Mondial cu 64 de echipe?  FIFA va analiza posibilitatea extinderii turneului final, odată cu ediția din 2030: „Fiecare națiune are dreptul să viseze”

Gianni Infantino (56 de ani) a declarat că FIFA va analiza posibilitatea extinderii Campionatului Mondial la 64 de participante, odată cu ediția din 2030.

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Turneul final a fost deja extins la 48 de participante pentru ediția din această vară, găzduită de SUA, Mexic și Canada.

Între 1998 și 2022, la Campionatul Mondial se puteau califica doar 32 de națiuni. În 2030, numărul naționalelor se poate dubla!

FIFA va analiza posibilitatea extinderii Mondialului la 64 de echipe

CM 2030 va fi organizat de 6 țări de pe trei continente: Uruguay, prima gazdă a Cupei Mondiale din 1930, Argentina, campioana mondială din 2022 și Paraguay, țara în care se află sediul CONMEBOL (America de Sud), Portugalia, Spania (Europa) și Maroc (Africa).

Naționalele sud-americane vor găzdui câte un meci, iar restul partidelor vor fi organizate în celelalte țări.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a confirmat că discuțiile pentru extinderea Campionatului Mondial vor avea loc după încheierea ediției din această vară.

„ Este, fără îndoială, un subiect care va fi analizat și discutat în comisiile competente după această Cupă Mondială.

Fiecare națiune ar trebui să aibă dreptul să viseze că poate participa la Cupa Mondială. Se vede că nivelul echipelor este extrem de ridicat și continuă să crească în toate colțurile lumii.

Dacă nu le oferi țărilor mai mici șansa de a participa la Cupa Mondială, ele nu vor mai avea motivația de a continua să progreseze”, a spus Infantino, conform bluewin.ch.

Președintele forului mondial a mai precizat și că extinderea turneului la 48 de echipe pentru actuala ediție a fost „un succes în proporție de 100%”.

Toate echipele au jucat la un nivel ridicat. Reprezentantele fiecărui continent au reușit să înscrie și să obțină cel puțin un punct. Nouă dintre cele zece echipe africane s-au calificat în fazele eliminatorii. La precedenta Cupă Mondială au participat doar cinci reprezentative din Africa. Acest lucru demonstrează cât de important este ca toate echipele să fie incluse în competiție și să li se ofere șansa de a participa. Gianni Infantino, președintele FIFA

Cine susține extinderea Mondialului la 64 de echipe

Ideea privind extinderea turneului final la 64 de participante a fost lansată prima dată de Ignacio Alonso, în cadrul unei ședințe a Consiliului FIFA din martie 2025.

Ulterior, Alejandro Dominguez, președintele CONMEBOL și vicepreședinte FIFA, a precizat în noiembrie 2025 că un Mondial cu 64 de echipe ar fi „visul” său.

Există însă și persoane care se opun acestei idei revoluționare. Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a respins această propunere în luna aprilie a acestui an.

Oficialul forului european a catalogat-o drept „o idee proastă”, argumentând că aceasta ar afecta atât valoarea Cupei Mondiale, cât și preliminariile din Europa.

Și Victor Montagliani, președintele CONCACAF, are o părerea asemănătoare cu cea a lui Ceferin, susținând că extinderea Mondialului „nu este o idee prea bună”.

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