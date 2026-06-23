Giannis Antetokounmpo (31 de ani) a fost transferat de Miami Heat.

Cei de la Milwaukee Bucks se aleg cu un pachet fabulos în schimbul starului lor.

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Giannis are în palmares un titlu de campion în NBA, obținut în 2021. De cealaltă parte, Miami Heat a fost încoronată regină în trei rânduri, însă nu a mai triumfat din 2013. Acum, cele două părți se unesc. Vor mai multe trofee!

Giannis Antetokounmpo va juca pentru Miami Heat

În ultimii ani, numele lui Antetokounmpo a fost menționat de nenumărate ori în discuțiile privind transferurile din NBA, însă Bucks au insistat mereu că nu au niciun interes să-l cedeze pe cel mai bun jucător al lor, o legendă a francizei.

Desemnat de două ori MVP în NBA (2019, 2020) și selectat în 10 rânduri în All-Star, Giannis pleacă în cele din urmă din Milwaukee, după 13 sezoane. E urmat la Miami și de Bobby Portis (31 de ani).

În schimbul celor doi, la echipa din Wisconsin vor ajunge Tyler Herro (26 de ani), Jaime Jaquez Jr. (25 de ani), Kel’el Ware (22 de ani) și Kasparas Jakucionis (20 de ani), scrie AP, citată de NBA.com.

Ce mai primesc cei din Milwaukee?

alegerea cu numărul 13 care va fi făcută în cadrul draftului NBA de marți seara

alegeri în prima rundă în 2031 și 2033

schimb de alegeri în 2030

alegere în a doua rundă din 2033.

Bucks a luat în considerare oferte atât din partea celor de la Miami, cât și din partea celor de la Boston pentru Antetokounmpo.

Cred pur și simplu că perioada dinaintea draftului este momentul potrivit, nu-i așa? Pentru că, dacă Giannis va juca în altă parte, vom obține o mulțime de resurse... Trebuie să luăm decizia corectă. Jimmy Haslam, coproprietar Milwaukee Bucks, în mai 2026

Grecul cu origini în Nigeria vine după un sezon scurtat de accidentări, cu o medie de 27,6 puncte și 9,8 recuperări pe meci (a jucat în 38 de partide).

Miami Heat a cucerit cele trei titluri ale sale în urma unor transferuri de marcă. Succesul din 2006 a venit după aducerea lui Shaquille O'Neal (2004), iar cele din 2012 șI 2013 au fost obținute după ce LeBron James și Chris Bosh i s-au alăturat lui Dwyane Wade în 2010.

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