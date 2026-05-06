Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, speră că îl va convinge pe Daniel Pancu (48 de ani) să își prelungească înțelegerea cu formația din Gruia.

După ce s-a vorbit în ultimele zile despre o posibilă plecare a lui Daniel Pancu la Rapid, Varga a anunțat că își dorește ca tehnicianul să rămână la Cluj și în sezonul viitor.

Ioan Varga, despre Daniel Pancu: „ I-am promis o mărire de salariu”

Întrebat despre posibilitatea ca Daniel Pancu să continue în Gruia, Ioan Varga a declarat:

„Contractul lui e pregătit. I-am promis o mărire de salariu, pentru că merită. Și-a arătat calitățile în acest an. A curățat lotul de jucătorii inutili și a spart «bisericuțele». Sută la sută îmi doresc să rămână.

Am vorbit cu el și mi-a spus că apreciază ce a găsit aici și mi-a spus că va rămâne. Să nu uităm că și noi i-am dat încredere, când l-am numit și i-am dat oportunitatea să-și arate calitățile de antrenor”.

Conform prosport.ro, Daniel Pancu are în acest moment un salariu de 15.000 de euro, iar propunerea lui Varga fost cu o creștere de 33%, până la 20.000 de euro.

Mai mult, oferta lui Varga ar include și mai multe bonusuri importante de performanță.

3 este locul ocupat de CFR Cluj, după etapa a șaptea din play-off

Daniel Pancu a vorbit și el despre posibilitatea de a continua la CFR. Acesta a declarat că va trebui să discute cu noii conducători, iar abia apoi să ia o hotărâre.

„Mă simt minunat aici. Repet, mi-nu-nat! Îmi place orașul, se aseamănă cu Iașiul meu, clubul îmi place foarte mult. Eu am vorbit ceva cu patronul echipei, dar atunci era o altă conducere.

Pe noii conducători nu îi cunosc și va trebui să avem o discuție, cu toții, la o masă. Până nu o să vorbim nu pot să spun nimic. Vom avea o discuție și voi vedea care va fi traiectoria mea”, a spus Pancu, potrivit sursei citate.

