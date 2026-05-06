Dinamo dă înapoi! „Câinii” anunță că vor desena altă siglă, după protestele fanilor: „Ne asumăm acest lucru”

Dinamo a reacționat după ce ultrașii de la PCH și Peluza Sud Dinamo au dat conducerii un ultimatum să renunțe la noua siglă anunțată luni.

Cu puțin timp înainte ca deadline-ul impus de ultrași să se încheie, Dinamo a postat un comunicat în care a anunțat că noua emblemă anunțată pentru viitorul sezon va fi schimbată.

Dinamo dă înapoi! „Câinii” anunță că vor desena altă siglă, după protestele fanilor

„Câinii” au venit cu noi explicații și au anunțat că la noul design vor fi implicați și fanii dinamoviști.

„Dragi suporteri,

Acum două zile am lansat o nouă identitate vizuală. Am înțeles însă rapid că, într-un moment atât de sensibil, nu era suficient să prezentăm o imagine. Trebuia să explicăm contextul, să vorbim deschis despre motive și, mai ales, să nu uităm că identitatea lui Dinamo nu se reduce la un element grafic.

V-am citit mesajele, v-am simțit revolta și vă ascultăm. Știm că, pentru voi, sigla nu este un simplu desen pe un tricou. Este memorie, apartenență, sacrificiu și legătura dintre generații. Este parte din sufletul dinamovist.

De ce această siglă, acum?â

Această schimbare a fost determinată de obligații juridice și sportive clare. Regulamentul UEFA, aplicabil începând cu sezonul 2025–2026, impune cluburilor participante în competițiile europene să dețină controlul deplin asupra propriei identități vizuale.

În același timp, situația juridică actuală, în care anumite elemente ale identității istorice a clubului sunt deținute de terți, a restrâns semnificativ posibilitățile de design și a impus o decizie rapidă, necesară pentru protejarea clubului.

Recunoaștem că natura acestui proces, impusă de constrângeri juridice și de termene stricte, ne-a făcut să fim mai puțin transparenți decât v-ați fi dorit și decât ne-am fi dorit și noi. Această lipsă de transparență a creat o prăpastie și ne asumăm acest lucru.

Înțelegem însă că urgența și constrângerile nu anulează nevoia de dialog. Iar aici trebuia să facem mai mult”, a fost comunicatul postat de Dinamo.

Noua siglă urma să fie adoptată oficial pe 1 iulie, când ar fi înlocuit-o pe cea actuală pe echipamentele de joc și pe toate produsele oficiale ale clubului.

PCH și Peluza Sud, ultimatul pentru conducere

Marți seară, ultrașii din cele două peluze dinamoviste au postat împreună un ultimatum pentru șefii clubului.

„Ultimatum! Identitatea lui Dinamo nu se negociază, ci se respectă. Ea nu se supune tendințelor și nici nu se adaptează pieței.

Cerem anularea, în maximum 24 de ore, a deciziei care compromite spiritul dinamovist. În caz contrar, vom acționa în consecință”.

O parte din comentariile fanilor dinamoviști despre sigla prezentată de Dinamo:

„Un RIBRENDING se poate face doar dacă toți acționarii sunt de acord cu noua emblemă 100%… dacă 0,5% se opun, schimbarea de logo este imposibila… deci…” - Fotografii din peluză

„Fac un apel către liderii de galerie și către toți susținătorii acestui club: câinilor, boicot total! Oricât de mult am iubi Dinamo, nu putem trece cu vederea asemenea amatorism și asemenea bătaie de joc. Pentru finalul acestui play-off cât și pentru sezonul viitor trebuie să lăsăm tribunele goale, fie că jucăm acasă sau în deplasare” - Florin fcdb

„Dinamo nu este un birou, nu este o funcție și nu este o semnătură pe un contract. Dinamo suntem noi, fanii. De aceea, în momentul în care se discută schimbarea siglei, vocea noastră trebuie să conteze. Avem dreptul și obligația să spunem ce reprezintă cu adevărat clubul. Fără suporteri, nu există identitate. Iar identitatea lui Dinamo se decide împreună cu noi” - Andrei Cristian

„Sper sa fie o glumă proastă” - Giovanni Giovanni

„Băieți, faceți ceva, nu putem să lăsăm ca așa ceva să apară pe tricoul lui Dinamo! Sincer, voi sunteți ultima redută de normalitate din clubul ăsta!” - Claudiu Ivan

„Un păcălici care ne minte de trei ani că aduce la fiecare întrerupere de campionat încă unul, încă doi, încă trei, încă patru și noi n am avut niciodată lotul complet. Ba din contră, au mai și plecat jucători. Este foarte habarnist, un băbălău care nu e în stare să fie bărbat, să dea cu pumnul în masă, să apere clubul! Sper să se schimbe președintele, sper să vină alt președinte, alt director tehnic, de preferat unul cu pedigree dinamovist! Nu merge în fotbal, la Dinamo, cu finețe, blândețe și nu știu ce artificii corporatiste! Iar sigla e o rușine” - Paiu Eduard

„Ce poate fi în spatele acestei schimbări? Doar un rebrand corporatist în paint sau ceva dedesubturi cu Badea și dreptul de folosire al siglei??” - Alex Axp

„Până si Chat GPT facea o siglă mai frumoasă decât asta. O bătaie de joc asupra unui club ca Dinamo. Ați încercat sa faceți si voi ca D.Kiev si nu ați reușit 😂” - Seby Seby

„Penibil, suntem de râs!” - Cristian Vasilescu

„Nici nu vreau să cred că există o asemenea idee. INCALIFICABIL! Sper să audă cine trebuie” - Nelu Geambasu

„Din cauza lui nu ne ia nimeni in serios” - Popa Adrian

