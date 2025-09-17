Amenințată cu moartea Soția starului din NBA a publicat mesajele: „Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge” 

Mariah, soția lui Giannis Antetokounmpo (30 de ani), a publicat mesajele în care a primit amenințări cu moartea, pe parcusul finalei mici de la EuroBasket 2025.

Superstar în NBA, unde evoluează pentru Milwaukee Bucks, Antetokounmpo a cucerit medalia de bronz la Europeanul de baschet, după ce naționala Greciei a învins Finlanda, scor 92-89.

Soția lui Giannis Antetokounmpo, amenințată cu moartea

În timpul finalei mici a competiției, Giannis a fost susținut frenetic de soție și de cei patru copii ai săi.

După meci, Mariah a dezvăluit că un fan din Turcia i-a trimis mai multe mesaje de amenințare cu moartea la adresa sa, dar și a familiei, informează bascketnews.com.

„Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge” , a fost unul dintre mesajele primite de soția lui Antetokounmpo.

„Oamenii din lumea asta sunt atât de dezamăgitori! Totul pentru un meci de bashet! Sper că cei care fac comentarii urâte și trimit mesaje dezgustătoare familiei mele sunt mândri de ei înșiși!

Dar, din moment ce vrei să mă contactezi în privat, mă voi asigura că toată lumea va afla public cine ești! Și pentru toți fanii Turciei, felicitări pentru medalia câștigată (n.r. - argint), aveți o echipă extraordinară!

Totuși, pentru fanii voștri, nu este loc pentru acest tip de comportament în sport. De fapt, nu este loc pentru acest tip de comportament în niciun context!”, a scris ea pe Instastory.

Foto: captură Instagram @@sincerelyymariah

Giannis Antetokounmpo a purtat și el un război cu turcii

Grecia și Turcia s-au întâlnit în semifinalele EuroBascket, iar naționala din țara semilunei s-a impus fără emoții, 94-68.

Pe parcusul partidei au apărut foarte multe tensiuni între Giannis și starul naționalei Turciei, Alperen Sengun, jucător la Houston Rockets, în NBA.

Ulterior, un steag al Turciei a apărut în secțiunea de comentarii a transmisiunii live pe care baschetbalistul a realizat-o pe Instagram. Giannis a răspuns furios: „Hei, scoate naiba steagul turcesc de aici! Scoate-l de aici!”.

"Hey take the f*cking Turkish flag out of here! Take it out of here!"



Giannis Antetokounmpo gets angry at Turkish fans flooding his Instagram Live with the Turkey flag 😳



(via Giannis_An34/IG)pic.twitter.com/V0PR1EFFvh — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 15, 2025

Sengun nu s-a lăsat nici el mai prejos și a făcut o postare cu mai multe cadre din meci, alături de descrierea „Fară milă”.

În cele din urmă, Antetokounmpo și Sengun și-au cerut scuze pentru cele petrecute și au făcut o postare comună, alături de o poză în care se îmbrățișează.

„Jucăm din dragoste pentru țările noastre. Jucăm din dragoste pentru joc. Jucăm cu respect. Nu uităm niciodată că sportul are rolul de a ne uni, nu de a ne dezbina”, se arată în postarea starului de la Houston Rockets.

Cu Sengun om de bază, Turcia a obținut medalia de argint, după ce a fost învinsă în finală de Germania, scor 88-83.

