- BAYERN - PSG. Fază controversată pe Allianz Arena. „Centralul” Joao Pinheiro (38 de ani) nu a acordat penalty în prima repriză, atunci când mingea l-a lovit pe Joao Neves (21 de ani) în mâna.
Bayern Munchen și PSG s-au întâlnit în returul semifinalelor Ligii Campionilor, după ce în turul de la Paris, gruparea antrenată de Luis Enrique s-a impus cu 5-4.
În minutul 31 al partidei de la Munchen, la 1-0 pentru PSG, o fază controversată i-a făcut pe suporterii bavarezi să ia foc în tribune.
Arbitrul portughez Joao Pinheiro nu a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea lui Bayern, deși mingea l-a atins în mod evident în braț pe Joao Neves.
După un atac periculos al grupării germane, Vitinha a vrut să respingă departe de suprafața de pedeapsă, dar balonul l-a lovit pe Neves.
Deși acesta a încercat să se ferească, balonul l-a atins totuși în braț.
„Centralul” nu a acordat penalty, spre disperarea jucătorilor, fanilor, dar și a celor de pe banca lui Bayern, iar jocul a fost reluat fără ca arbitrul să fie chemat să revadă faza la monitorul VAR.
Iturralde González, fost arbitru FIFA, a analizat faza pentru as.com și susține că decizia luată de „central” a fost una corectă: „Nu este henț, pentru că mingea îl lovește în mână după degajarea colegului său. Singura variantă în care ar fi fost henț era dacă ar fi îndreptat mâna spre minge”.