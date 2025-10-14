Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS
Amalia Lică/ Foto: Instagram @europeangymnastics

Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 16:10
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 16:10
  • Agenția Națională pentru Sport a tăiat temporar finanțarea Federației Române de Gimnastică Ritmică, lansând mai multe acuzații la adresa FRGR.
  • Irina Deleanu (49 de ani), președinta FRGR, spune că decizia este abuzivă și ilegală.
  • Bogdan Matei (44 de ani), președintele ANS, a explicat de ce finanțarea a fost suspendată.

Decizia ANS vine la doar două luni de la performanța istorică a gimnastei Amalia Lică, care a câștigat medalia de argint la Mondialul din Brazilia, la proba de măciuci.

Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”
Citește și
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”
Citește mai mult
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”

ANS a suspendat finanțarea FRGR după ce România a reușit o performanță istorică

Într-un comunicat transmis de Federație, Irina Deleanu a precizat că ANS nu a prezentat motive clare suspendarea finanțării FRGR.

„FRGR a fost sancționată de către ANS prin Decizia nr. 10719/10.10.2025, care prevede sistarea temporară a finanțării acordate Federației.

Această decizie este bazată pe pretinsa nerespectare a art. 3, pct. 3.22 din Contractul încheiat între FRGR și ANS.

Decizia a fost emisă fără a expune în mod concret faptele, motivele și argumentele care au stat la baza adoptării unei astfel de măsuri sancționatorii.

Or, în absența unei motivări clare și obiective, decizia ANS se dovedește a fi netransparentă, nelegală și nestatutară, contravenind principiilor legalității și transparenței instituționale.

În consecință, FRGR va formula o plângere administrativă împotriva deciziei ANS”, a notat FRGR, într-un comunicat.

Apoi, a explicat că din cauza acestei măsuri:

  • FRGR nu mai primește bani publici,
  • Concursurile naționale, precum Cupa României sau Campionatul Național de Ansambluri și Festivalul Național, nu se mai pot organiza,
  • Sunt afectați aproximativ 450 de sportivi
23 de cluburi
au semnat o petiție prin care cer remedierea situației, potrivit comunicatului FRGR

Bogdan Matei a motivat decizia: „Atât am cerut”

Șeful ANS a declarat că finanțarea a fost sistată deoarece FRGR nu a respectat regulamentul și a împiedicat participarea junioarelor de la CSS Sportul Studențesc în competițiile naționale, pe motiv că secția ar fi fost inactivă.

De asemenea, decizia a fost luată și pentru că la club activează Alexandra Piscupescu, împotriva căreia există o plângere penală pentru abuz fizic și psihic.

„Atât am cerut pentru a respecta regulamentele și legislația, să se trimită o adresă prin care suntem anunțați că s-a reactivat secția și să schimbe antrenorul.

Domnișoara Piscupescu are plângere penală pentru abuz fizic și psihic, plângere făcută atât de Clubul Sportul Studențesc, cât și de FRGR.

FRGR abia vineri seară a primit adresa de sistare a ceea ce înseamnă bugetul aferent ANS pentru nerespectarea procedurilor regulamentare privind participarea anumitor cluburi în competiție, singura, de altfel, Campionatul Național pentru junioare”, a spus Bogdan Matei, conform iamsport.ro.

Alexandra Piscupescu a ocupat vreme de 8 ani funcția de vicepreședintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică. Foto: Facebook/Alexandra Piscupescu Alexandra Piscupescu a ocupat vreme de 8 ani funcția de vicepreședintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică. Foto: Facebook/Alexandra Piscupescu
Alexandra Piscupescu a ocupat vreme de 8 ani funcția de vicepreședintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică. Foto: Facebook/Alexandra Piscupescu

Bogdan Matei: „Dacă vor dovedi că regulamentul a fost îmbunătățit, vor primi diferența”

În cazul în care FRGR va demonstra că a remediat aceste nereguli, finanțarea va fi reluată. În caz contrar, ANS este pregătită să ia măsuri suplimentare, susține Bogdan Matei.

„În acest moment, dacă dumnealor vor face dovada că regulamentul a fost îmbunătățit, că își vor reanaliza poziția cu privire la participarea cluburilor, afilieri, dezafilieri, sigur că își vor primi diferența din ceea ce înseamnă banii aferenți din contractul de activitate sportivă.

Dar din câte cunosc eu, nu știu dacă acestea mai aveau solicitări din punct de vedere al finanțării pentru participări la diferite competiții sportive internaționale și cred că mai aveau doar o parte din asigurarea salariilor din federațiile sportive.

Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare: în momentul în care nu respecți cluburile sportive naționale și, totodată, pui într-o situație destul de dificilă copiii și sportivii, pentru a nu putea participa la competiții, cred că astfel de cazuri ar trebui evitate. Să dăm tuturor cluburilor sportive dreptul să participe la astfel de acțiuni. De ce? Ca să încurajăm afilierea de cluburi la federațiile naționale sportive și nicidecum să le îngrădim spre diferite tertipuri”, a mai spus Bogdan Matei

ANS deține, în acest moment, toată corespondența și, totodată, are și o analiză foarte clară pe regulamentul de organizare și funcționare al FRGR. Mai mult de atât, din punct de vedere internațional, nu cred că ar fi problemă să fie reprezentanți și prin FRG. La nivel internațional, avem doar Federația Internațională de Gimnastică, nu Federația Internațională de Gimnastică Ritmică. Bogdan Matei

Bogdan Matei: „Sportivii sunt prinși la mijloc”

Bogdan Matei a comentat și asupra impactului pe care îl are decizia ANS asupra unui număr mare de sportivi.

„Sportivii sunt prinși la mijloc. Cred că este prima dată când auzim de o astfel de situație când un club sportiv nu este primit la o competiție sportivă de juniori la nivel național. Sunt federații care se bucură de fiecare dată când cineva dorește să se afilieze.

Cu asta trebuie să ne preocupăm noi, ANS: de interdicția unui club de a participa la o competiție națională. Nu m-am mai confruntat cu o astfel de situație, să nu fie primit un club afiliat al FRGR în competiție.

CSS Sportul este un club afiliat FRGR. Eu am documentele trimise atât de federație, cât și de club. Din punctul nostru de vedere nu a fost respectat regulamentul de către FRGR și de aceea am luat această decizie de suspendare a federației până la respectarea regulamentelor și intrarea în legalitate”, a mai spus șeful ANS.

Bogdan Matei: „Vom lua măsuri mai dure, fără niciun fel de problemă”

Când a fost întrebat dacă se așteaptă ca decizia radicală să genereze schimbările dorite, președintele ANS a răspuns:

„Eu cred că da, cred că sunt interesați de finanțarea din bani publici. Și rămâne aceeași întrebare: ce se întâmplă cu copiii care nu au participat la această competiție?

Cred că aici este întrebarea cea mai dureroasă. Dincolo de calculele noastre financiare, de regulamente, rămâne aceeași întrebare: suferința copiilor cine o va plăti?”, a mai spus Bogdan Matei.

Dacă putem lua și altfel de măsuri (n.r. - mai dure), fără niciun fel de problemă. Bogdan Matei

Citește și

„Hagi a fost al doilea lui tată”  Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui”
Nationala
13:10
„Hagi a fost al doilea lui tată” Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui”
Citește mai mult
„Hagi a fost al doilea lui tată”  Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui”
Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc”
Formula 1
12:30
Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc”
Citește mai mult
Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
gimnastica ritmica agentia nationala pentru sport irina deleanu federatia romana de gimnastica ritmica bogdan matei
Știrile zilei din sport
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Europa League
11:09
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Citește mai mult
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Diverse
10:50
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Citește mai mult
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Europa League
12:41
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Citește mai mult
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Campionate
10:31
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Citește mai mult
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:17
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
17:24
„A fost tentant” Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care sportivii se pot dopa
„A fost tentant”  Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care  sportivii se pot dopa
17:28
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
16:28
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Top stiri din sport
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Citește mai mult
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește mai mult
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Diverse
14.10
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă, apar situații periculoase”
Citește mai mult
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Nationala
14.10
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Citește mai mult
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 18 rapid 8 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share