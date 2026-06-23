Mbappe, imagini virale VIDEO. Starul Franței a pus umărul la treabă după ploaia torențială » Ce l-a enervat și ce spune despre duelul său cu Messi +7 foto
Foto: captură X/@NoodleHairCR7
Campionatul Mondial

Mbappe, imagini virale VIDEO. Starul Franței a pus umărul la treabă după ploaia torențială » Ce l-a enervat și ce spune despre duelul său cu Messi

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 11:55
  • Franța - Irak 3-0. Partida din grupa I de la CM 2026 a fost oprită din cauza furtunii care s-a abătut peste Philadelphia.
  • Meciul s-a reluat după două ore de așteptare, iar Kylian Mbappe (27 de ani) a fost protagonistul unui moment care s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.
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Atacantul lui Real Madrid a fost autorul unei „duble” și continuă cursa cu Lionel Messi pentru titlul de cel mai bun marcator din istoria Mondialelor.

Mbappe a vorbit la finalul partidei cu Irak despre performanțele reușite de argentinian, dar și despre forma sa actuală.

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VIDEO. Kylian Mbappe le dă dădea indicații îngrijitorilor terenului

Meciul dintre Franța și Irak nu a mai putut continua după prima repriză, din cauza furtunilor puternice din Philadelphia.

Duelul s-a reluat cu repriza secundă la 03:00 (ora României), după o întrerupere de două ore. Tot la 03:00 a pornit cealaltă partidă a grupei I, Norvegia - Senegal (3-2), la New York.

Înainte de startul reprizei a doua, îngrijitorii terenului au ieșit pe gazon, iar Mbappe a fost în centrul atenției.

Starul lui Real Madrid a fost surprins în timp ce le dădea indicații îngrijitorilor, spunându-le cum ar trebui îndepărtată apa.

„De ce am fost iritat când s-a reluat meciul? Partea de teren pe care atacam era complet acoperită de apă.

Au petrecut 20 de minute curățând zona în care ne apăram, dar nu au dedicat deloc timp curățării zonei în care atacam.

Aș fi vrut să dedice același timp curățării ambelor jumătăți ale terenului. Asta le-am spus. Dar nu e vina lor, nu e mare lucru

A fost un dezavantaj pentru noi. Am așteptat două ore și am observat că terenul nu fusese acoperit”, a declarat Mbape pentru L’Equipe după meci.

Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7
Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7

Galerie foto (7 imagini)

Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7 Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7 Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7 Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7 Mbappe le dădea indicații îngrijitorilor terenului, care îndepărtau apa de pe gazon. Foto: captură X/@NoodleHairCR7
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Atacantul Franței a explicat și cum a gestionat întreruperea meciului, alături de coechipierii săi.

„A fost o noapte foarte lungă. Am petrecut mult timp aici. Din punct de vedere emoțional, a fost dificil, pentru că trebuia să rămânem concentrați și atenți. Să stai două ore în vestiar necesită mult efort.

Dar jucătorii și staff-ul tehnic au făcut o treabă excelentă. După aceea, ne-am îndeplinit obiectivul și suntem foarte mulțumiți de modul în care am jucat. A fost o seară foarte bună. Vom vedea în zilele următoare ce mai putem îmbunătăți”.

Kylian Mbappe, despre performanța lui Messi: „Nu mă gândesc la asta, nu e mare lucru”

Lionel Messi a reușit o „dublă” în meciul cu Austria (2-0) și a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial, cu 18 reușite.

Kylian Mbappe are cu două goluri mai puțin înscrise. Atacantul a precizat totuși că nu este preocupat de performanțele argentinianului.

Nu mă gândesc la asta, nu e mare lucru. Leo a marcat întotdeauna goluri, marchează și va continua să marcheze. Nu urmăresc ceea ce face el, pentru că atunci ar trebui să fac și eu mai mult.

Mă concentrez doar asupra echipei mele. Când înscrii goluri, te apropii de acel nivel, dar repet, pentru mine este mai important să urmăresc evoluția noastră ca echipă”, a mai spus Mbappe.

Topul celor mai buni marcatori de la Mondiale:

  • 1. Leo Messi 18
  • 2. Miroslav Klose 16
  • 3. Kylian Mbappe 16
  • 4. Ronaldo Nazario 15
  • 5. Gerd Muller 14
  • 6. Just Fontaine 13
  • 7. Pele 12
Nu mă gândesc la titlul de golgheter. Pentru mine, cel mai important este să avem o echipă puternică. Am marcat mereu la Cupa Mondială, nu este ceva care să mă îngrijoreze. Mai presus de toate, vreau să progresăm ca echipă, pentru că vom fi puși la încercare dacă vrem să mergem până în finală. Kylian Mbappe, atacantul Franței

Atacantul francez a vorbit și despre forma sa fizică din acest moment.

„La Real Madrid am făcut tot ce am putut, însă toată lumea știe că am avut o accidentare gravă. Apoi m-am recuperat, mi-am recăpătat treptat forma și am revenit la același nivel atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

Am încercat să ajung aici în cele mai bune condiții. Dar acesta este doar începutul și știm că mai avem multe aspecte de îmbunătățit”.

În urma victoriei cu Irak, Franța a obținut calificarea în șaisprezecimile CM 2026. Și Norvegia a reușit aceeași performanță, după ce a trecut de Senegal, scor 3-2.

În ultimul meci din grupă, trupa lui Didier Deschamps va da peste Norvegia, pe 26 iunie, de la ora 22:00.

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Franța26
2. Norvegia26
3. Senegal20
4. Irak20

Franța - Irak 3-0

  • Au marcat: Mbappe '14, '54, Dembele '66

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