acestor patru ani minunați.

Un mulțumesc special președintelui Joan Laporta pentru că mi-a oferit șansa de a trăi cel mai incredibil capitol al carierei mele.

Barça s-a întors acolo unde îi este locul”, a scris Lewandoski pe Instagram.

Galerie foto (11 imagini)

Robert Lewandowski a anunțat că va pleca de la Barcelona. Foto: captură Instagram/@_rl9 Robert Lewandowski a anunțat că va pleca de la Barcelona. Foto: captură Instagram/@_rl9 Robert Lewandowski a anunțat că va pleca de la Barcelona. Foto: captură Instagram/@_rl9 Robert Lewandowski a anunțat că va pleca de la Barcelona. Foto: captură Instagram/@_rl9 Robert Lewandowski a anunțat că va pleca de la Barcelona. Foto: captură Instagram/@_rl9
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Cifrele înregistrate de Robert Lewandowski în întreaga sa carieră:

EchipăMeciuri jucateGoluri marcate
Bayern Munchen375344
FC Barcelona191119
Borussia Dortmund187103
Lech Poznan8241
Znicz Pruszkow3221
Naționala Poloniei16589

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