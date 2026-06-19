Infantino, minimum două meciuri pe zi Președintele FIFA s-a mutat într-un avion privat la Mondialul descris drept „cel mai poluant eveniment organizat vreodată”
Campionatul Mondial

Infantino, minimum două meciuri pe zi Președintele FIFA s-a mutat într-un avion privat la Mondialul descris drept „cel mai poluant eveniment organizat vreodată”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 10:05
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 10:05
  • Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, are la dispoziție un avion privat de la Qatar Airways pentru a participa la cât mai multe meciuri la Campionatul Mondial.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Infantino își dorește să participe la minimum două meciuri pe zi la turneu final desfășurat în SUA, Mexic și Canada, în ciuda distanțelor foarte mari dintre orașe.

Deranjat de camerele TV FOTO. Miroslav Koubek,  reacție bizară la începutul meciului cu Africa de Sud + Premieră istorică la Mondial
Citește și
Deranjat de camerele TV FOTO. Miroslav Koubek, reacție bizară la începutul meciului cu Africa de Sud + Premieră istorică la Mondial
Citește mai mult
Deranjat de camerele TV FOTO. Miroslav Koubek,  reacție bizară la începutul meciului cu Africa de Sud + Premieră istorică la Mondial

Avion privat pentru Infantino pe timpul Campionatului Mondial

După ce a asistat la meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0) la Ciudad de Mexico, președintele FIFA zburat imediat la Guadalajara pentru a urmări partida Coreea de Sud - Cehia (2-1), scrie The Guardian.

A doua zi, a fost la Los Angeles pentru SUA – Paraguay (4–1), iar ulterior la San Francisco și Vancouver pentru Qatar – Elveția (1–1) și Australia – Turcia (2–0).

Surse FIFA au confirmat pentru publicația citată că Gianni Infantino intenționează să asiste la două meciuri pe zi, ori de câte ori programul îi va permite, în ciuda unui calendar foarte încărcat.

Astfel, pentru a-și îndeplini obiectivul, Qatar Airways, în calitate de sponsor al FIFA, îi pune la dispoziție președintelui forului mondial un avion privat, ca beneficiu inclus în acordul de parteneriat, facilitându-i considerabil deplasările.

În vârstă de 56 de ani, Infantino a fost prezent la aproape toate cele 64 de meciuri de la Cupa Mondială din Qatar 2022, beneficiind de faptul că distanța maximă dintre stadioane era de doar 46 de mile (aproximativ 74 km).

Gianni Infantino va călători mai mult decât orice alt participant la turneu.

La nivelul echipelor, Bosnia are cel mai încărcat traseu în faza grupelor, cu 3.144 de mile parcurse între Toronto, Los Angeles și Seattle, la care se adaugă deplasările repetate către baza de pregătire din Salt Lake City.

Pe acest fond, New Weather Institute a descris competiția drept „cel mai poluant eveniment organizat vreodată”, cu emisii estimate la circa 9 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent, dintre care 7,7 milioane ar proveni din transportul aerian, adică de peste patru ori media edițiilor din 2010–2022.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Citește și

Portughezii îi cer retragerea lui Ronaldo Mesaj tranșant: „Mulțumim pentru tot, Cristiano. E timpul să te lași”
Campionatul Mondial
20:46
Portughezii îi cer retragerea lui Ronaldo Mesaj tranșant: „Mulțumim pentru tot, Cristiano. E timpul să te lași”
Citește mai mult
Portughezii îi cer retragerea lui Ronaldo Mesaj tranșant: „Mulțumim pentru tot, Cristiano. E timpul să te lași”
Blestemul lui Rocky Fanii Braziliei și ai Franței, avertizați: „Coincidență? Istoria spune că nu”. Ce a pățit Ecuador la CM 2026
Campionatul Mondial
17:47
Blestemul lui Rocky Fanii Braziliei și ai Franței, avertizați: „Coincidență? Istoria spune că nu”. Ce a pățit Ecuador la CM 2026
Citește mai mult
Blestemul lui Rocky Fanii Braziliei și ai Franței, avertizați: „Coincidență? Istoria spune că nu”. Ce a pățit Ecuador la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
Cupa Mondiala gianni infantino cm 2026 avion
Știrile zilei din sport
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac!  VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Diverse
07:30
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac! VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Citește mai mult
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac!  VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Campionatul Mondial
07:24
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Citește mai mult
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Campionatul Mondial
08:07
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Citește mai mult
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Diverse
09:09
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Citește mai mult
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:51
Au furat startul FOTO. Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei
Au furat startul FOTO.  Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei
13:19
„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”
„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”
13:05
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
12:31
Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”
Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Superliga
19.06
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Citește mai mult
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Superliga
19.06
A picat transferul! Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Citește mai mult
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
Superliga
19.06
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
"Curaj, Ciprian!" Mesajele bucureștenilor din Fan Clubul primarului Capitalei, după necazul cu DNA. Ciucu e sub control judiciar pentru luare de mită
B365
19.06
"Curaj, Ciprian!" Mesajele bucureștenilor din Fan Clubul primarului Capitalei, după necazul cu DNA. Ciucu e sub control judiciar pentru luare de mită
Citește mai mult
"Curaj, Ciprian!" Mesajele bucureștenilor din Fan Clubul primarului Capitalei, după necazul cu DNA. Ciucu e sub control judiciar pentru luare de mită

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
20.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share