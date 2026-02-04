 Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 11:20
  • Dmitri Peskov (58 de ani), purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat după ultimele declarații ale lui Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA.
  • Oficialul forului internațional ar lua în calcul reprimirea echipelor din Rusia în competițiile internaționale, chiar dacă războiul din Ucraina nu a luat sfârșit.

Rusia este suspendată din toate competițiile internaționale de la începutul anului 2022, atunci când a invadat Ucraina.

Au trecut aproape 4 ani de atunci, iar războiul tot continuă.

Kremlinul reacționează după declarațiile lui Gianni Infantino

Într-un interviu acordat postului Sky, Gianni Infantino a vorbit despre sancțiunile aplicate Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina.

„Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranță, cel puțin la nivel de tineret. Această interdicție nu a realizat nimic, a creat doar mai multă frustrare și ură.

A ridica interdicția pentru echipele de tineret feminine și masculine cred că ar ajuta”, a declarat Gianni Infantino.

La doar două zile distanță de la declarațiile lui Infantino, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a oferit o primă reacție:

Am văzut aceste declaraţii şi le salutăm. Ar fi trebuit să ne gândim la asta de mult timp”, a precizat Peskov, conform news.ro.

„Fotbaliștii noștri, echipa noastră națională, trebuie să-și recâștige pe deplin drepturile. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, astfel de discuții vor avea loc în cadrul FIFA.

În realitate, nu a existat niciodată vreo justificare pentru politizarea sportului, inclusiv a fotbalului, care întruchipează principiile Olimpismului.

Aceasta este poziția noastră și a fost așa încă de la început. Sperăm că FIFA va organiza în cele din urmă discuții pe această temă”, a mai adăugat Dmitri Peskov, conform gazettengr.com.

Federaţia Rusă de Fotbal a adăugat că „susţine pe deplin” poziţia lui Gianni Infantino, președintele FIFA.

Ucraina a reacționat cu furie

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a precizat:

„679 de fete și băieți ucraineni nu vor putea niciodată să joace fotbal.

Rusia i-a ucis și continuă să ucidă alți copii, în timp ce degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor, deși Rusia nu a oprit războiul”, sunt doar câteva din cuvintele lui Sybiha.

Și Ministrul Sportului, Matvii Bidnyi, a avut o reacție la fel de vehementă la adresa lui Infantino.

„Cuvintele lui Gianni Infantino sunt iresponsabile, ca să nu zic infantile.

Ei rup fotbalul de realitatea în care copiii sunt omorâți. Lăsați-mă să vă reamintesc că, de la începutul agresiunii Rusiei pe scară largă, peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de ruși. Printre ei, peste o sută de fotbaliști”, a postat Matvii Bidnyi pe X.

