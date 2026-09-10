Fracturează Europa cu Putin? Infantino caută ajutor din partea dictatorilor care conduc Rusia și Belarus pentru a rămâne președintele FIFA

Gianni Infantino vrea să dezbine Europa înaintea alegerilor din 18 martie 2027, mizând pe Vladimir Putin și Alexander Lukashenko, dictatorii Rusiei și Belarusului, dar și pe președintele autoritar al Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

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Gianni Infantino este într-o situație aproape fără ieșire, după multiplele scandaluri legate de FIFA și de Campionatul Mondial.

Elvețianul în vârstă de 56 de ani, președintele FIFA din 2016, nu vrea să cedeze șefia forului de la Zurich, nu s-a gândit nicio clipă la ideea demisiei și va participa la alegerile din 18 martie 2027.

Infantino pregătește alegerile FIFA

A modificat statutul organizației pentru a anula primul mandat, ca incomplet, și a avea astfel dreptul de a candida încă o dată, sperând să rămână în funcție până în 2031.

E sigur că nu va mai fi unic candidat, cum s-a întâmplat la precedentele două scrutine (reales prin aclamații).

Specialiștii îl așteaptă combatant pe canadianul Victor Montagliani, președintele CONCACAF, sprijinit de alianța Europa - Asia - America de Nord și Centrală.

Montagliani a plănuit de mult timp să-l urmeze pe Infantino ca președinte FIFA. Foto: Imago

Infantino caută ajutor la Putin, Lukashenko și Erdogan

Infantino încearcă să fractureze această alianță formată contra lui. Potrivit L'Equipe, își folosește contactele politice la cel mai înalt nivel ca să-și atingă acest scop.

Țintele sale în Europa, Vladimir Putin și Alexander Lukashenko, dictatorii Rusiei și Belarusului. Cel care a declanșat războiul din Ucraina și principalul aliat.

Pe Putin îl cunoaște de la CM 2018, primul lui Mondial ca președinte FIFA.

Alt șef de stat puternic, autoritar, pe care îl vizează pentru ajutor e Recep Tayyip Erdogan, liderul Turciei.

Trump rămâne principalul sprijin al lui Infantino

La fel vrea Infantino să dividă Asia și CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibele).

Global, încă are susținerea lui Donald Trump, președintele SUA, întărită după CM 2026.

Premiul FIFA pentru Pace, oferit de Infantino lui Trump în decembrie 2025. Foto: Imago

O campanie disperată de strângere de voturi în perspectiva alegerilor din 2027.

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