Infantino, minimum două meciuri pe zi Președintele FIFA s-a mutat într-un avion privat la Mondialul descris drept „cel mai poluant eveniment organizat vreodată”

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, are la dispoziție un avion privat de la Qatar Airways pentru a participa la cât mai multe meciuri la Campionatul Mondial.

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Infantino își dorește să participe la minimum două meciuri pe zi la turneu final desfășurat în SUA, Mexic și Canada, în ciuda distanțelor foarte mari dintre orașe.

Avion privat pentru Infantino pe timpul Campionatului Mondial

După ce a asistat la meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0) la Ciudad de Mexico, președintele FIFA zburat imediat la Guadalajara pentru a urmări partida Coreea de Sud - Cehia (2-1), scrie The Guardian.

A doua zi, a fost la Los Angeles pentru SUA – Paraguay (4–1), iar ulterior la San Francisco și Vancouver pentru Qatar – Elveția (1–1) și Australia – Turcia (2–0).

Surse FIFA au confirmat pentru publicația citată că Gianni Infantino intenționează să asiste la două meciuri pe zi, ori de câte ori programul îi va permite, în ciuda unui calendar foarte încărcat.

Astfel, pentru a-și îndeplini obiectivul, Qatar Airways, în calitate de sponsor al FIFA, îi pune la dispoziție președintelui forului mondial un avion privat, ca beneficiu inclus în acordul de parteneriat, facilitându-i considerabil deplasările.

În vârstă de 56 de ani, Infantino a fost prezent la aproape toate cele 64 de meciuri de la Cupa Mondială din Qatar 2022, beneficiind de faptul că distanța maximă dintre stadioane era de doar 46 de mile (aproximativ 74 km).

Gianni Infantino va călători mai mult decât orice alt participant la turneu.

La nivelul echipelor, Bosnia are cel mai încărcat traseu în faza grupelor, cu 3.144 de mile parcurse între Toronto, Los Angeles și Seattle, la care se adaugă deplasările repetate către baza de pregătire din Salt Lake City.

Pe acest fond, New Weather Institute a descris competiția drept „cel mai poluant eveniment organizat vreodată”, cu emisii estimate la circa 9 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent, dintre care 7,7 milioane ar proveni din transportul aerian, adică de peste patru ori media edițiilor din 2010–2022.

Grupele Mondialului 2026

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