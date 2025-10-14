„Eram în stare de șoc” Tadej Pogacar face dezvăluiri despre  coșmarul fizic și psihologic prin care a trecut la Turul Franței: „Corpul meu a cedat”

Tadej Pogacar (27 de ani) a vorbit în premieră despre problemele pe care le-a întâmpinat în Turul Franței, care aproape i-au distrus sezonul perfect.

Cât a încasat ciclistul sloven în acest sezon, în rândurile următoare.

În cadrul podcastului Tour 202, Pogacar a dezvăluit coșmarul fizic și psihologic prin care a trecut în timpul Turului Franței, câștigat fără drept de apel de sloven.

Tadej Pogacar, despre problemele din Turul Franței: „Corpul meu s-a oprit”

„După etapa de la Mont Ventoux, am început să simt dureri la genunchi. A doua zi, la sosirea în La Plagne, era un frig teribil și corpul meu pur și simplu a cedat.

Rețineam lichide, eram în șoc. Mă simțeam complet detașat, epuizat fizic și mental. Am ajuns să mă gândesc să renunț la cursă. Nu mă simțeam bine nici fizic, nici mental. Eram sătul de tot”, a declarat sportivul sloven, conform marca.com.

Tadej Pogacar susține că orice ciclist profesionist știe ce înseamnă cu adevărat epuizarea, în special la Turul Franței.

„Toți cei care au participat la o cursă importantă știu ce înseamnă epuizarea. Încă din prima săptămână simți oboseala, iar mai sunt încă două săptămâni. Este imposibil să ajungi proaspăt la final, cu atât mai mult în Turul Franței”, a adăugat Pogacar.

4 Tururi ale Franței a câștigat Tadej Pogacar

Pogacar a avut un an de succes

Chiar dacă a trecut prin momente dificile în Turul Franței, Tadej Pogacar a încheiat anul cu succes, atât pe plan sportiv, cât și financiar.

Ciclistul sloven a câștigat peste 12 milioane de euro în urma performanțelor sale, din contracte și din bonusuri, potrivit gazzetta.it.

În primul rând, slovenul a încasat 8 milioane de euro după ce a semnat noul contract cu echipa UAE-Emirates. Această înțelegere este valabilă până în 2030.

Contractul include și bonusuri de performanță. Astfel, Pogacar a mai primit:

1 milion de euro pentru Turul Franței

500.000 de euro pentru Giro d'Italia

500.000 de euro pentru La Vuelta

250.000 de euro pentru Campionatele Mondiale

Pe lângă acestea, se adaugă și sponsorizările primite de Tadej Pogacar, care depășesc 2 milioane de euro, din cele 9 parteneriate pe care le are.

Ultima sursă de venit a slovenului reprezintă chiar brandul „Pogacar”. În acest an, vânzările s-au ridicat la un milion de euro, conform sursei citate.

