De ce e Pogacar suspectat Campionul și bănuielile de dopaj în Turul Franței. Legăturile slovenului cu persoane pedepsite: „Am îndoieli”
Tadej Pogacar, record pe Tourmalet în etapa a 6-a. Foto: Imago
Ciclism

De ce e Pogacar suspectat Campionul și bănuielile de dopaj în Turul Franței. Legăturile slovenului cu persoane pedepsite: „Am îndoieli”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 16:13
  • Tadej Pogacar, 27 de ani, a lovit decisiv Le Tour 2026 încă din etapa a 6-a, fiind foarte aproape de al 5-lea triumf în Turul Franței. 
  • Apreciat de lumea ciclismului, liderul echipei UAE Team Emirates este și suspectat de dopaj când performanțele sale sufocă rivalii. 
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Tadej Pogacar are 27 de ani și este considerat unul dintre cei mai mari rutieri din istoria ciclismului. Poate cel mai mare.

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A pulverizat Turul Franței 2026 în etapa a 6-a, egalează acum recordul de titluri (cinci), bate record după record într-un ritm amețitor în Clasicele de o zi și în marile Tururi de trei săptămâni. Și pleacă singur în cățărări cu zeci de kilometri înainte de finalul curselor.

„Ucide Pogacar ciclismul?”

Tot ce face slovenul este apreciat în lumea întreagă. În același timp însă, nu poate evita suspiciunile de dopaj într-un sport afectat o lungă perioadă de scandaluri.

Mai ales Lance Armstrong, căruia i s-au retras toate cele șapte titluri consecutive în Turul Franței (1999-2005) după ce s-a demonstrat la ce nivel dusese dopajul.

Într-o dezbatere cu titlul „Ucide Pogacar ciclismul?”, L’Equipe are și „Nu”, și „Da” ca răspuns.

Pogacar a câștigat 23 de etape în Turul Franței, două în acest an. Foto: Imago Pogacar a câștigat 23 de etape în Turul Franței, două în acest an. Foto: Imago
Pogacar a câștigat 23 de etape în Turul Franței, două în acest an. Foto: Imago

„Nu”, pentru că liderul UAE Team Emirates „mărește prestigiul sportului” și „îi inspiră pe tineri”.

„Da”, pentru că „distruge suspansul” și „suspiciunea va reveni întotdeauna”.

„Nu spun că Pogacar trișează”. Persoanele din jurul slovenului atrag atenția

Legat de bănuielile de dopaj, cotidianul francez vine cu un exemplu care arată ce înseamnă dopajul în ciclism:

  • „Echipa belgiană Intermarche-Lotto le-a oferit copiilor sticle de apă, iar mamele le-au interzis să bea din ele”. 

„Înțeleg că unii sunt sceptici. Din păcate, noua generație de cicliști trebuie să trăiască având asupra sa suspiciunile lăsate de trecut”, a declarat fostul ciclist scoțian David Millar, suspendat și el doi ani în 2004, sub această acuzare.

Tadej Pogacar și Mauro Gianetti, directorul UAE. Foto: Imago Tadej Pogacar și Mauro Gianetti, directorul UAE. Foto: Imago
Tadej Pogacar și Mauro Gianetti, directorul UAE. Foto: Imago

L’Equipe amintește ce persoane îi sunt apropiate în sport, toate implicate la un moment dat în scandaluri de dopaj. 

  • Mauro Gianetti, 62 de ani, directorul general al lui UAE Team Emirates XRG, și Matxin Fernandez (55), managerul UAE, au fost șefii echipei Saunier-Duval, exclusă din Turul Franței în 2008 - cel mai important rutier, Riccardo Ricco, a fost testat pozitiv. 
  • Andrej Hauptman (51), mentorul sloven al lui Pogacar de când era adolescent, director sportiv la Team Emirates după venirea lui Pogi, a fost interzis în Le Tour 2000. Avea nivel ridicat de hematocrit. 
Eu nu pot spune că Pogacar trișează, nu am nicio dovadă. Cred în ceea ce se întâmplă, ceea ce nu mă împiedică să am îndoieli și să pun întrebări experților Cyril Saugrain, fost ciclist francez, actual analist sportiv

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