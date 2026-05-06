Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a vorbit despre prețurile foarte mari la biletele pentru Campionatul Mondial din această vară.

Interesul enorm pentru finala Mondialului din acest an a făcut posibil ca un bilet la marele meci să coste enorm.

Pe site-ul de revânzare al FIFA au apărut tichete la prețul de 2.299.998,85 de dolari.

Gianni Infantino, despre prețurile enorme ale biletelor pentru Mondial

După ce suporterii din întreaga lume au criticat FIFA pentru prețurile mari la bilete atât pe site-ul de revânzări al forului mondial, cât și al biletelor normale, Gianni Infantino a reacționat cu o replică sfidătoare.

Președintele FIFA a declarat ironic că, dacă cineva va cumpăra un bilet la preț uluitor, îi va servi personal cu un hot dog și un suc.

„Dacă unii oameni pun pe piața de revânzare bilete pentru finală la 2 milioane de dolari, în primul rând, asta nu înseamnă că biletele costă 2 milioane de dolari.

Și în al doilea rând, nu înseamnă că cineva va cumpăra aceste bilete, iar dacă cineva totuși va cumpăra un bilet pentru finală cu 2 milioane de dolari, îi voi aduce personal un hot dog și o Coca-Cola, ca să mă asigur că va avea o experiență grozavă”, a declarat Infantino, conform france24.com.

Gianni Infantino: „Trebuie să ne adaptăm la piața americană”

Președintele FIFA a vorbit și despre majorarea prețurilor biletelor pentru Mondialul din acest an, față de cel din Qatar, din urmă cu patru ani.

Dacă în 2022, cel mai scump bilet la finală a costat aproximativ 1.600 de euro, în acest an, cel mai scump bilet pentru ultimul act al competiției costă 11.000 de dolari.

„Trebuie să ne uităm la piață. Ne aflăm pe piața în care divertismentul este cel mai dezvoltat din lume, așadar, trebuie să aplicăm tarifele pieței. În SUA este permisă și revânzarea biletelor, deci dacă am vine bilete la un preț mai mic, acestea vor fi revândute apoi la suprapreț.

Și, de fapt, chiar dacă unii spun că prețurile biletelor pe care le avem sunt mari, acestea ajung totuși pe piața de revânzare la un preț și mai mare, mai mult decât dublu față de prețul nostru.

În SUA nu poți merge să vezi un meci universitar, nici măcar un meci profesionist de top, pentru mai puțin de 300 de dolari”, a mai spus liderul FIFA.

