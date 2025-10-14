Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS

Agenția Națională pentru Sport a tăiat temporar finanțarea Federației Române de Gimnastică Ritmică, lansând mai multe acuzații la adresa FRGR.

Irina Deleanu (49 de ani), președinta FRGR, spune că decizia este abuzivă și ilegală.

Bogdan Matei (44 de ani), președintele ANS, a explicat de ce finanțarea a fost suspendată.

Decizia ANS vine la doar două luni de la performanța istorică a gimnastei Amalia Lică, care a câștigat medalia de argint la Mondialul din Brazilia, la proba de măciuci.

ANS a suspendat finanțarea FRGR după ce România a reușit o performanță istorică

Într-un comunicat transmis de Federație, Irina Deleanu a precizat că ANS nu a prezentat motive clare suspendarea finanțării FRGR.

„FRGR a fost sancționată de către ANS prin Decizia nr. 10719/10.10.2025, care prevede sistarea temporară a finanțării acordate Federației.

Această decizie este bazată pe pretinsa nerespectare a art. 3, pct. 3.22 din Contractul încheiat între FRGR și ANS.

Decizia a fost emisă fără a expune în mod concret faptele, motivele și argumentele care au stat la baza adoptării unei astfel de măsuri sancționatorii.

Or, în absența unei motivări clare și obiective, decizia ANS se dovedește a fi netransparentă, nelegală și nestatutară, contravenind principiilor legalității și transparenței instituționale.

În consecință, FRGR va formula o plângere administrativă împotriva deciziei ANS”, a notat FRGR, într-un comunicat.

Apoi, a explicat că din cauza acestei măsuri:

FRGR nu mai primește bani publici,

Concursurile naționale, precum Cupa României sau Campionatul Național de Ansambluri și Festivalul Național, nu se mai pot organiza,

Sunt afectați aproximativ 450 de sportivi

23 de cluburi au semnat o petiție prin care cer remedierea situației, potrivit comunicatului FRGR

Bogdan Matei a motivat decizia: „Atât am cerut”

Șeful ANS a declarat că finanțarea a fost sistată deoarece FRGR nu a respectat regulamentul și a împiedicat participarea junioarelor de la CSS Sportul Studențesc în competițiile naționale, pe motiv că secția ar fi fost inactivă.

De asemenea, decizia a fost luată și pentru că la club activează Alexandra Piscupescu, împotriva căreia există o plângere penală pentru abuz fizic și psihic.

„Atât am cerut pentru a respecta regulamentele și legislația, să se trimită o adresă prin care suntem anunțați că s-a reactivat secția și să schimbe antrenorul.

Domnișoara Piscupescu are plângere penală pentru abuz fizic și psihic, plângere făcută atât de Clubul Sportul Studențesc, cât și de FRGR.

FRGR abia vineri seară a primit adresa de sistare a ceea ce înseamnă bugetul aferent ANS pentru nerespectarea procedurilor regulamentare privind participarea anumitor cluburi în competiție, singura, de altfel, Campionatul Național pentru junioare”, a spus Bogdan Matei, conform iamsport.ro.

Alexandra Piscupescu a ocupat vreme de 8 ani funcția de vicepreședintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică. Foto: Facebook/Alexandra Piscupescu

Bogdan Matei: „Dacă vor dovedi că regulamentul a fost îmbunătățit, vor primi diferența”

În cazul în care FRGR va demonstra că a remediat aceste nereguli, finanțarea va fi reluată. În caz contrar, ANS este pregătită să ia măsuri suplimentare, susține Bogdan Matei.

„În acest moment, dacă dumnealor vor face dovada că regulamentul a fost îmbunătățit, că își vor reanaliza poziția cu privire la participarea cluburilor, afilieri, dezafilieri, sigur că își vor primi diferența din ceea ce înseamnă banii aferenți din contractul de activitate sportivă.

Dar din câte cunosc eu, nu știu dacă acestea mai aveau solicitări din punct de vedere al finanțării pentru participări la diferite competiții sportive internaționale și cred că mai aveau doar o parte din asigurarea salariilor din federațiile sportive.

Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare: în momentul în care nu respecți cluburile sportive naționale și, totodată, pui într-o situație destul de dificilă copiii și sportivii, pentru a nu putea participa la competiții, cred că astfel de cazuri ar trebui evitate. Să dăm tuturor cluburilor sportive dreptul să participe la astfel de acțiuni. De ce? Ca să încurajăm afilierea de cluburi la federațiile naționale sportive și nicidecum să le îngrădim spre diferite tertipuri”, a mai spus Bogdan Matei

ANS deține, în acest moment, toată corespondența și, totodată, are și o analiză foarte clară pe regulamentul de organizare și funcționare al FRGR. Mai mult de atât, din punct de vedere internațional, nu cred că ar fi problemă să fie reprezentanți și prin FRG. La nivel internațional, avem doar Federația Internațională de Gimnastică, nu Federația Internațională de Gimnastică Ritmică. Bogdan Matei

Bogdan Matei: „Sportivii sunt prinși la mijloc”

Bogdan Matei a comentat și asupra impactului pe care îl are decizia ANS asupra unui număr mare de sportivi.

„Sportivii sunt prinși la mijloc. Cred că este prima dată când auzim de o astfel de situație când un club sportiv nu este primit la o competiție sportivă de juniori la nivel național. Sunt federații care se bucură de fiecare dată când cineva dorește să se afilieze.

Cu asta trebuie să ne preocupăm noi, ANS: de interdicția unui club de a participa la o competiție națională. Nu m-am mai confruntat cu o astfel de situație, să nu fie primit un club afiliat al FRGR în competiție.

CSS Sportul este un club afiliat FRGR. Eu am documentele trimise atât de federație, cât și de club. Din punctul nostru de vedere nu a fost respectat regulamentul de către FRGR și de aceea am luat această decizie de suspendare a federației până la respectarea regulamentelor și intrarea în legalitate”, a mai spus șeful ANS.

Bogdan Matei: „Vom lua măsuri mai dure, fără niciun fel de problemă”

Când a fost întrebat dacă se așteaptă ca decizia radicală să genereze schimbările dorite, președintele ANS a răspuns:

„Eu cred că da, cred că sunt interesați de finanțarea din bani publici. Și rămâne aceeași întrebare: ce se întâmplă cu copiii care nu au participat la această competiție?

Cred că aici este întrebarea cea mai dureroasă. Dincolo de calculele noastre financiare, de regulamente, rămâne aceeași întrebare: suferința copiilor cine o va plăti?”, a mai spus Bogdan Matei.

Dacă putem lua și altfel de măsuri (n.r. - mai dure), fără niciun fel de problemă. Bogdan Matei

