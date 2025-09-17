Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Leo Grozavu, Mirel Rădoi, Laszlo Balint/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”

Publicat: 17.09.2025, ora 12:02
  • Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a lansat un atac la adresa omologilor Laszlo Balint (46 de ani) și Mirel Rădoi (44 de ani).

FC Botoșani e una dintre revelațiile din Liga 1, cu 16 puncte după 9 etape. E pe 4, loc de play-off!

Leo Grozavu: „Am avut pretenții de la Balint”

Duminică, FC Botoșani a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la Oțelul Galați. Un rezultat mincinos, potrivit antrenorul Laszlo Balint.

S-a demonstrat azi că în fotbal nu câștigă echipa care merită. M-am uitat pe statistică și suntem peste ei la toate capitolele în afară de faulturi, au știut să fragmenteze jocul. Nu ne-au pus niciun fel de probleme, dar am pierdut. Tocmai d-asta dezamăgirea e mare”, spunea Balint, potrivit digisport.ro.

Acum, Leo Grozavu afirmă că afirmațiile omologului său de la Oțelul l-au deranjat foarte tare.

„Aș vrea să subliniez lipsa de fair-play a antrenorului de la Galați după ce pierdut. În general, în ultimul timp, am văzut că se mai întâmplă, a făcut-o și Mirel Rădoi acum o etapă (n.r. după remiza dintre FC Botoșani și U Craiova, scor 1-1). Sigur, am o stimă deosebită pentru el.

Dar în momentul în care ești frustrat din cauza rezultatului nu trebuie să te legi de jocul adversarului sau mai știu eu de ce alte lucruri care n-au treabă cu fotbalul. Asta s-a întâmplat și cu domnul Balint.

Am avut pretenția de la Laszlo Balint că este un tip fair-play. În primăvara când a jucat la Botoșani, a jucat vreo 97 de minute. Prin minutul 3 am luat cartonașul roșu, plus prelungirile au fost vreo 97 de minute.

Și noi am jucat în 10 contra 11, ni s-a anulat un gol, nu ni s-a dat un penalty și am dominat totalmente. Și n-am mai plâns după meci să spunem că, din cauza adversarului, am pierdut.

Tot el a spus că nu ne-au pus niciun fel de probleme, dar am pierdut. Da, că ne-a dominat la toate capitolele, că n-a câștigat cine merită.

În general la fotbal nu se întâmplă ca tot timpul să câștige cine merită. Pentru că se întâmplă. Sunt meciuri în care adversarul te domină total, sunt atâtea jocuri.

Am văzut și în ultima etapă, am văzut și în campionate puternice. Sunt meciuri la care, sigur, pragmatismul, șansa, toate fac parte din joc”, a declarat Leo Grozavu, citat de prosport.ro

Nu mă interesează laudele că suntem o revelație. Atâta timp cât se leagă de noi că a declarat public că noi am fragmentat jocul. A avut jucători care au avut crampe la un moment dat, dar se leagă de jocul adversarului. Fiecare evoluează cu posibilitățile lui, fiecare joacă având limitele lui. Nu trebuie să te legi de jocul adversarului, așa cum a făcut-o și Mirel. Nu mi se pare normal acest lucru. Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani

Leo Grozavu: „Domne, fiecare își face strategia funcție de ce are la dispoziție”

Antrenorul moldovenilor și-a continuat discursul:

„Domne, fiecare își face strategia în funcție de ce are la dispoziție, în funcție de cum gândește un joc. Câteodată iese, câteodată nu iese. Dar nu te legi de jocul adversarului. Nu mi se pare fair-play.

Adică, dom’le, am pierdut, aia e! Că n-am fost, că au fost adversarii mai șmecheri, că au avut noroc, că am meritat noi, am dat 20 de bare. Adversarul a dat un gol, a câștigat jocul.

M-au deranjat amândoi, și Balint și Rădoi, pentru că v-am spus niciodată în toți anii mei de carieră, niciodată nu m-am legat de tactica folosită de adversari, de strategia folosită de adversari, de știu eu, tot felul de…

Ba nu, la fotbal se poate întâmpla. Sunt, am pierdut destule jocuri în care am meritat să câștig. Și ce să fac acum? Să mă leg de jocul adversarilor?

Nu, noi trebuia să fim mai inspirați, să fim mai atenți, să fim știu eu cum. Așa, să ne ascundem nereușitele în spatele unor lucruri de genul ăsta, mi se pare lipsă de fair-play.

Până la urmă fiecare este răspunzător de ceea ce spune”, a concluzionat Grozavu.

FC Botoșani se pregătește pentru duelul cu campioana României, FCSB, programat vineri, cu începere de la ora 20:30.

  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

