„Unii s-au născut nemulțumiți!” MM Stoica, după ce fanii FCSB s-au plâns că transferurile întârzie: „E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, le-a răspuns fanilor care l-au criticat pentru că „roș-albaștrii” nu au rezolvat până acum decât un transfer.

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FCSB a rezolvat o singură mutare în această vară, fundașul Ronny Labonne de la Caen. Fanii așteaptă însă mai multe achiziții, mai ales că a mai rămas mai puțin de o lună până la startul noului sezon.

MM Stoica, după ce fanii FCSB s-au plâns că transferurile întârzie: „E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba”

MM Stoica îndeamnă la calm și promite achiziții importante până la finalul perioadei de mercato.

„Suporterii să aibă răbdare, se vor face transferuri. Ce să le spun? Am un atacant, costă peste un milion și Gigi a spus că pot da oricât. Am încredere că poate face diferența la noi. Dar Gigi îl vrea neapărat pe Drăguș.

Dacă sunt managerul unei echipe și știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, iar el vine și îl ai și pe Bîrligea, mai e normal să dăm 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba. Dacă Drăguș și Bîrligea vor fi la FCSB, va trebui să jucăm cu doi atacanți. Avem suficienți mijlocași să jucăm cu romb la mijloc.

Va mai fi un atacant lateral, poate doi. Va mai fi și un mijlocaș central. Aducem. Perioada de transferuri se încheie în septembrie. I-am văzut pe Auda, au o echipă care e de scos cu lotul pe care îl avem acum”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

„Sunt unii care s-au născut nemulțumiți”

În momentul în care i s-a atras atenția că suporterii își fac griji că ar putea apărea o nouă surpriză în Europa, la fel cum s-a întâmplat sezonul trecut cu Shkendija, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, MM s-a enervat:

„Este foarte simplu. Dacă aducem un jucător din liga a doua sau a treia, ei spun: «Nu se poate să aducem jucători din liga a doua». Dacă l-a adus Craiova pe Nsimba și a dat randament: «Dar voi de ce nu aveți scouting să aduceți jucători din liga a doua sau a treia?».

Sunt unii care pur și simplu s-au născut nemulțumiți, asta e situația. O să reușim să-i mulțumim. Se vor face transferuri, vor veni jucători buni, jucători cu cotă. Cel puțin 4!”.

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