„Ar fi o surpriză să batem" Mihai Stoica știe de ce are nevoie FCSB în meciul cu FC Botoșani: „Trebuie să schimbăm o literă"
Mihai Stoica FOTO: SportPictures
„Ar fi o surpriză să batem" Mihai Stoica știe de ce are nevoie FCSB în meciul cu FC Botoșani: „Trebuie să schimbăm o literă"

Gabriel Neagu
Publicat: 17.09.2025, ora 12:36
Actualizat: 17.09.2025, ora 12:37
  • Mihai Stoica (60 de ani), manager general al clubului FCSB, consideră că un rezultat negativ în fața celor de la FC Botoșani nu ar reprezenta o surpriză.
  • Oficialul campioanei e încrezător: „Trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul”.
  • FC Botoșani - FCSB se va disputa vineri, de la ora 20:30, în etapa #10 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După 9 etape disputate din Liga 1, FCSB se află pe locul 11, cu doar 7 puncte acumulate. De cealaltă parte, FC Botoșani ocupă poziția 4, cu 16 puncte.

„A ieșit din antrenament” FCSB a pierdut un titular: „E pe mâna medicului”
Mihai Stoica nu mai crede în jucătorii de la FCSB: „Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani”

Forma slabă prin care trece FCSB în acest început de sezon l-a făcut pe Mihai Stoica să trateze cu scepticism fiecare partidă pe care o dispută „roș-albaștrii”.

Oficialul campioanei en-titre nu exclude posibilitatea unui rezultat negativ la Botoșani, având în vedere și rezultatele bune obținute de adversari în prima parte a campionatului.

„E un meci complicat, bine că am pierdut anul trecut, că, dacă nu pierdeam anul trecut, mă gândeam că sigur pierdem anul ăsta.

Nu ai cum să îi bați pe unii la infinit. Când ai un record foarte lung mă cam sperie. Cum am avut noi cu Rapid, iar Rapid nu ne mai bate de vreo cinci meciuri, CFR la fel, și acolo aveam probleme.

Am văzut că Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate. Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea. Ar fi o surpriză să batem.

Odată și odată tot ne-om restarta, trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul. Trebuie să schimbăm o literă”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, citat de sport.ro.

Valeriu Iftime crede că FCSB își poate redresa traseul: „E un leu rănit”

Spre deosebire de Mihai Stoica, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, crede că FCSB va avea o prestație solidă în nordul Moldovei.

Finanțatorul gazdelor crede că FCSB se află în continuare în lupta pentru titlu.

„Orice meci cu FCSB e o sărbătoare a orașului, e un spectacol. Mă tem de meciul ăsta pentru că o echipă precum FCSB e un leu rănit.

Cred că FCSB-ul încă se bate la titlu, chiar dacă acum nu mai au același curaj, să spună că se bat la titlu, va veni cu foarte multă ambiție să câștige meciul ăsta.

Echipa noastră e în formă, pot garanta că va fi o luptă care pe care. De data asta, sunt la capătul puterilor. Dacă de data asta nici la Botoșani nu câștigă, nu fac un meci bun, pot spune că s-a instalat criza”, a declarat Valeriu Iftime, conform sursei menționate anterior.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

