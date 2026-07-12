„Mi-a repetat întruna să fiu atent” VIDEO. Bellingham va juca în semifinala cu Argentina datorită mamei lui » Risca să fie suspendat

Norvegia - Anglia 1-1 (1-2 d. prel.) . Jude Bellingham (23 de ani), eroul englezilor în meciul din sferturile CM 2026, risca să fie suspendat în următorul meci cu Argentina.

Jude Bellingham (23 de ani), eroul englezilor în meciul din sferturile CM 2026, risca să fie suspendat în următorul meci cu Argentina. Totuși, mama fotbalistului a jucat un rol important pentru evitarea sancțiunii.

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Mijlocașul lui Real Madrid a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai naționalei lui Thomas Tuchel în meciul cu Norvegia.

Bellingham a marcat ambele goluri ale englezilor, în minutul 45+2 și în prima repriză a prelungirilor, în minutul 93.

VIDEO. Jude Bellingham: „Mama mi-a repetat întruna să fiu atent, ca să nu iau cartonaș galben”

În fazele eliminatorii, Jude Bellingham a încasat un cartonaș galben, în meciul cu RD Congo (2-1), din șaisprezecimi.

Mijlocașul risca să fie suspendat în semifinala cu Argentina dacă mai primea un avertisment în partida cu Norvegia.

Englezul a dezvăluit că mama sa a insistat să aibă grijă la comportamentul de pe teren, pentru a evita suspendarea.

„Mama mi-a spus toată săptămâna să am grijă la limbaj, la intrările mele, la reacțiile mele și la emoțiile mele. Mi-a repetat întruna să fiu atent, ca să nu iau acel cartonaș galben.

Sincer, atunci când joci corect, iar arbitrul merită apreciat pentru felul în care a condus meciul, el îți permite în continuare să comunici cu el într-un mod respectuos.

Mulți arbitri nu fac asta. Cred că atunci când reușesc să găsesc echilibrul potrivit și am în față un arbitru dispus să asculte, totul devine mult mai ușor.

Din fericire, am reușit să trec peste acest risc și să închei partida fără probleme”, a declarat Bellingham pentru Sky Sports.

England fans have Jude Bellingham's mum to thank for him not picking up a booking against Norway 😅 pic.twitter.com/hTo08ohlTq — Sky Sports (@SkySports) July 12, 2026

Ce spune regulamentul FIFA despre cartonașele galbene și suspendările cauzate de cumulul de avertismente:

Cartonașele galbene sunt șterse de două ori pe parcursul turneului, nu o singură dată, cum se întâmpla până acum. Astfel, orice jucător care încheie faza grupelor având un cartonaș galben începe fazele eliminatorii fără nicio sancțiune acumulată.

Același lucru se întâmplă și după sferturile de finală, astfel încât niciun fotbalist nu intră în semifinale cu riscul unei suspendări din cauza unui cartonaș galben primit anterior.

Totuși, dacă un jucător primește două cartonașe galbene înainte de unul dintre aceste două momente de resetare, el va fi suspendat pentru următorul meci.

FOTO. Golul calificării marcat de Jude Bellingham

Norvegia a deschis scorul în minutul 36, după ce Schjelderup a luat o acțiune pe cont propriu în partea stângă și a șutat surprinzător din unghi închis. Mingea l-a depășit pe Pickford și s-a oprit în plasă.

Anglia a egalat înainte de pauză prin Bellingham, după ce mijlocașul a șutat pe jos din colțul careului mic. Norvegienii au protestat vehement, pentru că mingea a lovit sky cam-ul la startul acțiunii. VAR nu a intervenit însă.

Golul calificării a venit în prima repriză a prelungirilor, în minutul 93. Rogers a șutat puternic de la 25 de metri pe centrul porții, Nyland a scăpat însă balonul în față, iar Bellingham a fost pe fază și l-a trimite în poartă din 6 metri.

În urma victoriei obținute în fața Norvegiei, Anglia s-a calificat în semifinalele turneului final, acolo unde va da peste Argentina lui Leo Messi.

Meciul va avea loc miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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